Margareta Wallenius-Kleberg väljs in i USA:s Hall of Fame.

Den svenska kända uppfödaren, och ägaren till Menhammar Stuteri, Margareta Wallenius-Kleberg, 79, blev i somras nominerad till USA:s Hall of Fame.

Natten till tisdag, svensk tid, valdes hon också in i det celebra sällskapet för sitt framgångsrika arbete på uppfödarsidan – som den första kvinna någonsin.

2013 valdes hon in i Hall of Fame i Sverige.

Hedersdoktor vid Karolinska institutet

Margareta Wallenius-Kleberg har tidigare varit ordförande för såväl Stockholms travsällskap och avelsföreningen, och travlegendaren är också hedersdoktor vid Karolinska institutet. Tidigare i år drogs en ny unghästserie igång på Solvalla i Stockholm kallad ”Margaretas tidiga unghästserie”, som hon själv står bakom tillsammans med Solvalla och Svensk Travsport.

På Menhammar stuteri har många fina avelshingstar som fört svensk travsport framåt verkat under 79-åringen, 80 år i oktober, beskydd. Bland annat Zoot Suit, From Above och Viking Kronos, med många fler.

”En outtröttlig arbetare för sporten”, lyder motiveringen till hennes plats i USA:s Hall of Fame.

Margareta Wallenius-Kleberg intar sin plats nästa sommar vid en ceremoni i The Harness Racing Museum & Hall of Fame i Goshen, New York