Björn Goop: ”Tack för allt, Timoko”

I lördags vann Timoko och jag Grand Prix du Conseil des Alpes-Maritime på Cagnes-sur-Mer i Nice.

Den tioårige superhjälten gjorde ännu ett fantastiskt lopp och vann på 1.09,1 över 1 609 meter från dödens.

Samtidigt passerade hästen fem miljoner euro insprunget i karriären.

Det har skrivits att Timoko ska starta i holländska Wolvega på söndag, men så kommer det inte att bli.

Tränaren Richard Westerink och övriga kretsen runt hästen ska nu som brukligt fundera i några veckor över framtiden.

De överväger kraftigt att det är färdigtävlat nu.

Snacket och stämningen på segermiddagen i lördags var att de var så glada över den instatsen att de vill sluta så här.

Det var mycket känslosamt och berörande – det var sorsgna miner och gråt blandat med tacksamhet.

Timoko har varit folkets häst, allas häst, som har nått långt utanför travvärlden – jag vill jämföra honom med Järvsöfaks här hemma i Sverige.

Varje litet café man besöker i Normandie sitter det en Timokovimpel eller bild uppsatt någonstans.

Han är den enda som är lika älskad och lika stor nationalidol som Ourasi, som hade sin storhetstid på 1980-talet.

Det är också den enda travhäst som hela världen bryr sig om, efter segern i lördags hörde man av sig från Australien, Kanada, USA ...

Det har varit en fantastisk resa med en extremt unik häst.

Det har varit en ära att få vara med på den.

Under de tre år jag har fått köra honom har vi tjänat tre miljoner euro.

MINA V86-CHANSER

SOLVALLA/ÅBY, I KVÄLL SPELSTOPP: 20.30

3 Mellby Dashing (V86-1, Åby, Johnny Takter kör) kommer från tre fina insatser från svåra lägen, nu har hon ett bra läge och hon är startsnabb – det blir antagligen barfota runt om på hovarna igen. Hon är en av de som räknas.

6 Maharani de Baroda (V86-6, Solvalla, Erik Adielsson kör) gör bra lopp mest hela tiden, det blir svårt att slå Dibaba i det här treåringsloppet för ston, men hon ska kunna vara med och kriga där bakom. Inga ändringar.

8 I Love Paris (V86-7, Åby, Johnny Takter kör) har gått riktigt bra, möter Treasure Kronos men hon ska räknas.

10 Windowshopper (V86-8, Solvalla, Kaj Widell kör) tränar förbättrat hemma, men får svårt mot motståndet.

Mina styrningar på de egna hästarna på V64 i Örebro i morgon, spelstopp 19.25:

6 Global Unique (V64-2) har fått vila ett par månader och ska springa med skor i det här loppet, jag ligger lågt.

11 Macelleria (V64-3) kommer mer och mer och känns fin i träningen hemma. Han är en av dem som kan vinna.

1 Magic Allybis (V64-4) blir också bättre och bättre. Tränade bra i sista jobbet, han kan vara med där framme.

1 Say that Again (V64-6) har saknat det riktiga flytet på V75, han kan mycket bättre och går ner i klass nu.

Missa inte utökade Björnkollen inför varje V75 – från kvällen innan på Atgplay.