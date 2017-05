Sportbladets V64-tips

V64-1

2 140 m

1 Xenia Miniata – Djuse M P 8 6 0 6 0 18,0

2 Upbeat Music – Eriksson P 0 8 d 1 0 16,8

3 Vicky Pollard – Nilsson T B 0 4 7 0 2 16,9

4 Millie Millionaire – Hansen B 3 1 3 5 0 15,8

2 160 meter

5 Unaffected Laugh – Ohlsson U 4 3 d d 6 15,2

6 Lollipop Girl – Lindqvist O A 3 4 1 7 3 16,9

7 White Coffee – Svensson H 6 4 0 0 0 16,3

8 Wallbase – Eklöf T 0 2 0 5 0 16,4

9 Nikki Celeber – Linderoth P 1 1 2 6 3 16,9

10 Whitsun Eve – Östman J 2 0 5 5 4 15,7

11 Unfaithful – Skoglund R N 0 2 2 7 2 17,8

Rankning: 9–2–5–10–11–6–7–3–8–1–4.

Kommentar: Årsdebuten avklarad med en tredjeplacering för Nikki Celeber. Ska förstås normalt sett gå framåt med det loppet i kroppen och blir ett av tre val här från min sida. Nästa är Upbeat Music. Bra och snabb men inte helt att lita på. Eller till och med väldigt svår att ­lita på. Det är lite ”allt eller inget”. Ulf Ohlsson förstärker Unaffected Laugh den här gången och Uffe ska man alltid ta på allvar. Intressant smygläge, om det sedan kan lösa sig lite också.

V64-2

2 140 m

1 Järvsö Rasmus – Djuse M P 0 5 5 0 0 24,0

2 Art Nökkve – Skoglund H 2 6 0 5 1 24,3

3 Jardar* – Nilsen A 0 0 1 3 4 25,1

2 160 meter

4 Sjö Odin* – Ohlsson U 1 4 0 4 5 23,2

5 Krusen – von Krusenst. M 2 4 6 3 0 23,2

6 Art Kjarvald* – Lindqvist O A 0 1 1 0 5 23,3

7 Farmfurir – Östman J 1 4 6 5 0 23,3

8 Trippa Undan – Karlsson V 0 6 3 3 23,0

2 180 meter

9 Moe Svarten* – Bjerring J M 4 2 1 5 4 23,1

10 Järvsörappen* – Blekkan J 4 1 4 0 0 23,2

Rankning: 9–2–10–6–4–8–3–5–7–1.

Kommentar: Ett fint kallblodslopp där det faktiskt är många som kan skära mållinjen först. Tipset till Moe Svarten som är i form och det är inte så många hästar i loppet som kan skapa trafikproblem. Enkel spetsseger för Art Nökkve senast. Man försöker givetvis kopiera det konceptet här. Formen pekar uppåt på Järvsörappen. Alltid farlig när han är i form. Det blev en femteplats för Art Kjarvald på V75 i ett tufft gäng senast. Kan överraska. Sjö Odin kan tillräckligt.

V64-3

1 640 m auto

1 Arne Anka – Eriksson P 2 4 3 d d 13,6a

2 M.T.Jamming Jerry – Blekkan J 1 1 5 1 1 14,5a

3 Cobourg Hanover – Ohlsson U 1 3 1 0 1 14,8a

4 The Black Boy – Skoglund R N 2 7 5 k 0 13,5a

5 Farmens Kaliber – Olsen J O 2 4 1 2 d 14,2a

6 Rekord Amok – Norberg J 4 2 3 7 2 15,3a

7 Red Isac – Nilsson T B 2 6 2 2 2 14,6a

8 Baron Hornline – Linderoth P 7 0 2 6 2 15,6

9 Top Quality H.* – Johansson J-O 5 1 3 4 1 15,4a

10 Fernando* – Lindqvist O A 0 1 3 6 1 14,7a

11 Real Masterpiece – Widell K 0 1 5 2 d 13,2a

12 Pandora Diamant – Osterling S H 1 0 3 0 1 13,0a

Rankning: 3–2–11–6–5–9–7–10–4–1–12–8.

