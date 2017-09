Avgörande valet – för sonens succé

Johan Untersteiner, 33, har kvalat in hela tre hästar till Svenskt Travderby.

Det var i slutet på 2014 som då 30-årige Johan Untersteiner flyttade hem till Halmstad och drog igång en egen tränarrörelse.

Han gjorde det efter ett år hos Stefan Hultman och tio hos Roger Walmann.

Redan första året som proffstränare körde Johan in 8,1 miljoner kronor och året efter 13 miljoner kronor.

Hittills i år har stallet kört in 7,6 miljoner kronor och de siffrorna kan putsas rejält på söndag.

Anledningen: tre av tolv hästar i finalen av det klassiska och ärofyllda travloppet Svenskt Travderby tränas av Johan Untersteiner.

Nu berättar pappa Peter Untersteiner om sonens framgångar, och det avgörande valet som gjort att Johan lyckats.

”Dörren står alltid öppen”

– Några bra grejer har jag gjort som förälder och en av de sakerna var att jag sa till Johan redan när han gick på gymnasiet att om han ville satsa på travet så skulle han inte börja jobba hos mig, berättar Peter Untersteiner för Trav365 och fortsätter:

– Det sa jag tidigt till honom, jag så åt honom att han ska bli bättre än mig och då ska han utbilda sig hos andra topptränare.

Flytten för en ung Johan Untersteiner gick från trygga vardagen i Halmstad till Stockholm, där han blev kvar i elva år. Ett år hos Stefan Hultman, och tio år hos Roger Walmann.

– De åren har han nytta av varje dag i sitt liv. Visst hade det varit enklast att börja hos mig, sin pappa, men det blir inte alls samma respekt och det är viktigt att komma ut och se hur det fungerar. Dörren står alltid öppen hemma och det vet Johan, men börjar man hemma så kommer man sällan därifrån, och det hade aldrig blivit så här bra om han inte varit i Stockholm.

Du tror inte han varit där han är i dag, om han inte flyttat ifrån dig?

– Jag är helt säker på det, helt säker. Du kan tänka dig hur många hästar som passerat genom åren och vad han har lärt sig, det hade varit en trång värld att stanna kvar här. Dessutom har han skaffat sig många kontakter på vägen.

”Vill inte skryta för mycket”

Vad säger du om Johans bedrift att kvala in tre hästar till Svenskt Travderby?

– Det är givetvis bra gjort av honom, men i fjol kvalade han in två hästar till Svenskt Travderby där han slutade trea med Day Or Night In och det var tydligen inte bara en tillfällighet. Han har gjort något rätt grabben, det får man säga, och det är man imponerad av, säger Peter Untersteiner och fortsätter:

– Jag vill inte skryta för mycket om honom, men givetvis är jag glad och stolt.

Peter Untersteiner är på söndag konkurrent i Svenskt Travderby till sonen Johan då han tränar och kör Sobel Conway i samma lopp, men misslyckas Peter samtidigt som Johan lyckas så kommer det vara som en seger för Peter ändå.

– Ja, så är det ju, annars vore man inte människa. För mig är det jätteviktigt att det går bra för honom, för han ska ta över skutan så småningom.

Samtliga tre hästar tränade av Johan Untersteiner i Svenskt Travderby på söndag är med i Premiechansningen, vilket betyder dubbla prispengar. Förstapriset är två miljoner kronor.

