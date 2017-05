Sportbladets V64-tips

V64-1

2 140 meter auto

1 Sugar Brodda – Eriksson K 0 2 2 5 0 16,4

2 Empress Victory – Marais M 1 0 4 3 0 16,7a

3 Here I Go Again – Svensson C 6 5 4 1 3 15,7a

4 Elektra Dream – Laursen J 0 7 2 5 8 14,7a

5 C.R.Nobless – Airaksinen P d 5 7 7 0 16,5a

6 Faridah Sting – Stolt K 7 6 7 2 0 15,4a

7 Global Tenderness – Untersteiner J 1 5 2 0 0 16,2a

8 Lucky Babe – Punkari L 6 1 5 3 5 15,8a

9 Hashtag One – Eklundh A 4 5 5 1 1 17,1a

10 Denco’s Moon Kilab – Söderkvist S 1 0 0 0 0 16,1a

11 Lotusjasmine – Wallin T 4 0 7 7 0 13,7a

12 Global Tess – Moberg J 0 5 3 4 1 14,9a

Rankning: 3–7–4–12–1–2–10–9–8–6–11–5.

Kommentar: Med något litet undantag är det förbluffande låg klass på kvällens V64-tävlingar på Axevalla. Here I Go Again och Global Tenderness möttes senast. Den förstnämnda var klart före men den senare var mer spelad då. Med tanke på spåren klar fördel för Here I Go Again som kan vara ett tänkbart spikförslag. Men vi har alltid respekt för Peter Untersteiner (även om sonen Johan kör nu) och hans hästar. Sista strecket på Elektra Dream. Två till känns aktuella.

V64-2

2 140 meter volt

1 Mauzac Ribb – Christiansson A 1 0 d 0 d 17,5

2 Bear Joke – Stenquist N k k d d k 17,2

3 Cash Dream – Källgren D 0 2 0 d 0 17,7

2 160 meter

4 Be Hot – Eklundh A d 7 0 0 16,1

5 Wille’s Ametist – Modig T d 3 4 4 4 18,7

6 Sharon’s Luck – Andersson M J 2 4 4 3 1 14,5

7 Equi Brodda – Falsig B 4 3 1 1 5 17,0

8 Skyhigh – Söderkvist S 0 1 5 0 7 16,3

9 Julienne Pride – Jakobsson M d 4 0 0 0 16,0

10 Valborg Gertorp – Dalborg T d 0 0 7 6 16,2

11 Mill Ultra – Benzon N 2 2 2 2 4 18,1

12 Oak Broline – Jepson C J d 6 6 1 2 17,2

Rankning: 11–7–12–6–5–9–10–3–8–2–1–4.

Kommentar: Lösningen på det här öppna loppet blir att spika Mill Ultra. Han känns som den bästa och förmodligen formstarkaste hästen, men utgångsläget är vi inte så förtjusta i. Med bara en häst utvändigt i starten och inga bakom bör det dock kunna lösa sig. Sedan får vi se om spurten från kön räcker eller inte. Men rätt så många rundningsmärken finns det i loppet. Vid gardering: tre till fem till.

V64-3

2 140 meter volt

1 Smens Halva – Fridolfsson F 0 5 6 2 2 17,2

2 Thisisnotamerica – Persson D 1 7 0 0 8 16,9

3 Turbo Walker – Sedström A 0 8 3 0 0 17,1

4 Ville Palema – Andersson R 0 d 7 4 0 18,2

5 Rita de Castella – Källgren D 5 2 0 0 3 16,9

6 Le Tortin – Simberg T d 5 d 0 0 17,1

2 160 meter

7 Single Barrel – Flink J E 0 0 0 5 2 16,6

8 Monday Moon – Stjernström M 1 6 1 3 7 15,7

9 Cotton Club – Karlsson D 1 4 3 2 5 14,9

10 Super X.Factor – Johansson H E 3 0 0 6 7 16,3

11 Windfall – Benzon N 1 5 3 4 d 15,4

12 Minnestads el Paso – Dahlén R 2 1 1 1 0 16,1

13 Cake ’n Pie – Svensson C S 7 8 1 6 4 15,6

14 Enge Turbo – Engvall E 0 7 8 3 d 16,3

15 Symphonic Lincoln – Johansson H 0 0 6 2 2 15,8

Rankning: 1–15–5–12–8–9–10–11–7–13–3–6–2–4–14.

Kommentar: Väldigt låg klass och väldigt öppet. Minnestads El Paso är den som har visat mest, men det är årsdebut och ganska lurigt läge varför några andra går före i ranken.

V64-4

1 640 meter

1 Mon Petit Cheval – Moberg J 5 0 0 0 4 11,8

2 Handsome Knight – Takter J 0 0 4 0 2 13,0

3 Thorn Bird – Jepson C J 5 2 6 0 2 13,6

4 Clara R.C. – Carlfjord J 4 0 5 6 4 13,8

5 R.G.’s Thunderbolt – Söderkvist S 0 0 0 d 4 15,5

6 Paramount – Oscarsson K 1 0 d 4 0 15,7

7 Quirire – Jakobsson M 6 d 0 0 15,0

8 Tennis – Eklundh A 2 1 5 4 1 12,0

Rankning: 6–7–5–4–3–1–2.

Kommentar: Bara sju hästar i högsta klassen som för ovanlighetens skull startas med volstart. Paramount är extremt svårbedömd med den här startmetoden men han är ju så startsnabb bakom bilen att han med ansats från springspåret borde kunna öppna vasst. Det kan vara nyckeln till det här loppet: att Paramount leder runt om. Men hans form är tveksam och till slut fann vi inget annat råd än att helgardera loppet, det är ju trots allt inte jättedyrt att göra det. Quirire gick ett rätt så bra slutvarv i torsdags. Givet bud om han tål täta starter, det här är ju en rätt så skadeförföljd häst.

V64-5, DD-1

Rankning: 3–1–9–7–2–11–5–12–10–8–4–6.

Kommentar: När det är så här låg klass på hästarna är det kanske inte lika viktigt med ledningen. Men det är absolut inte oviktigt – och vi sätter dom två hästarna som ser ut att göra upp om ledningen främst i ranken. Tipset får Mo Farah då han har en hög högstakapacitet (dock inte alltid han plockar fram den) även om det är Robban M.J. som kanske bör gälla som knapp spetsfavorit. Frisco Runner kan vi

absolut se spurta ner samtliga med en passande resa.

V64-6, DD-2

Rankning: 6–1–8–10–4–7–5–2–11–12–9–3.

Kommentar: För Platon Face handlar nog det här loppet om vinna eller försvinna. Går han felfritt lär han tidigt sitta i ledningen, sedan kan ingen rå på honom om han bara fortsätter att trava tills mållinjen nås. Groult dras med aktionsproblem men är urstark, övertygade senast.

V64-systemet 630 rader

V64-1: 3–7–4 (12–1)

V64-2: 11 Mill Ultra (7–12)

V64-3: 1–15–5–12–8–9 (10–11)

V64-4: Alla sju startande (6–7)

V64-5: 3–1–9–7–2 (11–5)

V64-6: 6 Platon Face (1–8)