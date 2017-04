Sportbladets DD-tips

DD-1

Rankning: 4–5–1–12–8–6–2–10–11–9–3–7.

Kommentar: Poochai var tapper senast när han gav ­självaste On Track Piraten en fajt in på mållinjen. Han försvarade sig i det längsta från ledningen och visade att formen är på topp. Gången innan det hade hästen lite sparat bakom On Track Piraten i gulddivisionen. Poochai är härdad i tuffa gäng och öppnar snabbt. Det ser ut som att han tidigt kommer till ledningen och då blir han svårslagen. Nahar är på väg tillbaka igen och behövde loppet i kroppen efter ett uppe­håll senast. Det går aldrig att räkna bort Nahar som precis som katten verkar ha nio liv. Tolvåringen är pigg och kan mycket väl segerstrida. Boys Going In har visat bra form på slutet och avslutade mycket bra som trea bakom vinnande Delicious U.S. senast. Blir över från innerspåret men kommer han ut i tid är han ett givet platsbud. Traveling Man har årsdebuten avklarad då han avslutade fullt godkänt. Lär ha gått framåt med loppet i kroppen och är snabb ut men spår åtta är långt ifrån det bästa.

DD-2

Rankning: 3–10–1–2–6–5–7–4–11–8–12–9.

Kommentar: Starzinner är en flygmaskin som har imponerat i tre raka segrar och alltjämt är obesegrad hos Peter Untersteiner. Senast var han överlägsen och hästen är mycket startsnabb. Han lär braka till ledningen och sedan blir han svårfångad över kort distans. En klassisk spets och slut. Moni to Spare var strålande vid segern i årsdebuten efter en tuff resa utvändigt om ledaren hela vägen. Intrycket var läckert och även om det nu är bakspår över kort distans måste han ses som det främsta hotet mot favoriten. New Generation är också bra. Han var för laddad i årsdebuten och klippte i galopp kort efter start. Reparerade sedan bra utan att pressas till slut. Kan få ett fint lopp i rygg på favoriten och lifta med till en plats.

DD-systemet 1 rad

Vem tar spets?

! Statistikvinnarna

