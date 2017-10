Carlsson: ”Jag vill varna i finalen...”

Dags för unghästarnas ”Elitlopp” i efter­middag på Solvalla. Landets största lopp för de treåriga hästarna, Svenskt Trav­kriterium med två miljoner till vinnaren och Svenskt Travoaks med 1,4 miljon i första­pris.

Nya unghäststjärnor har redan tänts och några kommer att lysa ännu starkare efter dagens bataljer.

Timo Nurmos hade fina framgångar i går i V75-finalerna med segrar för Readly ­Express och Zenit Brick.

I dag har han sex ­hästar till start inom V75 och ingen av dem är utan chans.

Tillsamnans med Svante Båth, som har gjort en enastående bedrift genom att ha kvalat in fem hästar till Kriteriet, är Nurmos den som ständigt plockar fram nya unghäststjärnor och firar stora fram­gångar i årgångsloppen.

Villiam heter det nya jättelöftet som fick segerraden bruten senast i den sjätte ­starten men oj vilket enastående lopp ­hästen gjorde som tvåa från dödens.

Jag hade över en timmes lång genomgång med Timo i veckan om helgens hästar och det var intressant det han berättade att ­Villiam tagit loppet på bästa sätt och känts jätte­fin i jobben efteråt. Siktet har hela ­tiden varit inställt på Kriteriet och att ha honom i absolut toppform då.

Det kommer även att bli lättare balans den här gången. Hästen har travat med tunga järnskor tidigare och det blir antingen lättare skor eller barfota. Därtill ryck­tussar för första gången och Villiam är snabb ut bakom bilen och har bättre läge nu än i försöket. Jag gillar den här pållen skarpt och tror det är bra chans att det är han som får segerdefilera trots läget.

Flera speeder

En annan finländare som är mycket ­skicklig och dessutom vass på att sätta ­sina hästar i ordning när det verkligen gäller i stora lopp är Petri Puro. Han tränar en av landets bästa treåringar i Da Pepperboy och hästen gjorde ett ­mycket bra försök där han fick lägga flera ­speeder under vägen.

Hade ett intressant snack med Puro under veckan där han ­precis hade kört Da Pepperboy i ett jobb och provat att rycka tussarna för andra gången i ett jobb. Det hade gett bra effekt och Da Pepperboy ”är född till att vara en topphäst”, som Puro uttryckte det. Han har tidigare vunnit Kriteriet med Pato och har en farlig out­sider här i Da Pepperboy.

Tillsammans med Svante Båths duo ­Very Kronos och Coin Perdu tror jag att loppet står mellan dessa fyra hästar.

Barfota för första gången

Hevin Boko är bara fjärdehandare i Svenskt Traoaks i skrivande stund. Det här är en ruskigt fin märr som både har visat styrka, vunnit från dödens, samt en blixtrande speed i hypersnabba avslutningar.

Jag tror att hon har toppchans att vinna Oaks och mycket talar för att det blir bar­fota runt om för första gången. Hevin Boko har sett ut som en flygmaskin i de senaste loppen och hon har en ruskig avslutning som jag tror ställer de andra schack matt över upploppet. Det låter också mycket bra från tränare Nurmos ...

Favorit är Dibaba men hon lär få svar av innerspårets Run Chica Run som var lysande vid spetssegern senast och jag tror att det är hon som är värst emot Hevin Boko.

När vi ändå är inne på Nurmos är det lika bra vi bjuder på en vinnare till. It’s Showtime Zaz är under kraftig utveckling enligt ­Timo och känns väldigt bra i träningsjobben. Hästen har visat stora kvaliteter vid V75-segrarna och här är nog innerspåret det största hotet.

Han kan nog inte hålla ledningen men utvändige Highland Park är mycket startsnabb så det borde bli en lucka direkt för Erik Adielsson att smita ut i.

Sedan har It’s Showtime Zaz bra chans att krossa de andra, även om stallkamraten Global Trust är en mycket tuff utmanare och det var ju han som slog Highland Park från dödens näst senast.

Galoppen senast berodde på balansen barfota runt om som inte fungerade så det blir skor igen.

Jag var länge inne på att spika I Love Paris i V75-avslutningen. Hästen har varit jättebra i de senaste starterna och kommer Goop till ledningen efter en bit kan det ­vara slut. Men skulle det bli körning och ­krångel vill jag ha streck för Indoor Voices som var kanon vid segern senast och som äntligen fick vinna efter flera bra insatser.

Glöm heller inte Evin Boko som mötte tuffa hingstar senast med Zenit Brick i spetsen och som nu ska tävla barfota runt om.

I övrigt ...

V75-1 ser lite lurigt ut om nu inte favoriten Dencos Moon Kilab är lika bra som senast då hon slaktade konkurrenterna från dödens. Men jag streckar på en del och det vore kul att se bortglömda Västerboflashlight i spets om hon kan hålla ut de andra.

Liam Dana och Carmine Am är de mest betrodda i V75-2 men jag vill ha med Pacific W.F. och även Duke of Mearas som näst senast bara var ett huvud från att kvala in till Derbyt bakom Rajesh Face. Inte samma kaliber på motståndet här och dessutom provar man barfota runt om för första ­gången.

Är Ringostarr Treb sådär kusligt bra som han har varit sänker han nog det här gänget, trots spår åtta. Det blir jänkarvagn på den här gången men jag dubblar med ­Nadal Broline som har en bra startrygg och som kan profitera på om det blir högt ­tempo i täten. Dessutom blir det maxat med barfota runt om nu.

V75 från Solvalla sänds i TV12 klockan 14.

Micke Carlssons V75-system

V75-1: 8, 3, 1, 11, 4, 6, 7, 10 (12, 2)

V75-2: 3, 10, 8, 7, 2 (14, 1)

V75-3: 8, 9 (2, 4)

V75-4: 9 Hevin Boko (1, 3)

V75-5: 1, 4, 2 (3, 6)

V75-6: 7, 3, 2, 4 (1, 8)

V75-7: 4, 8, 5 (3, 10)

2 880 rader/1 440 kronor