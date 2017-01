Sportbladets V64-tips

V64-1

2 140 m, auto

1 Lunatic Face – Laursen J d 7 0 d 0 14,0

2 Turbo Spin – Jepson C J 0 8 0 d 6 12,5a

3 Conrads Wilhelm – Lindberg K 3 d 6 2 4 13,2a

4 Johnny Baffel – Glaas Å 5 5 5 5 3 13,8a

5 Kicki the Dancer – Andersen T 2 0 6 4 0 12,7a

6 Smirre Creek – Andersson A 1 0 3 0 6 12,8a

7 Rainbow of Nando – Eriksson K 1 2 1 1 2 12,6a

8 Lindo Eden – Christensen B 3 1 k 5 0 12,7a

9 New Revolution – Eklundh A 0 1 4 3 0 13,4a

10 Next Photo Diamant* – Jakobsson M 0 3 3 0 0 13,1a

11 Hamras Pirat – Svensson C 0 3 5 0 5 11,9a

Rankning: 7–5–3–9–1–4–6–8–11–10–2.

Kommentar: Sofia Aronssons Rainbow of Nando kommer till start med formen i zenit. Senast svarade det sjuåriga stoet för ett starkt slutvarv som räckte till andraplatsen bakom Bellino B. i ett V75-lopp. I två raka starter innan dess blev det seger efter riktigt fina insatser och trots spår sju bakom bilen ska Kim Erikssons styrning ses med fin segerchans. Loppet är vidöppet bakom vår tipsetta och spik, men Kicki the Dancer, Conrads Wilhelm och New Revolution är tidiga streck vid gardering.

V64-2

2 640 m

1 Alex Ås – Koskela J 5 0 0 6 4 16,1

2 Lord L.S. – Frick K 7 2 6 3 0 15,4

3 Nimbus Tilly – Modig T 0 5 0 3 8 16,3

4 Mack Dragan – Jepson C J 1 1 1 1 1 17,1

5 Cotton Club – Jakobsson M 2 6 4 4 0 14,9

6 Hannibalyougotmail – Ivarsson M 4 2 k d 8 15,6

7 Inspector Cool – Häger S 5 4 0 0 0 15,4

2 660:

8 Karl Oscar Palema – Strömberg P 0 2 8 d 5 15,1

9 Full Fart – Ådefors P 3 4 0 0 6 14,9

10 Aifur – Hultman M 0 d 1 3 7 14,8

11 Mill Rotation – Glaas Å 4 k 0 0 0 14,6

12 Maxi Doc – Stjernström M 4 3 4 6 2 14,9

13 King Zeus – Andersson A 3 d 5 3 6 15,7

14 Royal T.K. – Larsson M 5 6 2 5 4 13,8

15 Åhej Hornline – Mahony P 5 7 8 7 0 15,0

Rankning: 4–14–8–12–1–10–6–13–5–11–9–3–2–15–7.

Kommentar: Mack Dragan har aldrig förlorat efter fem starter och samtliga segrar är tagna från ledningen. Hästen har klarat spår fyra tidigare och fyraåringen känns som ett klokt singelstreck.

V64-3

2 640 m, auto

1 Macho Look – Horpestad T 3 0 5 4 2 12,5a

2 Caviar Sisu – Goop O 3 0 1 1 7 11,5a

3 Sir Chic – Ivarsson M 0 0 6 0 0 12,3a

4 Mymanyyouare* – Antonsen C 4 4 5 4 5 12,1a

5 Asterix Hornline – Svensson C 4 6 d 5 4 12,8a

6 Polar L.B. – Nilsson P 3 3 4 0 5 11,2a

7 Re Doc – Bergh R d d k k 3 12,0a

8 Paolo America* – Jakobsson M 0 4 3 0 5 12,0a

9 Joy Ribb – Eriksson A 0 0 3 0 4 13,1a

10 Quirire – Schön M 5 3 3 1 0 12,4a

11 Kickstart My Heart – Eklundh A 5 0 3 1 0 11,8a

Rankning: 7–2–5–9–1–4–11–10–6–8–3.

Kommentar: Re Doc har kanske inte galopperat lika mycket pengar som finns på hästens konto, men der rör sig i alla fall om en ansenlig summa. Robert Berghs häst har ett lopp i kroppen, ett fint spår, ingenting emot distansen och det motiverar tipsettan. Caviar Sisu var riktigt bra i två raka segrar, men inte som bäst senast från ledningen på V75. Streck också för Asterix Hornline och Joy Ribb. Den sistnämnde avslutade bra senast och satt fast med krafter kvar gången innan.

V64-4

1 640 m

1 Hot Jason – Koskela J 3 0 0 1 1 15,0

2 Kalle Kula – Sedström J 0 3 2 0 0 15,9

3 Neo Southwind – Nilsson P 2 0 8 4 5 16,1

4 Västerbo Loire – Lindberg K 5 2 2 2 4 17,0

5 Enge Turbo – Andersson A 7 7 1 6 2 16,3

6 Echos Orlando – Jakobsson M d 4 4 1 0 15,0

7 Benny Hill – Horpestad T 2 0 6 3 2 15,3

8 J.S.Apollo – Jepson C J 0 4 3 5 2 15,5

9 Simb Ransom – Frick K 3 0 d 4 2 15,2

10 Iggi – Aarum D 7 4 2 2 6 15,5

11 Norva Young* – Hultman M 3 4 4 0 0 17,6

12 Street Glider – Svanstedt R 4 3 1 0 3 16,0

Rankning: 1–6–4–3–7–5–8–9–12–10–11–2.

Kommentar: Hot Jason har två raka segrar tagna från ledningen och en hel del talar för att Jarno Koskela spårar hela vägen för tredje starten i rad. Hästen är dock ganska orutinerad och det finns flera intressanta motbud.

V64-5, DD-1

Rankning: 5–7–10–4–9–12–11–1–2–6–3.

Kommentar: Yrsa Brick har tre raka galopper i raden, men nu aviserar tränaren ett antal utrustningsändringar och slår de väl ut ska det vara bra chans att för Carl Johan Jepson att spåra loppet från start till mål. Melody Marke är hetaste motbudet då Mikael Selins häst har riktigt fin form, men fyra andraplatser på de fem senaste starterna ger ett frågetecken för segerviljan. Tide Water är loppets roliga streck då formen är bättre än raden och med lite tempo rundar Kajsa Fricks häst många.

V64-6, DD-2

Rankning: 6–3–11–2–12–8–7–4–10–5–1–9.

Kommentar: Top Yllit har riktigt hög kapacitet, vilket åtta segrar på 19 starter också vittnar om. Jens Laursens V75-vinnare har fått två lopp i kroppen efter vila och efter andraplatsen i comebacken blev det seger senast efter att ekipaget övertagit ledningen varvet från mål. Vi lämnar Top Yllit ensam på DD-systemet, men för dig som garderar är The Swede ett givet streck. Olle Goops styrning kommer från seger på Bjerke och skulle den femåriga valacken gå felfritt är han snabb ut. Då kan ekipaget leda loppet från start till mål. Jägermeister Akema kan också vara värd ett streck då formen är god och skulle det bli högt tempo i loppet kommer Claes Svenssons häst in i matchen från spår elva.

V64-systemet 240 rader

V64-1: 7 Rainbow of Nando (5–3)

V64-2: 4 Mack Dragan (14–8)

V64-3: 7–2–5–9 (1–4)

V64-4: Alla 12 hästarna (1–6)

V64-5: 5–7–10–4–9 (12–11)

V64-6: 6 Top Yllit (3–11)