Sportbladets V64-tips

V64-1

1 640 meter auto

1 Bålsta Palema – Andersson M J 8 d 5 1 5 13,6a

2 Tyron Power – Leo E 0 1 0 0 5 13,6a

3 Chickaizie Ize – Lejon F d d k 1 6 14,8a

4 Made Speed Bowl – Karlsson P 3 4 6 4 0 14,4a

5 Why Not Sensation – Kontio J 2 2 5 3 d 15,1a

6 Kalle Kula – Gustavsson K P 0 2 0 3 2 13,1a

7 Cheermeuptoo – Smedeby E 0 8 0 3 5 14,3a

8 Papidoux – Haugstad K 0 0 5 4 0 14,7a

9 Raggio d’Elite – Johansson T 0 1 0 0 3 13,0a

10 Oakshoots Imperial – Stjernström M 4 0 0 1 2 13,8a

11 M.T.Importantguy – Widell K 5 4 0 k 6 13,2a

12 Estreet Zon – Jepson C J d 8 3 1 5 14,5a

Rankning: 1–10–2–9–12–5–8–4–11–3–6–7.

Kommentar: Bålsta Palema är en av få hästar som kan stoltsera med att ha besegrat självaste Readly Express. Det gjorde han i augusti förra året från spets. Har visat bra form i de senaste starterna. Vann näst senast och avslutade klart godkänt i en snabb avslutning senast. Har ett smaskigt utgångsläge här med innerspår över kort distans. Är mycket startsnabb och leder runt om. Öppet bakom där Oakshoots Imperial och Tyron Power är främsta garderingsbud.

V64-2

2 140 meter

1 Guilty of Zon – Berntsson C d 8 4 5 0 16,5

2 Kantele T.J. – Wallin T d d 0 0 5 15,1

3 Eponine Thenardier – Karlsson P d 0 4 0 0 16,6

4 Saint Gerda – Karlsson A I 4 6 5 4 0 14,5

5 Sioux Perfect Day – Jansson T 2 0 7 7 0 15,1

2 160:

6 Grinnebys Olga – Svensson C 1 3 2 0 0 14,3

7 Melody Marke – Andersson M J 0 0 5 2 2 15,7

8 Laramie Flow – Jepson C J 4 5 0 4 5 16,0

9 Sanna Hall – Widell K 2 0 8 6 2 14,7

2 180:

10 Gunell Palema – Persson H K 1 6 2 6 0 13,8

11 Angel Rain – Ohlsson U 0 0 3 1 3 15,6

12 Kickans Girl – Pettersson R 0 4 0 0 7 14,7

Rankning: 11–10–7–9–6–1–4–12–5–8–2–3.

Kommentar: Angel Rain har det snackats om en längre tid och stoet har varit hårt spelad när hon har mött typ de bästa i kullen ibland. På slutet har hon fått fin utdelning och visat toppform. Rundade till enkel seger näst senast och gången efter var hon strålande som trea mot topphästar efter en startgalopp. Rundar allt felfri och given spik.

V64-3

2 140 meter auto

1 Ebony Boko – Andersson O J 1 1 0 0 0 11,5a

2 You to Gordeus – Ohlsson U 0 d 7 0 3 13,6a

3 Winner from Simba – Johansson H 0 7 5 2 5 14,5a

4 Scarpia – Haugstad K 7 6 0 d 6 13,0a

5 Xanthis Alicia – Lejon F 0 7 7 4 5 12,1a

6 Temple of Dreams – Kontio J 2 2 6 4 0 11,6a

7 My Account – Erixon L 6 4 8 7 2 13,1a

8 Vasquez Bob – Pettersson R 0 7 6 0 5 13,4a

9 Holy Heart – Svensson C 5 6 0 5 5 12,7a

10 Balder Hornline – Karlstedt R 6 6 2 5 6 13,5a

11 That’s My Pal – Jepson C J 0 6 6 5 6 12,3a

12 Yster Brick – Andersson M J 2 6 2 1 4 12,4a

Rankning: 1–12–6–4–10–7–2–8–9–11–3–5.

