Sportbladets V64-tips

V64-1

1 640 meter auto

1 Gigant Proud – Nielsen M H 0 6 1 4 d 11,8a

2 Reims Gasti – Larsson F B 0 0 6 4 6 11,3a

3 Quantum Outlook – Jepson C J 5 3 1 4 2 12,6a

4 Adams Pace – Karhulahti V 0 0 2 5 4 12,4a

5 L.K. – Frick K 0 6 0 0 0 12,4a

6 Topgear – Eriksson H G 0 7 d 6 5 12,3a

7 Reina la Caballo – Smedeby E 0 3 5 k 0 10,7a

8 O.F.V.Continue – Ohlsson U 0 0 0 0 3 10,4a

9 Royal Trophy* – Mahony P 6 5 0 d 1 11,5a

10 Önas Jocke – Pedersen F 0 2 0 6 5 12,0a

Rankning: 9–1–6–3–10–4–2–7–5–8.

Kommentar: Royal Trophy är en fin häst i grunden som haft det tungt en tid men senast imponerade på Bjerke då han vann på en topptid för årstiden efter att ha svept fältet fram till dödens på sista långsidan, för att till slut avgöra väldigt lätt mot ledaren. Han är en tänkbar rolig spik i årets första V64-lopp men vill man inte ta risken att inleda 2017 med att spricka streckar man fyra hästar‚ då kan vi nästan lova att ni inte spricker. Om ni streckar dom fyra vi rekommenderar vill säga. Gigant Proud är spetsfavorit men Topgear, med vad som ser ut som nyfunnen form, kan utmana om den positionen.

V64-2

2 640 meter volt

1 Beautys Baby – Karhulahti V 0 0 k 4 5 15,3

2 Eddie Silas – Larsson F B 4 0 4 3 5 15,7

3 Minnestads Calais – Wiman J d 0 1 7 5 16,8

4 Laufey* – Kern K 8 2 2 0 0 16,3

5 Expona – Sedström L 4 0 6 0 6 14,8

6 Global Revenue – Carlson L D 0 2 0 0 6 15,6

7 Mimmis Hello Kitty – Jansson R S 6 8 0 2 0 16,2

8 Arms and Legs – Olsson D 3 0 3 6 7 15,8

9 Ginger Lynn – Frick K 4 0 0 5 1 17,6

10 Global Tailwind – Eriksson J S d k 1 1 1 17,4

11 Marteau de Thor – Wallin T 5 5 4 5 0 15,1

12 Mill Unix – Lisell A 0 5 0 8 0 14,6

2 660 meter

13 Rocking Simoni – Svensson E 5 0 5 5 3 15,2

14 Stardust Hill – Silvén J 0 1 1 7 5 15,0

15 Yellow Hornline – Wineryd R 2 4 5 4 0 15,4

Rankning: 10–2–3–4–8–1–11–13–9–14–6–15–7–5–12.

Kommentar: Global Tailwind har kort och gott toppchans till sin fjärde raka. Han är bästa spiken i omgången, för att han har toppchans, och för att han är dyra att gardera – öppet bakom.

V64-3

1 640 meter volt

1 Sembs Rebir – Ohlsson U 0 0 3 3 1 14,5

2 Poppe Star – Jansson D S 2 4 3 0 0 12,6

3 Wake up America – Larsson F B 0 1 6 2 1 14,9

4 Noble Allure – Tinter S 7 8 5 5 0 14,0

5 Seaside – Jansson T 3 0 4 4 d 15,4

6 Calvados Hornline – Frick K 0 6 0 0 4 14,4

7 Global Pleasure – Kern K 2 0 6 5 0 14,2

8 Lurifax Skift – Olsson D 4 0 0 7 0 14,9

9 Billy Jovalley – Mahony P 6 2 d 5 7 15,5

10 Bonjour Hornline – Kontio J 8 3 5 0 5 15,2

11 Fourteenosix – Wiman J d 2 4 d 0 14,5

12 Ludde Palema – Riedl C 1 5 0 1 7 14,0

Rankning: 1–3–7–11–12–6–9–5–10–8–2–4.

Kommentar: Sembs Rebir var fin senast. Om vi hade trott helhjärtat på att han kan försvara ledningen hade vi spikat honom. Men någon ur trion Wake up America, Calvados Hornline och Global Pleasure kan snuva honom på den positionen. De två senare känns mest som faktorer i just spetsstriden, medan Wake up America mycket väl kan leda runt om ifall han når den positionen. Efter en del funderande känns det som om nummer 1 och 3 är ett bra tvåhästarslås.

V64-4

2 140 meter volt

1 Grappa Boe – Lennartsson F d 0 0 0 8 13,8

2 Merlin – Jansson T d d 0 k 4 14,0

3 Verbal Kint – Sedström L 0 0 6 7 5 14,1

4 Tenzing – Ohlsson U 5 1 2 1 0 13,6

5 Sundsholms Keynote – Kern K 3 4 8 6 4 14,8

6 Under Sund – Wahlman M 0 6 0 5 0 15,4

7 Matchmaker As – Jansson G 1 6 0 0 1 14,5

8 Leif Light – Blom B 0 6 7 0 0 15,5

Rankning: 4–7–2–3–5–6–8–1.

Kommentar: Tenzing har mycket bra chans mot det här motståndet, är han i full form tror vi att han ”bara vinner”. Men han är inte helt lätt att räkna på och inför det här loppet har han fått en kort tävlingspaus. Även om det inte nödvändigtvis behöver vara negativt gör det honom än mer svårbedömd. Men som sagt; är han i ordning, då vinner han. Några uttalat heta motbud finns det egentligen inte, mer då sådana som vi har väldigt svårt att se vinna under några omständigheter (även om det mesta kan hända) och det gör att vi tycker att fyra streck känns som rätt lösning.

V64-5, DD-1

Rankning: 2–7–8–3–4–14–10–9–1–11–5–12–6–15–13.

Kommentar: DD-1 är öppet med många rätt så enkla men i gengäld formstarka hästar. Dalhem Express har det bästa läget och det brukar kunna betyda en del i så här jämna lopp. The Lucky One är nog annars kanske bästa hästen och trots spåret långt ut på vingen kan det bli bra för honom eftersom han kan öppna. Slipper han trafikproblem har han bra chans. Estelle Web jagar ledningen trots åttondespår. Monster Rainer kan vara ett roligt bud. Han har dunkel form, men om han funkar är han inte sämre än de andra.

V64-6, DD-2

Rankning: 9–4–10–2–1–5–3–7–6–8.

Kommentar: Med tre streck känner vi oss jättestarka i V64-avslutningen, men på DD-spelet tar vi ännu starkare ställning då vi tycker att Banthechocolate gått starkt i hårda gäng på slutet och här har en bra uppgift. Men det är ju mer en rolig spik än en stenklar vinnare eftersom både Nightingale Face och Beatinathedevil F. är bra för klassen.

V64-systemet 576 rader

V64-1: 9–1–6–3 (10–4)

V64-2: 10 Global Tailwind (2–3)

V64-3: 1–3 (7–11)

V64-4: 4–7–2–3 (5–6)

V64-5: 2–7–8–3–4–14 (10–9)

V64-6: 9–4–10 (2–1)