Goop: ”Beslutat att hon går till avel nu”

Your Highness har varit ett av världens bästa travston under många år och tävlat i den yppersta internationella eliten.

I lördags tog hon en imponerande seger i gulddivisionsförsöket på V75 på hemmabanan Färjestad.

– Hon var fantastiskt fin. Men efteråt var hon öm i ett framben och vi vill inte riskera något, säger Björn Goop.

– Det känns välförtjänt och rätt att hon får avsluta på topp. Det är det tuffaste stoet jag har kört.

Your Highness ingår i en affär som ägarna har gjort och kommer att jobba i aveln på storstuteriet Menhammar på Ekerö utanför Stockholm som har avelshingstar som Maharajah, From Above, Going Kronos, Readly Express och Jaded.

EFTERSNACK V75 Världsstjärnan var överlägsen på V75

Vann Olympiatravet

Your Highness har tidigare tränats av Axevallas Ulf Stenströmer och franske Fabrice Souloy.

Hon lyckades på ett beundransvärt sätt komma tillbaka efter en svartare period sedan hon påträffats dopad hos den avstängde fransmannen.

Your Highness höjdpunkt i karriären var segern i Olympiatravet på Åby förra året, totalt har hon tjänat 9,2 miljoner kronor och vunnit 26 av 59 lopp.

I år har det blivit över 900 000 kronor insprunget.

LÄS OCKSÅ Wangle: ”Hon satte tvivlarna på plats...”