Sportbladets DD-tips

DD-1

Rankning: 7–9–2–5–3–8–11–6–1–12–10–4.

Kommentar: Även om Rajesh Face inte fick med sig något i finalen av Sprintermästaren blir han stor favorit här. Visst, men jag tycker att han är för stor. Jag ger därför tipset till Electric Light som jag har feeling för. Kanske till och med kommer till täten? Rajesh har laddat för den här uppgiften.

DD-2

Rankning: 1–5–9–3–12–4–11–2–7–6–8–10.

Kommentar: Tror ingen kan lova att Disco Volante har stabiliserat sig helt och hållet, men när han sköter sig är han ruskigt bra. Utan alla felen hade han haft oerhört mycket mer pengar på sig. Felfri nu är spetschansen toppenbra och segerchansen lika god. Men det var just det där med att kunna lita fullt ut på honom...

Senast vann Dartagnan Sisu på V75. Med skor. Nu blir det skolöst och det är naturligtvis ett plus. Ska komma bra på det och utmanar även en felfri tipsetta. Senast hade Global Trust allt sparat. Kan vara nyttigt till den här gången. Lägger in stöten till slut. Blir farlig vid klaff. Vill faktiskt också varna för Upstream som kan bli farlig, men som är helt nonchalerad i tipsen. Och av spelarna.

DD-systemet 6 rader

DD-1: 7–9.

DD-2: 1–5–9.

Vem tar spets?

DD-1: Jag tror mycket på Electric Light men är ändå orolig för att Now or Never Flair kan ställa till det i spetsstriden.

DD-2: Ett klart övertag för Disco Volante. Bara han sköter sig som han ska. Annars är Upstream det givna motbudet.

! Statistikvinnarna

DD-1: Den som är klart mest gynnad av den aktuella distansen är Rajesh Face. Har startat åtta gånger på den och vunnit fyra.

DD-2: Elva gånger har Disco Volante startat så här långt och han har vunnit hela sju gånger (och felat i fyra).