Sportbladets V64-tips

V64-1

2 140 m

1 Mofaksan – Olsson M 6 3 3 1 3 23,8

2 Algot Ålj – Klockar A 0 5 0 4 4 23,6

3 Mys Elden – Engblom Å 0 4 0 4 5 26,1

4 Modd Brun – Andersson M M 6 0 0 6 2 24,3

5 Heffalompen – Backhouse U 0 6 0 0 0 24,5

2 160:

6 Järvsö Rasmus – Djuse M P 0 0 4 5 5 24,0

7 Cali Maks – Kylin-Blom W 6 0 3 0 0 23,3

8 Bro Viking – Fransson F d d 1 d k 22,8

Rankning: 1–2–7–6–8–4–3–5.

Kommentar: Sju grabbar och en tjej. Tipset till fältets enda sto Mofaksan som på papperet har en passande uppgift framför sig. Mikael Olssons häst var trea bakom Tekno Odin och Junifaks senast, men när hon mötte mer ”normalt” motstånd gången innan löste hon det på bästa sätt och tog en enkel seger. Algot Ålj kan få loppet i rygg på vår tipsetta, men formen är ändå så pass tveksam att Angelica Klockars styrning troligtvis får svårt att hota om segern. Cali Maks och Järvsö Rasmus mötte Algot Ålj senast, men var efter denne

i mål och står nu 20 meter sämre till. Bro Viking gör comeback efter lång frånvaro och behöver enligt Fredrik Fransson lopp i kroppen.

V64-2

2 140 m

1 Luksom – Lindqvist O A 5 6 d 3 0 16,2

2 Lucky Lino – Eskilsson C 7 d 7 2 2 16,5

3 My Gifted My – Pettersson T 5 0 4 k 4 17,3

4 Mayhem – Widell K 8 1 0 d 0 15,8

2 160:

5 Wake up America – Larsson F B 4 0 1 6 2 14,9

6 Icarian – Åberg J-O 0 1 6 0 0 16,1

7 Quickspin – Nordlund P 3 5 2 2 7 16,3

8 Jeppe Yamoz – Skoglund R N 4 5 2 0 6 14,3

9 American Cowboy – Westerholm N 0 0 0 6 1 14,9

10 Enjoy di Quattro – Wallberg W d d d k 5 16,3

11 Myrsjös Zorro – Ohlsson U 6 0 d 3 3 14,8

12 Alvena Urläcker – Eriksson P 2 0 0 7 6 16,0

13 Gill Jubb – Jansson T 0 7 7 2 0 15,9

14 Tim Frontline – Eriksson U 4 2 0 3 5 16,1

15 Robin Kronos – Frick K 3 0 0 6 6 14,7

Rankning: 11–5–1–14–7–15–8–12–4–3–9–10–6–2–13.

Kommentar: Myrsjös Zorro har fått ett par lopp i kroppen efter paus och närmar sig toppformen. Hästen är van vid tuffare motstånd och från fint startspår lär det bli ett offensivt upplägg.

V64-3

1 640 m, auto

1 Sandro Power – Widell K 3 4 d 0 0 14,7a

2 Calvados Hornline – Frick K 2 5 0 6 0 12,5a

3 Knaborgs Folke – Sjöström C 4 1 6 3 5 12,9a

4 Maryland – Westerholm N 0 2 0 0 0 12,8a

5 Emil B.Boko – Eriksson U 2 2 3 3 0 12,6a

6 Cosa Nostra – Åsberg J H 6 2 7 3 6 13,5a

7 M.T.Jorgen – Pettersson T 0 d 4 0 5 13,4a

8 Highspirit – Andersen T 0 1 3 1 0 12,1a

9 Enge Lincoln – Jansson T 0 3 d d 0 12,4a

10 Dashing Kimberley – Kylin-Blom O 0 1 3 1 3 12,8a

11 You Can Dance – Eskilsson C 7 5 2 2 1 13,5a

12 Cobbys Starlord – Ohlsson U 4 4 3 0 7 14,7

Rankning: 8–10–9–11–5–4–1–12–7–2–3–6.

Kommentar: Highspirit galopperade bort sig senast och har inte fått något riktigt lopp i kroppen sedan i mitten av oktober. Då var Troels Andersens häst väldigt bra från ledningen och trots spår åtta är det inte omöjligt att ekipaget hittar till spets igen. Bra segerchans i så fall, men det kan bli strul från spår åtta. Bakspårshästarna Dashing Kimberley och Enge Lincoln är de hetaste motbuden, men loppet är öppet och vi gardererar rejält.

V64-4

2 140 m

1 Lyckans Hilda – Arvidsson S d 3 2 7 d 31,2

2 Sort Gull – Eriksson U 0 d d k 0 29,4

3 Lill Micke – Wilhelmsson R k 7 2 6 4 28,0

4 Tåga Faksen – Lindqvist O A 0 0 4 4 1 27,5

5 Kristian – Vidner P d 6 2 2 2 30,0

6 Smeds Borken – Karlsson G-O 0 7 7 5 4 28,2

7 Jocke Dove – Karner M 0 6 4 2 d 29,0

8 Lome Linda – Pettersson T 0 0 6 0 7 27,9

9 Finseth Bris – Frick K 5 8 7 0 0 27,7

10 Kallbäcks Akron – Nilsson M 0 0 2 6 4 29,0

2 160:

11 Stöten – Åberg J-O 0 2 3 2 7 28,0

12 Juni Goggen – Kylin-Blom W 6 4 5 3 0 26,3

13 Gott Olle – Olsen J O 0 3 2 3 k 28,5

14 Ängspilen – Ohlsson U 2 1 4 0 3 28,7

15 Åkres Miro – Lisell A 0 0 6 0 5 27,9

Rankning: 2–4–14–13–11–12–6–3–5–9–8–15–10–7–1.

Kommentar: Sort Gull vinner i debuten för Öystein Tjomsland?

V64-5, DD-1

Rankning: 6–1–7–12–10–5–3–9–4–2–8–11.

Kommentar: Origo Tilly kommer till start med tre raka galopper, men bakom den dystra resultatraden döljer sig flera fina prestationer. När felstegen kom på V75 senast var Torbjörn Janssons häst inte slagen i ett lopp som vanns av Fridericus. Origo Tilly står perfekt inne i loppet på pengarna och felfri tror vi på mycket bra chans till första årssegern.

V64-6, DD-2

Rankning: 12–13–7–11–15–8–4–14–1–3–2–6–9–5–10.

Kommentar: Markus Pihlströms Importedfrmdetroit var tapper i nederlagets stund senast och hade bara ärrade stayerhästarna Narold Vox och Bullyoung före sig i mål.

Hästen är given att sätta överst i rankingen, men vi vill ha med Carja också som blir betydligt mindre spelad. Thomas Lönns häst var mycket bra vid segern näst senast och trivs precis som vår tipsetta bra på den långa distansen.

V64-systemet 720 rader

V64-1: 1 Mofaksan (2–7)

V64-2: 11–5–1–14–7 (15–8)

V64-3: Alla 12 hästarna (8–10)

V64-4: 2–4–14–13–11–12 (6–3)

V64-5: 6 Origo Tilly (1–7)

V64-6: 12–13 (7–11)