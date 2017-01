Sportbladets V64-tips

V64-1

2 140 meter auto

1 Lord L.S. – Frick K 0 7 2 6 3 14,8a

2 Lukas Bris – Kylin-Blom O 4 6 0 4 3 13,7a

3 Tinto One – Ohlsson U 4 5 1 d 1 14,3a

4 Bangforthebuck Am – Svedlund B 1 6 3 3 6 16,6a

5 Balotelli Crown – Persson J-O 6 3 2 4 6 15,0a

6 Prince Above – Linderoth P 1 0 d 0 0 15,0a

7 Super Hero – Bergström M 3 2 0 0 4 15,2a

8 Hot Shot – Aikio K 0 1 0 7 0 15,8a

9 Kung Smaragd – Åberg J-O 6 1 3 0 0 15,2a

10 Overseas – Eriksson U 1 6 0 0 1 13,9a

11 Number One Face – Andersson H T 0 4 3 8 1 15,3a

12 Eddie Silas – Larsson F B 4 3 5 0 d 14,9a

Rankning: 10–3–4–12–1–5–11–9–7–2–8–6.

Kommentar: För oss som gillar sporten har det varit en tung vecka att tippa V64. Men med tanke på att vi också gillar spelet går det ­ingen nöd på oss, det här är en ny rolig spelomgång där man kan få bra betalt om man hittar rätt bland blindskären. Overseas är en rejäl herre som mycket väl kan visa sig starkast även om får gå den tunga vägen. Samtidigt blir han ju aningen svårbar med ett sådant upplägg och vi tar därför med två stycken lägesgynnade också.

V64-2

2 140 meter volt

1 Kenson – Eriksson U d 1 d 1 3 15,0a

2 Västerbo Kapabel – Röcklinger B 2 6 3 2 4 16,8

3 Affordable Lad – Åkerlund K 0 2 0 6 d 17,5

2 160 meter

4 Romeo Frontline – Persson J-O 0 0 0 5 1 16,3

5 Liam Palema – Kylin-Blom O 6 0 4 0 4 14,5

6 Laddy Laday – Skoglund R N 4 d 2 6 0 14,6

7 Xanthis One – Frick K 0 5 0 0 0 15,3

8 Look Twice – Pettersson T 3 0 8 0 8 15,6

9 Primus Altero – Ohlsson U 2 4 3 5 7 16,0

10 Twinkle Kronos – Widell K k d 1 0 1 15,6

11 Slanka Lasse – Jansson T k d 8 4 0 17,7

Rankning: 10–1–2–9–11–3–6–7–4–8–5.

Kommentar: Twinkle Kronos var fin senast och är över huvud taget en fin häst. Samtidigt ska man tänka på att han har klappat igenom i två av sina fyra senaste starter och när han väl har fungerat och vunnit har han inte satts på några egentliga prov. Han blir nog ­ganska klar favorit och visst har han bra chans, men för oss är han inget riktigt bra spikförslag. Kenson gör debut i ny regi. Intressant, men så klart väldigt svårt att veta hur formen är.

V64-3

1 640 meter auto

1 Lady Lee – Eriksson K 6 7 2 4 4 11,1a

2 Nelle Pride – Skoglund R N 7 0 0 0 3 11,8a

3 Robin Laser* – Eriksson U 5 d d d k 11,5a

4 Wannabe Kemp – Nordemo S 2 2 7 0 0 11,6a

5 Origo Tilly – Jansson T 0 2 0 5 d 10,7a

6 Digital Photo – Kylin-Blom O 6 0 2 3 0 12,0a

7 Bolt Boko – Lindegren E 5 3 3 5 0 11,9a

8 Chip Dealer – Westerholm N 3 0 0 0 11,8a

9 Helios U.S. – Sundberg Å 3 0 7 4 0 10,1a

10 Toralf Jubb – Widell K 5 d 0 0 0 12,0a

11 Yes We Can – Josefsson C d 6 3 0 2 11,8a

12 Fredrik Laday – Pettersson T 0 0 0 7 4 11,8a

Rankning: 5–7–8–1–4–12–6–2–11–10–9–3.

