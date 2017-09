Admiral As ropades in för 360 000 euro, lite drygt 3,4 miljoner kronor. Nytt auktionsrekord i landet.

Under onsdagen hölls ITS Yearling Sale-auktionen utanför Milano i Italien.

Totalt såldes det 64 ettåriga hästar för 2 628 000 euro, lite drygt 25 miljoner kronor.

Den dyraste hästen på auktionen blev Ready Cash-sonen Admiral As. Admiral As ropades in för det italienska auktionsrekordet 360 000 euro, lite drygt 3,4 miljoner kronor, av svenske proffstränaren Reijo Liljendahl.

Liljendahl köpte även Albatros för 82 000 euro, lite drygt 780 000 kronor – även det en hingst efter Ready Cash.

”Hade fått uppdrag att köpa honom”

Vad fastnade du för hos Admiral As?

– Vi tittade på hästen och besiktade honom ett par gånger, och framför allt så hade hästen en fullständigt fantastisk exteriör, jättefin exteriör. Han gick självklart igenom veterinärbesiktning och röntgen och han hade jättefint temperament. Man kan nästan vända på det och säga vad var det jag hittade som inte var bra, säger Reijo Liljendahl och fortsätter:

– Man vet inte om han kommer bli bäst, det vet vi om två-tre år, men exteriört och temperamentmässigt fick han höga poäng av mig och det var absolut en av de finaste hästar jag sett på en auktion.

Vad säger du om prislappen, 3,4 miljoner kronor och nytt auktionsrekord i Italien?

– Det drar ju lätt iväg, det kan ju göra det när någon bestämt sig. Nu vet jag inte helt säkert vem det var som bjöd emot, ofta har man koll på vilka som bjuder men jag stod med ryggen emot och hade inte det den här gänget. Men jag hade fått i uppdrag att köpa hästen.

”Vet inte om jag kan säga rea, men…”

Albatros då, som du ropade in för 780 000 kronor?

– En fin häst, jag vet inte om man får säga rea, men det blev ju rea på honom, tycker jag. En fin häst som var en annan typ av modell än Admiral As, mycket Viking Kronos blandat med Ready Cash. Han hade fantastiskt trevligt temperament, en jättefin häst.

Om Admiral As skenade iväg prismässigt, blev Albatros billigare än vad du förutspådde?

– Ja, det får jag säga att han blev, men ibland ska man ha tur åt det hållet också.

När kommer de två ettåringarna hem till din gård Julmyra?

– De åker från Italien i kväll, och kommer väl till gården på måndag någon gång.

Du har ropat in många hästar på auktioner genom åren, men det är väl alltid lite speciellt när prislappen blir så pass hög som i fallet med Admiral As?

– Det är klart, det blir mer uppmärksamhet och så. Men, de har mycket pengar att kämpa om, i Sverige lopp som Sprintermästaren, Kungakannan, Breeders Crown och i Italien det italienska Derbyt. Det finns möjligheter för dom, bara de får utvecklas åt rätt håll.