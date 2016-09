Sportbladets DD-tips

DD-1

Rankning: 5–3–2–4–6–7–1–12–10–8–11–9.

Kommentar: Årets Derby är ruggigt vasst med flera imponerande vinnare i uttagningsloppen. Men jag tror ändå ingen rör kullens kung Readly Express. Timo Nurmos stjärna har varit okörd vid segrarna och har en motor och inställning som gör att han inte blir trött. Han har vunnit med tussarna kvar varje gång och är extremt stark och gynnad av den långa distansen. Jag tror att han bara krossar samtliga och tar en imponerande triumf i travsportens Blå Band. Är det någon som kan ställa i ordning en Derbyvinnare är det hans tränare Timo Nurmos som har vunnit Derbyt två gånger tidigare i Sverige och fyra gånger i Finland. Isor Håleryd var dock fantastisk i sitt uttagningslopp och är under en härlig utveckling. Han har radat upp imponerande segrar och kanske kan ge favoriten en match eller sluta närmast honom i mål. Heavy Sound såg smällfin ut vid segern senast och onekligen har tränare Walmann prickat toppformen på sin storloppsvinnare i fjol. Är snabb ut och har läget för att sluta bland de tre främsta.

DD-2

Rankning: 10–7–4–11–6–8–3–14–5–13–9–1–2–12–15.

Kommentar: Touch of Elegance har inte fått till det på slutet men det kan mycket väl komma en seger när som helst. Hon har varit ute mot tuffa hästar och senast kom hon aldrig till men avslutade bra i skymundan. Nancy America var mycket bra i två raka segrar innan galoppen senast. Flemming Jensens sto blir inte att leka med om hon sköter sig. Marta Chip hade tränat bra inför comebacken senast men galopperade då bort sig. Är bra för klassen och Puros häst slåss om segern felfri. Salma Silvio har gjort det bra i tuffa gäng och får stoet rätt resa är hon vass i spurten. Well Done La Marc har svårt i voltstart och det blev en väntat galopp senast. Nu är det återigen bilstart och då är hon säker på benen. Visade bra form i starterna innan och är given.