Sportbladets DD-tips

DD-1

Rankning: 2–3–10–9–1–4–7–6–5–8.

Kommentar: Efter att de fyraåriga stona tävlat över engelska milen i fyra avdelningar är det hingstarnas tur att prova på distansen i något som kallas Genrepet och syftar till Sprintermästaren som avgörs nästa torsdag. Electric Light är spetsfavorit och därmed också favorit till segern. Men efter en fin insats senast har han varit struken för en halsinfektion och det kan ha satt ned formen något. Racing Mange har gått bra i skymundan hela året och fick en välförtjänt framgång då han vann i Danmark senast. Han har otroligt härlig inställning, Mange, och det tar honom långt i alla gäng. Cyber Lane vek sig från ledningen senast, fick segersviten bruten och visade sig mänsklig. Men det är främst bakspåret över kort distans som gör att han inte får tipsettan nu.

DD-2

Rankning: 6–2–3–5–4–7–1–10–11–12–8–9.

Kommentar: Vi hade kunnat strecka några till i V64-avslutningen, men kanske bättra att hålla nere systemstorleken och lämna in det ett par gånger istället, resonerade vi. Därför får inte Apollo Damgård, som vinner så sällan, eller Hall of Fashion från bakspår plats på kupongen. Inte heller spurtstarka Twin’s Zindy som ser ut att få för långt fram. Lösningen på loppet kan vara att I’m Just a Sund frontar bland inte alltför startsnabba konkurrenter. Det ser ut att vara Apollo Damgård som kan ta emot, men han borde vilja släppa.

DD-systemet 12 rader

DD-1: 2–3–10–9.

DD-2: 6–2–3.

Vem tar spets?

DD-1: Electric Light är svår att ta en längd på.

DD-2: I’m Just a Sund övertar från Apollo Damgård?

! Statistikvinnarna

DD-1: Cyber Lane.

DD-2: Pense Kloster.