Sportbladets V64-tips

V64-1

2 140 meter auto

1 Colour of Love – Andersson P U 0 7 0 4 0 15,7

2 Ryggornas Nikki – Uhrberg T 6 1 5 3 5 14,5a

3 Ebba Greenwood – Holm B d 2 d 0 k 14,3a

4 Bonete – Untersteiner P 1 3 0 0 3 16,5a

5 Raise Broline – Jepson C J 0 0 4 3 2 16,0

6 Cash Crowe – Takter J – k 1 1 1 15,7

7 Vallentina – Andersson M J 2 6 2 4 0 16,1a

8 So Special G.Wenbo* – Kristensen A 4 3 2 5 0 15,7a

9 Dr Kate Sisu – Persson S k 4 7 1 0 16,4

10 Golden Indra – Eklundh A 2 4 1 d 5 16,2

11 Dencossharonkilab – Söderkvist S 5 0 2 2 5 14,0a

Rankning: 6–10–7–11–5–9–2–4–3–1–8.

Kommentar: Det är inte mycket att orda om, det här loppet. Cash Crowe är, om inte från en annan planet, så i alla fall på en helt ­annan nivå än sina konkurrenter. Med reservation för allt som man bör ­reservera sig för när hästarna är stenklara, så är hon stenklar.

V64-2

1 640 meter auto

1 Greve Montechristo – Oscarsson J L 4 3 6 4 4 14,3a

2 Dirty Dancing In – Renberg L 1 1 1 1 5 13,3a

3 Al’s Barbarbar – Andersson M 4 0 k 3 6 13,5a

4 Dream Derby – Brunzell J 2 3 1 4 0 12,0a

5 Supreme Court – Ivehag J 1 0 3 0 5 12,5a

6 VeniVidiVici Karsk – Jonasson C 0 d 4 1 0 13,3a

7 Interest Sånna – Andersson J 1 0 k 0 6 13,1a

8 Adrians Girl – Jakobsson A 3 4 3 0 d 13,6a

9 Daytona – Jacobsen S 3 7 2 3 4 12,4a

10 Rio de Janeiro* – Marsing N 1 2 4 0 d 12,9a

Rankning: 2–10–7–5–8–4–1–3–6–9.

Kommentar: Dirty Dancing In stortrivs under sadel. I ett i övrigt lopp tror vi att hon är snäppet bättre än de övriga hästarna. Sedan finns det inga garantier, monté är en disciplin som sliter på hästarna, men vi tror inte att Dirty Dancing In blir en större favorit på strecken än vad vi taxerar hennes vintschanser till procentuellt. Därför, spik.

V64-3

2 640 meter auto

1 Going to Press – Uhrberg T 1 d 1 0 0 13,6a

2 Canadian Rolls* – Hop V 4 2 0 0 1 13,3a

3 Best Dream* – Bergh R 3 k 0 4 d 13,4a

4 Al’s Bobby – Ingves P 5 4 2 2 0 12,6a

5 Curtain Call – Eklundh A 1 0 0 0 0 14,2a

6 Ecupos Charlie – Oscarsson K 3 0 0 1 0 14,8a

7 Cash Converter – Takter J d 4 1 3 5 14,9a

8 Stud Muffin – Jensen F 2 1 5 1 d 13,4a

9 Favorite Boko – Untersteiner P 1 d d 0 k 13,6a

10 Kung Edward – Untersteiner J 2 2 1 0 2 14,2a

11 Sambuco – Lövgren J d 2 3 0 5 14,5a

12 Great King Wine – Söderkvist S 3 6 3 1 0 13,5a

Rankning: 7–12–1–9–2–10–8–6–11–3–4–5.

Kommentar: Det är möjligt att det är övergarderat med tio streck här, men med tre favoriter som singelstreck vill vi ge oss åtminstone chansen att hitta en överraskning i de övriga avdelningarna.

V64-4

2 140 meter volt

1 Uptothe Chapel – Lövgren J 4 3 2 1 4 16,4

2 Dats Madame – Andersson M J 5 0 0 0 6 16,4

3 Cosmanboy J.G. – Jepson C J 5 7 7 6 0 15,1

4 Don Corleone Trot – Heiskanen V 6 0 3 2 1 15,3

5 Startar ej

6 Nelle Atticus Paco – Eriksson C 7 6 5 0 4 15,5

7 Trevi Dilli* – Jensen F 0 1 1 1 6 15,4

8 Rex Lane – Untersteiner P 1 d d 0 1 15,0

9 Speedy Sallöv – Hansen J 5 5 5 6 5 14,9

10 Skylane – Lugauer C 2 0 2 3 k 15,6

11 Highland Park – Bergh R 5 1 2 7 0 17,3

12 Make it Bore – Söderkvist S 4 5 7 3 1 15,7

Rankning: 4–10–8–1–7–9–6–2–3.

Kommentar: Bra hästar som gör upp om seger i det här loppet men då Don Corleone Trot har spetsläge tror vi att han blir svår att rubba. Speciellt som de andra bra hästarna har chansartade lägen.

V64-5

Rankning: 11–7–9–12–10–6–3–1–14–4–8–13–15–5–2.

Kommentar: Makera såg fin ut som fastlåst senast. För tre starter sedan hade hon samma läge med springspår på tillägg och då öppnade hon mycket bra. Starten kan bli avgörande, för positioner bör bli ganska avgörande i ­matchen Makera mot Raspberrysky. Den senare gjorde årsdebut i samma lopp som Makera senast och avslutade då väldigt vasst efter en avvaktande resa. I första hand står det mellan de här två, men det finns andra pretendenter också.

V64-6

Rankning: 3–9–6–11–4–5–1–7–2–8–12.

Kommentar: Vårt roliga (?), bud i loppet är Mr Hot Shot. Han har vilat ett par månader och formen är lite dunkel. Men han var formstark före uppehållet och många gånger kommer hästarna ur en vila på samma sätt som de klev in i den. Mr Hot Shot är startsnabb men går lika bra bakifrån. Väster­bo Arthur är nog loppets starkaste häst. Styrka har betydelse även på sprinter­distans.

V64-systemet 600 rader

V64-1: 6 Cash Crowe (10–7)

V64-2: 2 Dirty Dancing In (10–7)

V64-3: 7–12–1–9–2–10–8–6–11–3 (4–5)

V64-4: 4 Don Corleone Trot (10–8)

V64-5: 11–7–9–12–10–6–3–1–14–4 (8–13)

V64-6: 3–9–6–11–4–5 (1–7)