Sportbladets DD-tips

DD-1

Rankning: 9–2–3–4–6–1–10–8–7–5–12–11.

Kommentar: Jag tar Walmanns fina duo och kryddar med en stänkare. Rogers King City får tipset efter att ha presterat bra på sistone och gått två fina tider på rad. Senast var han ute i Sweden Cup. Även om han inte tog sig till final då var intrycket gott. Det är inget fel på formen och uppgiften ser klart intressant ut. Walmann vidhåller dock att Mellby Collector har en minst lika bra chans som stallkompisen. Det är så klart intressant när spåret är klockrent och spelarnas intresse saknas. Kan bli ett smaskigt odds. Draget Next to None Sib lär inte tilldra sig så mycket intresse från spelarna heller. Startat sporadiskt på grund av brist på poäng. Så nu är det all in. Kör i spets. För bövelen! Snälla?

DD-2

Rankning: 9–3–6–11–10–2–5–7–12–4–1–8.

Kommentar: Årsdebuten av Dartagnan Sisu gjorde knappast någon besviken. Han visade lite av vad han går för och att han tänker vara med och slåss i kulltoppen i år. Såg helt okörd ut på en 12-tid. Tro mig, det finns mer att ta av... Frågan är hur mycket han behöver förbruka för att ta hem detta.

DD-systemet 3 rader

DD-1: 9–2–3.

DD-2: 9 Dartagnan Sisu.

Vem tar spets?

DD-1: Jag hoppas verkligen att man vågar prova Next to None Sib i spets nu. Annars vill 4 och 6 gärna ta över.

DD-2: Vi kan räkna med en svettig uppgörelse inledningsvis mellan Handsome Brad och National Prince.

! Statistikvinnarna

DD-1: 25 vinster på 65 starter ger Star Advisor Joli en segerprocent på 38. Med det dominerar han sällskapet.

DD-2: Listas Spartacus. En som vunnit fyra av fem starter ligger förstås alltid bra till när den här titeln ska delas ut.