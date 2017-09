Sportbladets V4-tips

V4-1, 1 640 m auto

1 Rajah Press – Adielsson E 1 6 4 0 5 11,6a

2 Grainfield Ace* – Heiskanen V 1 2 d 0 0 11,7a

3 Wallaby – Goop B 0 5 3 1 2 12,6a

4 Falk on Hill – Takter J 2 3 3 3 0 11,0a

5 New Lexington – Lugauer C 2 5 0 d 3 12,0a

6 The Perfect Lindy – Kihlström Ö 1 5 3 0 0 11,8a

7 Solon* – Jacobsen A 4 2 1 0 4 11,4a

8 Sciacallo O.M.* – Paal W 7 d k 5 0 12,5a

9 Sandsjöns Revenue – Lövgren J 4 2 5 4 0 12,1a

10 Partizan Face – Kolgjini A 5 0 1 4 4 13,1a

Rankning: 5–4–3–2–6–1–10–8–9–7.

Kommentar: Senast var New Lexington trea i uttagning till ­Derbyt i det försök som vanns av Cyber Lane före ­Global ­Trustworthy. Han kunde inte hota de två men gjorde det ändå klart bra och avslutade bra ­bakom tätduon. Ska normalt sett ha en mycket bra chans. Det är möjligt att Falk on Hill kan hota honom. Men då måste hästen ­vara på topp och allt måste stämma. Om de två strider för mycket kanske de bjuder in Wallaby. Finfin form. Positiv senast.

V4-2, 2 140 m

1 Rio An d’Mill – Virestedt A 8 4 7 0 1 16,1

2 Celtic D.K.* – Ingves P 3 6 5 4 1 17,2

3 Louis Jadot – Bergh R 6 0 1 1 2 17,1

4 Onrush Face – Uhrberg T 2 0 k 8 1 14,7

5 Je t’Aime Pasteur – Untersteiner P 5 0 5 5 3 15,3

6 Elsztain – Kolgjini L d 6 6 0 1 16,9

7 Dream of Nature – Nilsson S 0 2 7 1 0 16,1

8 Countdown Joke – Kolgjini A 0 5 7 2 d 15,7

9 Anders And* – Jensen A F 1 d 1 d d 17,1

Rankning: 4–3–2–6–8–5–9–7–1.

Kommentar: Senast tog Onrush Face ledningen och blev ­lite ­pressad första 350 meterna. Gick sedan undan till enkel ­seger. Det såg dock inte ut som om travet flöt smärtfritt. Så det kan ­finnas fin utvecklingspotential. På slutet ser Louis Jadot att ha ­hittat rätt. Bara fina prestationer. Kommer definitivt att blanda sig i striden om segerchecken. Debuten i Sverige senast av ­Celtic D.K. var bra. Avslutade vasst och hann fram på linjen. En ny ­sådan avslutning kan räcka en bit även här. Äntligen seger senast för ­Elsztain. Blir det en ketchupeffekt kanske? Countdown Joke är lite upp och ner. Je t’Aime Pasteur är jämn och duktig. Dags?

V4-3, LD-1, 1 640 m auto

1 Önas Nougat – Nordström P k 1 16,4

2 Devil Sound – Zackrisson A k 4 1 16,8

3 Smokin Joe – Kolgjini L k k 1 13,7a

4 Finally Tour – Söderkvist S k 1 d 16,5

5 Irish Boko – Takter J k 0 d 5 0 15,9a

6 Ajabaja – Goop B k 3 18,7

7 Tzarina Face – Kolgjini A k 5 16,5a

8 Feeling Way – Adielsson E k 5 17,2a

Rankning: 3–6–1–7–4–2–8–5.

Kommentar: Med tanke på vad Smokin Joe visade ­senast finns det ingen anledning att gå emot honom. Det räcker och bli över för att kvalificera sig som singelstreck i den här V4-­omgången. Visst, det är alltid svårt att veta var man har de här unga och oprövade korten. Men han var ruskigt bra i debuten och här ser han ut att ta hand om ­ledningen. Med stor sannolikhet är loppet över då.

V4-4, LD-2, 2 140 m

1 Zolicia – Untersteiner J 3 6 0 0 4 15,4

2 Kerstin of Africa – Kolgjini A 2 d 5 0 5 15,4

3 Mily – Untersteiner P k 1 1 0 5 16,0

4 Golden River – Takter J 6 4 2 4 5 15,0

5 Hip Hurray Boko – Adielsson E 1 3 3 0 8 16,3

6 Candy la Marc – Jörgensen B 1 0 1 1 1 15,9

7 Beluga West – Zackrisson A 5 1 0 0 4 16,3

8 Virtual Leg* – Oscarsson K 2 4 2 3 d 14,9

9 Mill Zo – Goop B 0 5 3 d 0 15,7

10 Venere Lux* – Kihlström Ö 0 0 3 2 0 15,0

2 160 meter

11 Devs Daffodil – Lövgren J 3 2 1 1 2 14,0

Rankning: 6–3–4–11–8–9–1–10–2–5–7.

Kommentar: Två raka i Sverige för Candy la Marc och ­segrarna har tagits enkelt vis. Hästen har gjort minst sagt bra insatser. ­Spåret är bra och chansen ska vara god igen förstås. Men mot­ståndet är också tuffare. I de senaste starterna kan man inte ­säga att Mily fått till det riktigt. Men om hon är som vid vinsterna ska hon givetvis räknas med möjligheter. Det börjar dra ihop sig för en fullträff för Golden River när som helst. Bara bra insatser av Devs Daffodil. Vad kan Virtual Leg? Glöm inte heller bort Mill Zo. Klart värd en varning. Intressant kuskplus, stigande form och kan en hel del när det stämmer.

Systemförslagen

V4

V4-1: 5–4–3 (2–6).

V4-2: 4–3–2–6–8–5 (9–7).

V4-3: 3 Smokin Joe (6–1).

V4-4: 6–3–4–11–8–9 (1–10).

108 rader/216 kronor.

Lunchdubbel

LD-1: 3 Smokin Joe.

LD-2: 6–3–4–11–8–9.

6 rader.