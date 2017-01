Sportbladets DD-tips

DD-1

Rankning: 1–9–5–7–8–2–4–6.

Kommentar: Om Tahays Blue Amber hittar en jämnhet och harmoni i sitt tävlande (och det ser hon ut att vara på väg att göra) tror vi att hon kommer att femdubbla (tar vi i så vi spricker nu?) sina insprungna pengar under 2017. Det är debut på lång distans för henne den här gången, men det kan vi inte tänka oss ska spela någon negativ roll för ­henne. Det som kan hända är att hon kommer bort på ett ­eller ­annat sätt, genom egen förskyllan eller på grund av att hon hamnar fel på det från start, för någon spetskandidat är hon inte. Vi streckar fyra hästar på V64-kupongen men ­bara två stycken på DD-spelet. För den klart mest intressanta ut­manaren till Tahays Blue Amber är Get Lucky Pellini som senast sladdade i kön i dimman i ett V75-lopp i Halmstad men under slutrundan tog sig fram mellan hästar för att till slut sitta fast med till synes jättemycket krafter kvar i rygg på vinnaren. Är hon lika bra som intrycket då får övriga jobba.

DD-2

Rankning: 6–1–3–4–10–2–5–7–8–9–11–12.

Kommentar: Kul lopp utan de där riktiga topparna. Sandjöns Revenue har hittat nya växlar i sin nya regi. Var visserligen inte som bäst näst senast men i övrigt har han varit positiv. Raise Wise As är spännande. Håller visserligen knappast ledningen, men på Åbys open stretch-bana kan det bli mycket bra ändå. Salsomaggiore är inte att lita på men senast visade han fin form då han avslutade starkt. Windson Yankee är en joker. Formen är diffus efter kort vila men han är snabb ut och kan få överta ledningen.

DD-systemet 10 rader

DD-1: 1–9.

DD-2: 6–1–3–4–10.

Vem tar spets?

DD-1: Nummer 5 övertar från nummer 4?

DD-2: Nummer 4 får överta från nummer 2?

! Statistikvinnarna

DD-1: Nosy Face.

DD-2: Ursus Hoff.