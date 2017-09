Under fredagen kom beskedet från Svensk Travsport att Solvalla kommer att tävla på tisdagar under 2018.

Frågorna och åsikterna om tävlingsprogrammet 2018 har varit många.

Under fredagen meddelade Svensk Travsport att nationalarenan Solvalla under 2018 kommer att få tisdagar som egen tävlingsdag, samtidigt som de under onsdagarna fortsatt kommer vara en del av V86-tävlingarna.

Solvallas nya tävlingsprogram innebär automatiskt att andra banor påverkas – främst då Jägersro som har tisdagar som sin huvudsakliga tävlingsdag, och även kommer att ha det under 2018.

”Jag blir ställd”

Kerstin Peterson-Brodda, Styrelseordförande i Skånska Travsällskapet, blev tagen på sängen att det här kommunicerades ut från Svensk Travsport under fredagen.

– Vi hade bestämt att vänta med att uttala oss till nästa vecka, då även Svensk Travsport skulle gått ut med det här, säger hon och fortsätter:

– Jag förstår att ni vill höra våra åsikter och ni ska också få dom, men jag blir ställd över att det här kommer i dag, och jag är iväg på konferens. Min styrelse vet ingenting ännu, och jag vill inte gå ut och säga massa saker innan vi pratat om detta. Vi kommer att göra en pressrelease som vi går ut med nästa vecka. Vi har suttit med Svensk Travsports sportavdelning och ATG har varit mycket tydliga med att de inte splittar på Xpress, sedan var vi överens med Svensk Travsport med att det inte skulle kommuniceras förrän i nästa vecka och då skulle vi vara förberedda, men nu landade det likförbannat i dag.

”Pratas inte ett ljud med oss”

Vad är din spontana reaktion?

– Jag tycker fortfarande att varje storbana ska ha sin egen tävlingsdag, och det vidhåller jag. Vi förstod tidigt att ATG inte släpper Xpress, vilket innebar att Alternativ A med att Xpress tas bort från V86-spelet, Solvalla är ensam huvudbana på onsdagkvällar och att Solvalla har fredag lunch som sin andradag då föll. Det måste ju tas ett beslut, men jag är mycket besviken på hur processen gått till, och ännu mer hur det kommuniceras.

Kan du utveckla?

– Vi är mycket besvikna över processen och vad allt detta ställt till med. Vi är besvikna på hela tillvägagångssättet. Processen startade tidigt i våras, sedan hörs inte ett ljud, det pratas inte ett ljud med oss, förrän det började läcka ut i somras och det var då vi fick tag på det och då pratade vi med både Solvalla och Svensk Travsport.

Har inte läst

I pressmeddelandet från Svensk Travsport meddelas det att Jägersro fortsatt kommer ha tisdagar som sin huvudsakliga tävlingsdag, men med vissa ändringar. Ungefär tio tisdagskvällar är det Jägersro som kör tävlingar med extrahöga prispengar och större lopp och under 10-15 veckor tävlar man samtidigt som Solvalla, som så kallad V5-bana. Det finns även utrymme att öka lunchtävlandet på Jägersro, om de själva önskar det. Samtidigt behåller Jägersro också sina Xpress-onsdagar och förändringen innebär att Jägersros prispengar ökar med några miljoner.

– Jag ska sätta mig in i det här och har själv inte läst pressmeddelandet. Men gällande lunchtävlingar så har vi inget emot det, vi brukar ha bra publik på våra lunchtävlingar, men att kompensera enbart med det köper vi inte. Det finns heller inte på kartan att vi delar varje tisdag med Solvalla. Men som sagt, jag blev tagen på sängen att det här kom ut i dag och jag ska sätta mig in i det hela, säger Kerstin Peterson-Brodda.

