”Jag sov i bilen och gick all in”

Trav mitt i sommaren – vad ska det vara bra för? Nej, det finns ju faktiskt annat att göra så här års. Egentligen är det inte högprioriterat att spela på hästar nu. Golfa, vandra i fjällen, cykelsemestra, åka och bada eller ta en tur med båten. Det är mer normala aktiviteter. Njuta och ha det bra.

Men så är vi ändå ett gäng som förstått att det är nu travet är som bäst. Visst, spelar på hästar gör vi året runt men om vi någon gång längtar ut på banorna är det i början av juli det värker som mest. Och det går faktiskt utmärkt att kombinera travet med alla andra givna sommarnöjen.

Låt oss göra en resa genom sommartravets Sverige. Ni är alla inbjudna. Vi är redan många i församlingen men i dag är det dags för alla er andra att frälsas. Men varning – det är lite som maffian: man blir medlem på livstid och det finns ingen väg ut. Skillnaden är att ni aldrig kommer att vilja lämna.

Följ lämmeltåget till travbanan

Sommartravet börjar i en av västkustens pärlor, Halmstad. Exakt, jag sa ju att det går utmärkt att bada och gå på trav, och då menar jag inte att köra loppen i badkaret. Sprintermästaren heter det stora loppet som körs torsdag den 6 juli, på kvällen och in i natten. Då är det dessutom V75 och banan är fullkomligt belägrad av travfans och aktiva i en salig blandning.

Sprintermästaren är kort och gott Elitloppet för fyraåriga hästar. Tre försök över kort distans (1 609 meter) och final samma kväll. Om inte det här är stor travsport så finns den inte. Genom åren har vi sett vinnare som Scarlet Knight, Lavec Kronos, Orecchietti, Brad de Veluwe, Nuncio och Uncle Lasse för att nämna några av värstingarna som fått segerdefilera i solnedgången.

Vem som vinner i år? Frågar ni mig svarar jag Makethemark, utan att han koll på exakt vilka han möter. Petri Salmelas tuffing är kusligt bra (ni minns väl Oslo senast?), men måste slå hästar som Diamanten, Cyber Lane och amerikanske Dupree som blir Stefan Melanders vapen i loppet när denne debuterar på svensk mark. Fast loppet är svårtippat och alla har olika vinnare. ”Dominion Beach är stenklar”, hälsar till exempel Per Skoglund i ödmjuk stil.

Halmstad kör även V75 två dagar senare så det givna är att bada/grilla/golfa bort fredagen och sedan följa lämmeltåget från Tylösand till travbanan.

Redén är nog sugen

En vecka senare är det dags för V75 på Sveriges vackraste travbana. Jag har inte varit i Årjäng så ofta men varje gång jag är där slås jag av hur perfekt den är med sin naturliga inramning. Men var ute i god tid för att få de bästa platserna och inte fastna i bilköer. Det är nog det bästa tipset.

Sen kan ni börja fundera på vem som vinner Årjängs Stora Sprinterlopp där eliten gör upp i en hiskelig fartfest. Nuncio vann förra året och före det Delicious U.S..

Det här loppet har sett nästan alla våra största stjärnor i vinnarcirkeln: Copiad, Victory Tilly, Gidde Palema, Sebastian K. och Magic Tonight.

I år hoppas många få se Delicious U.S. igen. När Nuncio inte är på topp undrar jag om inte Daniel Redén blir extra sugen. Vad jag förstår är allt perfekt med henne och Sebastian K.:s löpningsrekord från 2013 på 1.09,6 ligger skrynkligt till om bara vädret är anständigt.

Sommartravet kulminerar under Axevallas trippeltrav. Fredag, lördag och söndag är en travorgie i långsamt tempo där publiken umgås och har kommit ner i semesterfart. Känslan är att många inte bryr sig så mycket om spelet här och den som håller sig till bubbelvatten, läser på och orkar vända näsan mot banan för att kolla hästarnas uppvärmning och provstarter kan tjäna pengar.

Spets och slut, hämta ut

Själv har jag vunnit på spelarkårens somriga lättja flera gånger. Bäst minns jag Calamara Donnas vinst i Stochampionatet (huvudloppet under helgen) 2009 till oddset 4,87. Hur hon kunde betala så bra övergår fortfarande mitt förstånd. Jag hämtade ut med skottkärra.

Fast nu vill ni inte höra mitt spelskryt. Jag kan trösta er med att jag upplevt sura förluster också. 1990 åkte jag till Axevalla med hela semesterkassan för att spela en häst.

Jag sov i bilen och lastade in allt på Drottning Sund och Björn Larsson som var strålande bra som trea från positionen utanpå ledaren. Hon stod i 5,30 men mötte tyvärr en häst som hette Queen L., Stig H Johanssons stjärna som tre år senare skulle vinna Prix d’Amerique. Så förargligt.

Men i år ska jag ta tillbaka pengarna. För så fin som Stefan Perssons Darling Mearas såg ut i leran i Rättvik i midsomras kan jag inte se vem som ska kunna rubba henne. Spets och slut, hämta ut.

Verbeeck är Takter på crack

Jag tar med mig vinstbongen och åker till Malmö två dagar senare då det som alltid är dags för Hugo Åbergs Memorial på Jägersro. Det här är Elitloppet i repris fast med finalen direkt, cut to the chase, utan dumma försök där klantiga franska kuskar kör med huvudet under armen likt Franck Nivard med Bold Eagle.

Tittar vi i backspegeln och minns dyker namn som Fridhems Ambra, Victory Tilly, Varenne, Torvald Palema, Commander Crowe och Propulsion upp.

Fjolårsvinnaren Propulsion ska vara med även i år, liksom Twister Bi, finske Workout Wonder och franske Up and Quick som kommer att köras av Jos Verbeeck. För er som inte vet kan vad som helst hända när Verbeeck är med. Det är Johnny Takter på crack, för att ni ska förstå. Roger Walmann, fyndig travtränare, sa efter Oslo Grand Prix där Jos körde rakt över D.D.’s Hitman och Ulf Ohlsson, att det står ”stay away” på Verbeecks rygg, eller att man i alla fall ska tänka så.

Hur som helst, för oss som tittar på trav är det en extra krydda när han dyker upp, även om alla de andra som kör i Hugo Åbergs Memorial gladeligen skulle köpa ut honom om det gick.

Min förhoppning är att Delicious U.S. startar på Jägersro, att hon vunnit i Årjäng och på så sätt fått en fribiljett. Efter vinsten i Hugo Åbergs Memorial selar tränaren Redén av henne och meddelar att sagan är slut. Ska vi säga så?

Hur det gick för Jos Verbeeck? Tvåa i mål men nerflyttad till femteplatsen för trängning 250 meter från mål. Oddset på det är inte skyhögt.

Och att han dessutom får grova böter för en snäv situation efter 500 meter. ”Ridiculous, it was nothing”, är hans enda kommentar efter loppet.

Johan Untersteiner bakom Propulsion hade en annan åsikt. Men vad han sa tål inte trycksvärta.