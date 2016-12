Sportbladets DD-tips

DD-1

Rankning: 4–1–11–6–8–5–12–7–2–3–9–10.

Kommentar: Dream Derby har gjort det bra i flera starter i år och senast visade han fortsatt fin form. Spurtade bra till andraplatsen över opassande lång distans efter att ha släppt ledningen. Nu är distansen bättre och hästen är snabb ut och har bra spår. Diora From My har också finfin form och rundade till en lätt seger i spåren senast. Står klart bättre till här. Kingstein L.Romsås är i fin författning och följde med bra som trea bakom bra hästar senast, förvisso efter en perfekt resa i rygg på ledaren och via open stretch.

DD-2

Rankning: 3–6–9–4–2–1–5–8–10–7.

Kommentar: Carpenter On Tor har finfin form och har gått bra i de senaste starterna. Spurtade till seger näst senast och var nära att hinna fram även gången efter. Är snabb ut och har ett fint läge. Lasken Palema satt fast med gott om krafter kvar senast efter att ha vunnit gången innan. Är i gott slag och kan mycket väl vinna om det stämmer på vägen. Withma är klart bättre än raden men har inte fått till det alls på slutet efter att ha varit duktig tidigare i år. Är van att möta betydligt tuffare hästar än hon möter här och felfri borde hon vara med i matchen om segern. Star Gwen har fin form men har lite svårt att vinna. Står bra till och är snabb ut.

DD-systemet 6 rader

DD-1: 4–1.

DD-2: 3–6–9.

Vem tar spets?

DD-1: Dream Derby.

DD-2: French Call och Star Gwen gör upp.

! Statistikvinnarna

DD-1: Dream Derby.

DD-2: Withma.