2014 tog Stefan Hultman hem Prix d'Amérique med ikonhästen Maharajah 2014 på Vincennes.

Tränarkarriären fick dock ett abrupt slut, när han 2015 drabbades av en hjärtattack och därefter även fick muskel- och nervsjukdomen myastenia gravis.

Vägen tillbaka har varit lång för Stefan Hultman, men han har repat sig och på senare tid synts som expert i ATG Live, haft sitt eget tipsprogram ”Hultmanalysen” – och gästspelat i tv från bland annat V75 på Jarlsberg.

– Det har varit lite stiltje nu i augusti, det är mycket semestrar nu och så, så det är ingenting som är bokat. Jag hoppas det finns en plats för mig, att de vill fortsätta ha mig i tv, sa han till Trav365 i augusti, efter att han hyllats i av tittarna.

Vunnit Derbyt två gånger

Efter succén väljer nu TV4-gruppen att plocka in Stefan Hultman som ny travexpert i sina kanaler. Den stora debuten sker redan nu på söndag i TV12, när finalerna av Derbystoet och Svenskt Travderby ska avgöras på V75 från Jägersro. Just Svenskt Travderby har Stefan Hultman vunnit vid två tillfällen som tränare för From Above 2002 och Maharajah 2009.

– Det här känns verkligen jättekul. Jag ser redan fram emot årets travderby och det kommer att bli samma adrenalinpåslag som när jag startade mina hästar i de stora loppen, säger Stefan Hultman i ett pressmeddelande från TV4-gruppen.

Invald i Hall of Fame

På produktionsbolaget Kanal75 är man nöjda med värvningen, som tidigare i år valdes in i travets Hall of Fame.

– Stefan är ett fynd. Han har få övermän att läsa av form och status på en häst. Han kommer att plocka fram guldkornen inför loppen och bistå tittarna under loppen, säger Jörgen Cavelind, exekutiv producent på produktionsbolaget.

– Stefans otroliga CV talar för sig själv och med hans kunskap, engagemang och passion kan vi erbjuda våra tittare en ytterligare dimension till våra redan starka och uppskattade travsändningar, säger Rickard Segeborn, TV4:s exekutive producent för travsändningarna.

Stefan Hultman kommer att agera expert på banorna för att bedöma hästarnas form och chanser. Han kommer även delta i referaten av loppen. Han kommer dela rollen med kusken Jennifer Tillman.