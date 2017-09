Norska spelare tog hem hela potten på V75 under söndagen och vann 16 miljoner kronor.

Söndagens V75-omgång från Bjerke i Oslo blev mycket svår för spelarna. När jättefavoriten Ferrari B.R. fallit tungt i V75-7 och skrällen Cokstile vunnit var det bara ett system kvar med alla rätt.

Ett norskt andelsystem, via ”Eksperten” utskrivet på fyra andelar á 795 kronor styck var vinnarna.

Mannen bakom succén: Espen Edvardsen, den tidigare Rikstoto Direkt-programledaren och reportern som för ett år sedan valde att satsa på ett eget projekt där han driver sidan vinnarbongen.no, där han dagligen säljer travtips och gör andelsspel.

– Det var stora grejer, riktigt häftigt, säger han när Trav365 når honom på måndag morgon.

”Fantastisk helg”

Hela gänget kring sajten var på plats på Bjerke under hela helgen. Succén började redan under lördagen. Då satte de tre andelsspel på norska V75 och drog in drygt en miljon kronor till sina köpare.

Supersuccén fullbordades sedan under söndagen.

– Det var en fantastisk helg, säger Edvardsen.

Visste inte om bonusen

När Cokstile vunnit i V75-7 trodde han först att systemet inbringat drygt sex miljoner kronor, som värdet var efter sista loppet.

Men i Norge får man även en bonus på tio miljoner kronor om man är ensam med alla rätt.

Så totaltvinsten för andelsspelet blev 16 miljoner kronor.

– Jag blev väldigt överraskad över det, jag visste inte om det. De fyra som köpt in sig för 795 kronor fick fyra miljoner vardera. Det är ju helt fantastiskt! En av de fyra andelarna var köpta av ett andelsgäng som delade systemet i fyra, så de fick 400 000 kronor var, det gör att det var många som fick vara med och dela på pengarna och det är extra kul för oss.

– Jag har aldrig varit med om något liknande. Jag har gjort system som inbringat upp mot en miljon, runt en miljon kronor och så, men det är fantastiskt när man gör ett system som ger så här mycket pengar, det finns inget bättre än det.

”Små marginaler som avgjorde”

Systemet var uppbyggt på en spik, ett ogarderat lopp, 2 Valle Ask i V75-2. Favoriten i det loppet, 3 Tekno Eld, ströks minuter innan start på grund av hälta.

– Tekno Eld var den tuffaste konkurrenten till vår spik och hade varit fantastiskt. Man kan se det så att när han ströks så kom många streck på Valle Ask som reserv, men samtidigt slapp Valle Ask sin värsta konkurrent. Det var mycket små marginaler som avgjorde i går, för att det här skulle gå vägen.

I V75-7 hade Espen Edvardsen garderat den stora favoriten Ferrari B.R. med tre hästar. När storfavoriten galopperade bort sig i startrusningen låg vägen upp för supervinst.

– Cokstile som vann har varit en under dog hela året och körande Lars Anvar Kolle sa hela tiden att får vi spår invändigt om Ferrari B.R. så ska vi ge den en match. Det var därför vi garderade.

Över upploppet såg det bra ut för systemets hästar hela vägen.

– Vi fick ett spännande upplopp, säger Espen med ett skratt.

Hade ni/du någon egen andel i systemet?

– Nej, vi hade inte det. När man jobbar med ett sånt här Eksperten-andelslag, så tar det mycket tid. Det är viktigaste för mig är att kunderna får goda spel. Vi har fått en grym start med vinnarbongen.no. Vi startade upp för ett år sedan och vi har tagit potten på olika spel nio gånger sedan dess. Det här var russinet i kakan, man kan säga. Grymt år!

Så såg det vinnande systemet ut:

V75-1: 9, 11, 13, 14

V75-2: 2 Valle Ask

V75-3: 9, 11, 12

V75-4: 2, 3, 4, 5

V75-5: 3, 4, 5, 7, 9

V75-6: 1, 2, 3, 5, 9, 10

V75-7: 1, 2, 3, 4

2 880 kronor, delat i fyra andelar á 795 kronor.