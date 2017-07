Sportbladets DD-tips

DD-1

Rankning: 6–1–2–10–4–12–11–8–9–7–5–3.

Kommentar: Risken är förstås att det blir som alla tror. Att Cruzado Dela Noche är mer eller mindre ensam på banan och bara vinner. Tråkigt men troligt. Jag suktar dock efter större DD-odds och garderar. Den som vill kan kliva av efter ett, två, tre eller fyra streck. Efter smak. ”Ludde” tror att han kommer ha Mosaique Face i toppskick. Västerboonthenews vann från spets senast. Testar där igen. Day or Night In kanske kan få loppet och hur bra är Ringostarr Treb?

DD-2

Rankning: 4–5–2–9–3–6–1–10–7–8–11–12.

Kommentar: Går emot favoriten och satsar helhjärtat på Iago Zon. Skälet är att Lövgrens häst har ett bättre spår och därmed ett stadigt grepp om ledningen. Att Nobel Amok (snabbt upp i klass) då ska ta ner honom från dödens? Syn.

DD-systemet 5 rader

DD-1: 6–1–2–10–4.

DD-2: 4 Iago Zon.

Vem tar spets?

DD-1: Tar Västerboonthenews en längd på Mosaiquen?

DD-2: Räknar med att Say That Again släpper till Iago Zon.

! Statistikvinnarna

DD-1: Vinstrikast per start i fältet är faktiskt Day or Night In.

DD-2: Med elva vinster på 26 starter är Island Life bäst.