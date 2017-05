Sportbladets DD-tips

DD-1

Rankning: 10–9–8–4–11–5–3–1–6–2–7.

Kommentar: Att det blir Survival Kit som blir loppets favorit är knappast överraskande. Han är obesegrad i år och har tagit de tre vinsterna på bra vis. Även om han slappnade av senast och travet kanske inte flöt som bäst. Visst är det bakspår och det är aldrig roligt, men med en vettig resa ­kommer det att bita bra till slut. Får ändå sällskap av två hästar. ­Markus Pihlström trodde på Mellby Don Juan när han gick ut på V75 senast. Då blev det pannkaka. Markus fick lite problem med ett foderbyte men hoppas ha kommit till rätta med det nu. På kapacitet är hästen ändå given i diskussionen. Formen är stark på L.J.’s Andy Hall och även om spåret är risigt så är det ändå ett framspår. Med lite flax så.

DD-2

Rankning: 3–9–2–10–5–6–7–1–4–8.

Kommentar: Ser onekligen bra ut för Angle of Attack. Startspåret blev perfekt, han är snabb ur startgroparna och motståndet skrämmer inte heller. Han har färskt ett lopp i kroppen och formen bör därför vara stigande. Come­backen var också av bästa märke. Enkel, och överlägsen, spetsseger. Receptet ser ut att bli detsamma här som sagt. Att det är ett halvvarv kortare nu gör knappast saken ­sämre heller. Nej, det finns ingen anledning till att tvivla på toppchans. Det blir utan tvekan ett singelstreck. Ska man spekulera i motbud kan Serious Try vara ett sådant. Eller kanske Longcat Hanover. Henrik Svenssons seriösa försök har årsdebuten avklarad och härdades i V75 under förra året. Han var tvåa bakom V75-aktuelle Queer Fish senast och formen ska så klart vara på gång. Det kan räcka en bit. Jomar Blekkan reser över gränsen med Longcat Hanover och gör det så klart med ambitioner. Vann i comebacken. Bra spår.

DD-systemet 3 rader

DD-1: 10–9–8.

DD-2: 3 Angle of Attack.

Vem tar spets?

DD-1: Triomph d’Inverne och Speedy Goldina slåss om täten, men det finns fler kvicka också.

DD-2: Läget är perfekt och Angle of Attack är dessutom startsnabb. Ser inte ut att finnas några direkta hot heller.

! Statistikvinnarna

DD-1: Sju segrar på 20 starter ger Survival Kit en framgångsprocent på 35. Med det är han överlägsen i gänget.

DD-2: Norska Debbie B.R. har varit i Sverige tre gånger och ett av de besöken har slutat med seger. Segerprocent 33.