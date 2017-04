Sportbladets DD-tips

DD-1

Rankning: 11–1–3–2–7–6–9–5–10–4–12–8.

Kommentar: Alvena Ullabella har sett jättefin ut varje gång i sin nya regi men det var först senast hon fick till det fullt ut. Must Have är ingen lätt nöt att knäcka om denna försvarar ledningen. Men hon är inte vår spetsfavorit och därför tycker vi att det är fördel Ullabella trots utgångsläget.

DD-2

Rankning: 3–1–9–7–13–4–12–14–5–10–2–8–11.

Kommentar: Linus M.J. var aldrig i förlustfara efter att han tagit ledningen senast. Intrycket var så bra att vi tror att han vinner även denna gång om han når ledningen.

DD-systemet 2 rader

DD-1: 11–1.

DD-2: 3 Linus M.J..

Vem tar spets?

DD-1: Must Have öppnade vasst senast men vi tror att hon får svårt att svara Kitspirit om denna laddas. Om Must Have håller ledningen blir hon mycket svårslagen.

DD-2: Linus M.J. gynnas av strykningen på Västerbo Pay Me. Vi tror mycket på honom i spetsstriden.

! Statistikvinnarna

DD-1: Must Have.

DD-2: Linus M.J..