Kommentar: Omgångens enda spik hittar vi i det här loppet. Men det är inte för att Origo Tilly har absolut toppchans som vi ­spikar honom, snarare är det så att vi behöver en spik och alla faktorer ­sammanvägda är Origo Tilly det minst dåliga alternativet. Sett till motståndet har han inte mycket att frukta, däremot har Origo en ­förmåga att komma bort av olika anledningar. Om man garderar bör man komma rätt billigt undan, med två eller tre streck till.

V64-4

2 140 meter auto

1 Freedom Band – Kylin-Blom O 6 k 7 5 5 15,2a

2 Felicia Boko – Hedström L S 3 0 4 0 0 15,2

3 Conrads Elin – Erlandsson S 4 0 2 2 d 14,9a

4 Rebecka Broline – Eriksson U 2 4 6 0 7 15,2a

5 Infante d’Inverne – Larsson F B 4 0 5 4 6 14,6

6 Ginger Lynn – Frick K 0 0 5 1 0 14,2a

7 Malin Blågul – Åkerlund K d 5 6 0 7 13,7a

8 Västerbo Shirley – Persson S 0 5 8 2 4 15,4a

9 On Track Kangaroo – Strömberg H R 8 8 6 6 6 14,0a

10 Chicago Tindra – Ohlsson U 2 3 0 0 d 15,7a

11 Rebella Salute* – Röste S J 0 k 0 0 0 15,5a

12 Under the Counter – Skoglund R N 0 0 0 1 6 13,5a

13 Vanessa Streamline – Lilius M 5 3 4 0 5 14,9a

14 Cobs Igorette – Eriksson P 6 0 0 3 0 15,4a

Rankning: 12–3–5–9–6–4–1–13–14–10–8–2–11–7.

Kommentar: Få lovande hästar i det här loppet kan man säga, men vi hittar i alla fall en som vi tycker är fin och intressant för fram­tiden. Under the Counter gör debut i ny regi. Men garderas från ­dåligt spår.

V64-5, DD-1

Rankning: 9–11–1–3–8–6–5–10–7–2–4.

Kommentar: Eftersom vi bara spelar med en spik på V64 har vi inte råd att ha så många hästar i det här rätt öppna kallblodsloppet. På DD går vi också kort men det är för att det ser lite lurigt ut att kunna jobba upp DD-oddset till ­några högre höjder, bättre då att ­försöka sätta det på få komber. ­

Egentligen tror vi ­kanske allra mest på Björs Frej som är den mest gedigna hästen. Men när han ­startar från läget längst bak i fältet kan det bli trafik­problem. För Eldvin som också har bakspår kan det med lite tur ­ändå lösa sig vettigt då han är nere i banan direkt. Tand Tuff är garanterad en fin resa. Bland rätt start­tröga hästar kan det till och med bli tal om att köra i ledningen. Blås Undan var fin senast men nu är det hårdare emot och detsamma gäller för Guli Glöd som dessutom har fått ett dåligt spår. Båda är ändå heta segerkandidater även om de, av kostnadsskäl som sagt, inte får plats på våra kuponger.

V64-6, DD-2

Rankning: 5–10–1–7–3–6–8–4–9–12–2–11.

Kommentar: Picasso Tilly är fin utan att han har blivit den häst som åtminstone vi trodde att han skulle bli. ­Ännu, kanske bör tilläggas. För han var bra i höstas innan han fick ett bakslag och tvingades strykas för hälta inför en tilltänkt start i mitten på november. När han nu gör comeback två månader senare är formen svårbedömd. Men ­tränaren ­kunde i alla fall inte ha hittat en enklare uppgift åt ­Picasso ­Tilly.

Perfect Dynamite är förvisso en konkurrent att ha ­respekt för. Han gick från klarhet till klarhet under fjolåret och har han lyckats konservera formen under sin månads­långa ­vila har han bra chans. Wild Thing har ännu mer ­diffus form, men däremot ett bra läge.

V64-systemet 648 rader

V64-1: 10–3–4 (12–1)

V64-2: 10–1–2–9 (11–3)

V64-3: 5 Origo Tilly (7–8)

V64-4: 12–3–5 (9–6)

V64-5: 9–11–1 (3–8)

V64-6: 5–10–1–7–3–6 (8–4)