Kommentar: Trots tre raka nollor i programraden och ett uppehåll inför den här starten tippas Ebony Boko etta. Han var riktigt bra i våras och på försommaren då han vann flera lopp, bland annat på en 1.11-tid på Solvalla. Är startsnabb och har ett perfekt läge för att kunna leda runt om, då motståndet är ihåligt. Men eftersom hästen inte är att lita på blir det gardering. Yster Brick har visat bra form och är jämn och säker men har ett svårt läge. Temple of Dreams?

V64-4

2 140 meter auto

1 Impala Zon – Jepson C J 3 0 6 1 4 15,1a

2 Global Top Notch – Haugstad K 0 d 0 1 2 17,5

3 Nydalenssuperraffe – Karlstedt R p k 1 4 1 16,7a

4 Nora Marke – Andersson M J 0 2 4 3 6 17,9

5 Lookh Offelia – Svanberg O 1 0 5 4 0 17,3a

6 Colonello – Gustavsson K P 4 8 5 3 8 16,8a

7 Cabaree F.C. – Svensson C 4 7 3 1 3 15,7a

8 M.T.Like a Prince – Larsson F B 6 2 d 3 0 15,2a

9 Lönshults Zmilla – Widell K 6 2 8 3 d 16,7a

10 Soul Man L.A. – Pettersson R 4 3 0 8 6 16,6

11 Ugly Duckling – Kontio J 7 3 d 2 3 16,1a

12 Fortune d’Inverne – Zackrisson A 3 2 3 0 3 15,6a

Rankning: 3–7–1–2–11–12–9–4–8–5–10–6.

Kommentar: Nydalenssuperraffe har vunnit två lopp och är obesegrad felfri efter tre starter. Senast ledde han runt om och vann enkelt i ett billigt lopp. Galopperade bakom bilen näst senast men sköter han sig torde han ha bra chans. Cabaree F.C. blir bättre och bättre. Vann överlägset näst senast och avslutade bra till tredjeplatsen senast efter en rapp spurt. Dåligt läge men kommer hon till kan det absolut bli seger. Impala Zon är snabb ut och kan leda loppet länge.

V64-5, DD-1

Rankning: 4–1–11–6–8–5–12–7–2–3–9–10.

Kommentar: Dream Derby har gjort det bra i flera starter i år och senast visade han fortsatt fin form. Spurtade bra till andraplatsen över opassande lång distans efter att ha släppt ledningen. Nu är distansen bättre och hästen är snabb ut och har bra spår. Diora From My har också finfin form och rundade till en lätt seger i spåren senast. Står klart bättre till här. Kingstein L.Romsås är i fin författning och följde med bra som trea bakom bra hästar senast, förvisso efter en perfekt resa i rygg på ledaren och via open stretch.

V64-6, DD-2

Rankning: 3–6–9–4–2–1–5–8–10–7.

Kommentar: Carpenter On Tor har finfin form och har gått bra i de senaste starterna. Spurtade till seger näst senast och var nära att hinna fram även gången efter. Är snabb ut och har ett fint läge. Lasken Palema satt fast med gott om krafter kvar senast efter att ha vunnit gången innan. Är i gott slag och kan mycket väl vinna om det stämmer på vägen. Withma är klart bättre än raden men har inte fått till det alls på slutet efter att ha varit duktig tidigare i år. Är van att möta betydligt tuffare hästar än hon möter här och felfri borde hon vara med i matchen om segern. Star Gwen har fin form men har lite svårt att vinna. Står bra till och är snabb ut.

V64-systemet 627 rader

V64-1: 1 Bålsta Palema (10–2)

V64-2: 11 Angel Rain (10–7)

V64-3: 1–12–6–4–10–7 (2–8)

V64-4: 3–7–1–2–11–12–9 (4–8)

V64-5: 4–1–11–6 (8–5)

V64-6: 3–6–9–4 (2–1)