Kommentar: Nu börjar Coburg Hanover hitta stilen igen. I års­debuten näst senast var han ursäktad. Segern senast togs med en gäspning. Det fanns sparat och den genomköraren ska ha ­varit ­nyttig. Räknar med att man är ute efter ledningen igen. Vill ändå ha med M.T.Jamming Jerry på systemet. Formkurvan pekar ­uppåt men det har redan blivit två vinster på bra vis. Han kan absolut ge ­favoriten och tipsettan en match om segerchecken.

V64-4

2 140 m auto

1 Karlängs Lill – Östman J 0 1 0 4 0 25,4

2 Bläs Linus – Lundahl M 7 3 4 5 d 26,9

3 Kjärs Emil* – Nilsen A 2 2 4 6 3 27,7

4 Remix* – Blekkan J 2 1 1 3 1 25,9

5 Sirifaxa – Skoglund R N 3 0 3 0 0 28,8a

6 Spikmira* – Mjöen T 4 d 4 6 7 26,3

7 Sort Gull – Ohlsson U 1 2 2 1 d 27,8a

8 Karlängs Linda – Svanstedt K 5 6 4 0 0 26,5a

9 Alsaker Elfax* – Linderoth P 1 1 6 2 5 27,0a

10 Torpa Olea – Thorén G 5 0 7 6 4 25,4

11 Hägern T.H. – Persson J-O 4 0 3 3 4 27,0

12 K.A.Laspingla – Eriksson P 2 1 4 6 0 27,5

Rankning: 4–9–7–5–1–6–10–3–12–2–11–8.

Kommentar: Om det bara blir ett felfritt lopp för Remix har han en toppchans, men han har inte lyckats så bra i Sverige tidigare. Den senaste insatsen imponerade dock och han gör bra lopp hemma i Norge mest hela tiden. Formen är god på Alsaker Elfax som kan få en fin resa den här gången. I ekipagets iver att vinna blev det för mycket för Sort Gull senast och det blev galopp. Snabb revansch möjlig.

V64-5, DD-1

Rankning: 10–9–8–4–11–5–3–1–6–2–7.

Kommentar: Att det blir Survival Kit som blir loppets favorit är knappast överraskande. Han är obesegrad i år och har tagit de tre vinsterna på bra vis. Även om han slappnade av senast och travet kanske inte flöt som bäst. Visst är det bakspår och det är aldrig roligt, men med en vettig resa ­kommer det att bita bra till slut. Får ändå sällskap av två hästar. ­Markus Pihlström trodde på Mellby Don Juan när han gick ut på V75 senast. Då blev det pannkaka. Markus fick lite problem med ett foderbyte men hoppas ha kommit till rätta med det nu. På kapacitet är hästen ändå given i diskussionen. Formen är stark på L.J.’s Andy Hall och även om spåret är risigt så är det ändå ett framspår. Med lite flax så.

V64-6, DD-2

Rankning: 3–9–2–10–5–6–7–1–4–8.

Kommentar: Ser onekligen bra ut för Angle of Attack. Startspåret blev perfekt, han är snabb ur startgroparna och motståndet skrämmer inte heller. Han har färskt ett lopp i kroppen och formen bör därför vara stigande. Come­backen var också av bästa märke. Enkel, och överlägsen, spetsseger. Receptet ser ut att bli detsamma här som sagt. Att det är ett halvvarv kortare nu gör knappast saken ­sämre heller. Nej, det finns ingen anledning till att tvivla på toppchans. Det blir utan tvekan ett singelstreck. Ska man spekulera i motbud kan Serious Try vara ett sådant. Eller kanske Longcat Hanover. Henrik Svenssons seriösa försök har årsdebuten avklarad och härdades i V75 under förra året. Han var tvåa bakom V75-aktuelle Queer Fish senast och formen ska så klart vara på gång. Det kan räcka en bit. Jomar Blekkan reser över gränsen med Longcat Hanover och gör det så klart med ambitioner. Vann i comebacken. Bra spår.

V64-systemet 270 rader

V64-1: 9–2–5 (10–11)

V64-2: 9–2–10–6–4 (8–3)

V64-3: 3–2 (11–6)

V64-4: 4–9–7 (5–1)

V64-5: 10–9–8 (4–11)

V64-6: 3 Angle of Attack (9–2)