Sportbladets DD-tips

DD-1

Rankning: 3–6–1–5–2–11–12–4–10–7–9–8.

Kommentar: Visst är det årsdebut men Mellby ­Estella får ändå segertipset. Hon kan mycket och Björn brukar ­inte plocka ut dem om de inte är redo för rejäla insatser direkt. Klart lockande förutsättningar. Får sällskap av Queen ­Frecel som var bra igång innan hon fick en kortare paus. Mot spets?

DD-2

Rankning: 2–7–8–3–9–10–6–4–11–12–1–5.

Kommentar: Ledningen är helt klart en favorit­position för Backorder och även om det är årsdebut är seger­tipset ­givet när den positionen nalkas. Hon har minst sagt ­goda ­resultat därifrån. Men årsdebut är årsdebut ... Vi vet att Well Done la Marc kan mycket och hon, årsdebuterar också ­precis som tipsettan, har gått bra direkt efter vila förut. ­Därför måste hon passas. Team Goop har förberett ­henne inför den nya säsongen. På form ska Rainbow of Nando ­beaktas. Gör det bra varje gång och är ofta med där framme när det drar ihop sig.

DD-systemet 6 rader

DD-1: 3–6.

DD-2: 2–7–8.

Vem tar spets?

DD-1: Inte helt lättläst. Ett alternativ är Underworld och ett annat Queen Frecel. Den senare känns mer motiverad.

DD-2: Det är svårt att se Backfire missa ledningen här, med tanke på hennes snabbhet och det fina startspåret.

! Statistikvinnarna

DD-1: Det har börjat bra för Beauty Leg med två vinster på fyra starter. Dessutom en andra- och en tredjeplats.

DD-2: Backorder redovisar riktigt fina siffror med elva vinster på 20 starter. Vilket ger en maffig segerprocent på 55.