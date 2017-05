”Spelar som om jag förlorat omdömet”

V75-finalerna under Elitloppslördagen är det stora spelet i helgen, omgången alla längtat efter under våren och där vi har koll. Vi har vår personliga stenklara och få av oss lyssnar på någon annan. Även de aktiva är övertända och många är beredda att betala ett högt pris för att få segerdefilera.

Jag förstår dem. Ska man försöka vinna en gång om året är det nu. Men det innebär också en intressant sak för oss som spelar: favoriterna får inget gratis.

Det duger inte att peka på oddstavlan efter 500 meter och säga släpp till mig, jag står i 2,10 ju. Så är det ganska ofta till vardags men inte nu. I stället är det rena gatloppen som väntar för vissa.

Förra året, samma omgång, var Basic den enda favoriten som vann. Hon fick ledningen i sto­loppet och för ett ögonblick somnade övriga och Björn Goop smet undan. Annars fick de hårt spelade duktigt med stryk i alla lopp, respekten var minimal.

Hellre fälla än fria

Min taktik blir alltså att spela vildsint, i stort sett dumdristigt och hellre fälla än fria när hög­procenterna ska bedömas. Vill ha det sagt, så att ni sparar på de syrliga kommentarerna. Jag inser vad jag gör och alkohol har jag inte ens smuttat på de senaste tio åren.

V75-1: Wild Honey är riktigt bra men inte så mycket bättre än de andra. Ledningen får hon inte och då är chansen genast sämre. Stormvarning för Patricia Hastrup som var grym senast och leder länge samt Ranch Kelly som varit ruskigt bra hemma i Finland.

Indoor Voices, hon kan vara ­helgens spänstigaste häst.

V75-2: Schas med National Prince. Ledningen tar hans stallkompis Upstream och att Åke Svanstedt släpper tror nog ingen. Quiz Töll får ni inte missa. Hon är fortsatt mystiskt underskattad. Uppoch­hoppa är en glänsare, missa inte honom. 1.12 första 1 000 och han är med i spelet.

Åtta procent

V75-3: Havbergs Knight tror väl alla på? Inte det? Bara åtta procent, undrar just vem som druckit sprit? Han tar ledningen och sen är det över. Fredrik B Larssons lille krigare är förbannat bra och motståndet – äsch, jag ser knappt något. Okej, är någon som heter Iago Zon favorit? Vem är det?

V75-4: Darling Hornline är mest spelad. Från tillägg? Allvarligt? Hon är väl chanslös? Like a Star är bäst men ojämn och jag måste ha med Must Have. Hon är dunderbra och sju procent är minst tio procent för lite. La Diva Rossi är också totalbommad av de tidiga spelarna.

V75-5: Re Doc är bra men det är alla andra också, hellre fälla än fria ju. Hej då, lycka till från ­dödens. Här tar jag många och plussar för ospelade Nappa Scar och Officer C.D.

V75-6: Även jag kan ta ett återfall. Moni to Spare är den enda favoriten i omgången som får vinna. Och det gör han, särskilt med tanke på spårlottningen. Ni inser väl att det här är en kanon?

V75-7: Sauveur får bara bli tvåa här, jag måste liksom fullfölja attacken. U.S.Male E.P. tror jag på. Sorbet och Face Ribb är roliga streck medan Bison Spiro gör att jag kan bli ensam med sju rätt.

Helgens tips

1. 2 Havbergs Knight (Solvalla, V75-3)

Startsnabb knatte som inte gärna ger sig. Roliga spiken.

2. 4 Ranch Kelly (Solvalla, V75-1)

Finska i knallform. Ruskigt bra på slutet. Varning.

3. 3 Must Have (Solvalla, V75-4)

Okänd men riktigt bra häst. Får ni inte missa.

Micke Nybrinks V75-system

V75-1: 2, 4, 9, 10 (res 6, 7

V75-2: 1, 9, 5, 11 (res 6, 12

V75-3: 2 Havbergs Knight (res 8, 9

V75-4: 3, 4, 11, 7 (res 9, 14

V75-5: 1, 6, 9, 11, 10, 7, 4 (res 2, 12

V75-6: 5 Moni to Spare (res 6, 4

V75-7: 2, 10, 8, 5 (res 13, 5)

1 792 rader/896 kronor