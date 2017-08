Läraren: ”Jag tror mycket på honom”

Skador har satt käppar i hjulet för Global Raceway (V75-5). När han förra året fick problem med gaffelbandet i ett av sina bakben för tredje gången var det nära att tävlingsskorna plockades av för gott. Men hos delägaren och amatörtränaren Helén Blomberg har han kommit tillbaka.

– Vi skulle ta beslut hur vi skulle göra, om det var färdigtävlat eller vad vi skulle hitta på, och då fick han komma till oss på bete över sommaren. Vi kom fram till att han var en för fin häst för att inte ge en ytterligare chans och han fick stanna hos oss för att få mer tid på sig och lite alternativ träning, berättar Helén Blomberg.

– Han har framför allt fått klättra i branta backar, i skritt givetvis, för att bygga upp de här skadorna och styrkan, och än så länge har det hållit.

Global Raceway galopperade när han i juni gjorde comeback efter 14 månaders tävlingsuppehåll men därefter har han tagit tre raka segrar i imponerande stil.

– Han är en fantastisk häst, precis en sådan som man vill ha tag på, och kapacitet har han. Får han bara vara skadefri har jag goda förhoppningar framöver.

Fullt upp sju dagar i veckan

Helén Blomberg driver sin travrörelse tillsammans med maken Henrik på egna gården i Sexdrega mellan Borås och Svenljunga. Utöver Global Raceway finns treårige Oscar Flax på träningslistan och paret Blomberg har även ett fölsto och två föl. Mycket att stå i med andra ord. Lägg då till att Helén är matte- och NO-lärare på en högstadieskola och att Henrik har en målerifirma med nio anställda. Paret har också en son på åtta år och ett barn till på väg.

– Vi är ju två om det men visst tar hästarna mycket tid. Jag har gått ner lite i tjänst och jobbar 80 procent, och så finns det ju sju dagar i veckan och 24 timmar på dygnet, säger Helén och skrattar.

Fölmärren i stallet är den framgångsrikaste häst som Helén och Henrik Blomberg har fått fram än så länge. Love You More sprang in 1,1 miljoner kronor och tog två V75-segrar.

– Mitt starkaste minne med henne är uttagningen till Stochampionatet där hon satt sist på bortre långsidan och ändå var först i mål. Sedan var det en fantastisk upplevelse att vara med i finalen, även om hon tyvärr blev fast med alla krafter kvar som fyra. Hennes V75-segrar är förstås också starka minnen.

Klarar tufft upplägg

När Jägersro på lördag arrangerar V75 kan det vara dags för en ny upplevelse att slå sig in på topplistan bland Åbyamatörens travminnen. Global Raceway har övertygat i tre raka segrar och med delägaren och före detta tränaren Stefan Persson i sulkyn tillhör han förhandsfavoriterna. I tränartipset Fem tippar V75 spikar Helén Blomberg sin häst.

– Han går inte några tuffare banjobb el ler så nu när han startar men jag tycker att han känns bättre och bättre hela tiden. Det V75 och tuffare motstånd än tidigare men det är en stark och rejäl häst så om det bara klaffar lite kan han vara med och slåss om segern. Jag tror att han tål att gå ett tuffare lopp också, han klarar att gå utvändigt om ledaren. Jag tror väldigt mycket på honom.

Under veckan ska Global Raceway få prova på rycktussar för första gången. Om det slår väl ut kan det ge ytterligar en växel på lördag.

– Vi får se om de behöver nyttjas, säger Helén Blomberg avslutningsvis.