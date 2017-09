Sexåringen, som inledde sin karriär i USA togs till Sverige vid årskiftet 2015-2016 och har gjort bra prestationer mest hela tiden för sin tränare Petri Puro.

Det stora genombrottet kom dock i år då han slog sig in i den svenska eliten, vann miljonloppet Finlandia-Ajo och kom med i Elitloppet. Under 2017 har D.D’s Hitman sprungit in drygt 1,6 miljoner kronor och vunnit tre av 12 lopp.

De senaste starterna har lämnat en del övrigt att önska, och nu flyttas hästen från Sverige.

Framtiden ett frågetecken

Ny anhalt: storhästägaren Reima Kuisla i Finland. Vad Trav365 erfar kommer hästen troligtvis inte att tas tillbaka till Puro.

Vad som händer med hästen i framtiden är ännu oklart.

D.D’s Hitman har vunnit tio av 45 starter hittills i karriären och sprungit in tre miljoner kronor.

Trav365 har sökt tränaren Petri Puro.