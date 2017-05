Sportbladets V64-tips

V64-1

2 640 meter volt

1 Majestic Mattias – Ehn H k 0 0 6 d 15,9

2 East Laday – Eriksson U 3 6 4 2 0 16,1

3 Aalto – Widell K 5 0 1 2 3 14,4

4 Xpecttheunexpected – Wäjersten D 6 0 3 d 3 14,9

5 Paul the Apostle – Kihlström Ö 0 7 1 1 0 16,1

6 Falco di Quattro – Lindegren E 0 3 4 6 6 14,2

7 New Moon Face – Ohlsson U 4 5 4 5 0 14,2

8 Lalle Young – Persson J-O 7 0 6 3 5 14,9

9 Tayson Bi* – Oscarsson J 6 2 3 1 0 15,5

10 Rocking Simoni – Svensson E 0 0 0 8 0 15,2

2 660 meter

11 Ladyofthelake – Nyström P 6 4 0 2 1 14,6

12 Research – Eskilsson C 0 6 0 0 5 14,8

Rankning: 5–9–6–11–4–3–12–7–10–2–1–8.

Kommentar: Vi tror att Paul the Apostle klarar spåret och sedan bara är bäst, trots sin ringa rutin i förhållande till konkurrenterna. Den vi har respekt för är Tayson Bi som, förutom Paul the Apostle, möter betydligt enklare motstånd än han gjort på slutet. Men det gör ju Paul the Apostle också som senast fick se sig slagen av hästar som Justice Ås, National Prince och Destiny Am.

V64-2

2 140 meter auto

1 Lill Maja – Widell K 6 4 4 0 0 29,9

2 Moa Talang – Landgren B 0 7 8 5 3 29,0

3 Rutbo Roffe – Lindqvist J 1 0 5 5 0 27,8a

4 Eldgrej – Svensson H 3 5 3 4 2 29,3a

5 Lomex – Persson J-O 1 1 3 0 1 27,6a

6 Motoddy – Granath T 0 1 6 1 5 28,6a

7 Lome Linda – Andersson M M 5 3 0 0 6 27,9

8 Vic Jo – Blomqvist L 5 7 7 5 6 28,3a

9 Tåga Kongen – Åberg J-O 3 2 0 2 5 28,3

10 Sundbo Kula – Eriksson U 6 8 4 7 3 27,8

11 Ulvsås Rune – Skoglund R N 3 d 0 4 0 28,0a

12 Smita Undan – Kylin-Blom O 0 2 4 3 d 27,8

13 Sagi Järven – Lindqvist O A 4 d 3 d d 26,9

14 Kringlers Viktor* – Ohlsson U 1 1 1 0 2 27,7a

15 Sundbo Samba – Nilsson D 0 4 d 4 0 28,6a

Rankning: 5–14–12–4–13–6–9–7–3–15–0–11–1–2–8.

Kommentar: Vi tycker att fem hästar höjer sig rätt så rejält över övriga och vill ha med alla eftersom Sagi Järven, vår femtehäst i ranken, dragit på sig en tråkig rad som gör att han kan bli bortglömd och därmed streckvärd den här gången.

V64-3

2 140 meter volt

1 Björkbacka Jenta – Torstemo N 6 0 d 8 3 32,7

2 Molly Klipp – Brunlöf H d 8 4 5 6 34,5

3 Orrskruttan – Åkerlund K 0 0 4 7 5 32,4

2 160 meter

4 Komnes Ida* – Skoglund R N 3 7 0 8 1 31,5

5 Levin – Grundmann P p k k 1 4 32,2

6 Fäbodjäntan – Åberg J-O d 1 2 1 0 31,6

7 Klack Gidde – Ohlsson U 5 d 1 0 0 31,3

8 Styfs Pri Ma Donna – Berglin O 0 1 1 0 1 33,3

9 Järvsöfaksa – Svensson H 2 5 0 1 4 31,2

2 180 meter

10 Elsas Faks – Persson J-O 5 4 1 0 1 31,9

11 Möjlighet – Jonsson J d 2 1 3 1 30,7

12 Vardofjäll Svarten – Kylin-Blom W 6 6 4 d 7 32,7

Rankning: 11–8–5–10–9–4–6–7–12–1–3–2.

Kommentar: Kallbodslopp för fyraåringar där stona ges 20 meters fördel gentemot hingstarna. Det skiljer mycket mellan de bästa och sämsta hästarna i loppet men mellan de fyra främsta är det jämnt. Kanske att de två främsta höjer sig en aning, och vill man spara lite pengar men ta en risk kan man nöja sig med dessa två.

V64-4

2 140 meter auto

1 French Laundry – Ohlsson U 3 6 0 3 5 09,1a

2 Catch the Cash – Skoglund R N 0 5 4 6 2 12,4a

3 Explosive de Vie – Oscarsson J 5 2 6 0 0 09,9a

4 Francais du Gull – Lindegren E 4 0 0 4 4 09,6a

5 Tobin Kronos – Kihlström Ö 2 2 0 1 1 10,4a

6 Clouds Above – Melander E 1 3 d d 3 12,0a

Rankning: 5–3–1–2–4–6.

Kommentar: Tobin Kronos har en mycket bra uppgift. Men tänk om någon skulle vilja tävla?! Denne ”någon” skulle i så fall kunna ­vara Explosive de Vie. Om denne inte vill släppa ledningen kanske …

V64-5, DD-1

Rankning: 6–2–10–1–11–4–3–9–5–8–7.

Kommentar: Indiana Sund är snabb ut men det är Dashing Kimberly också. Den senare är en bra rygg att ha, samtidigt ger man förmodligen bort möjligheten att vinna om man släpper till henne – vi tror inte att Dashing ­Kimberly förlorar från ledningen. Om de två nämnda duellerar om ­ledningen kan Alva Garbo bli farlig till slut.

V64-6, DD-1

Rankning: 15–9–13–1–14–8–7–6–12–4–11–2–3–10–5.

Kommentar: Blås Undan ser ut att ha en tuff uppgift och visst är det jobbigt att runda ett stort fält – över sprinter­distans dessutom. Men motståndsmässigt ser det ­betydligt enklare ut än vad det brukar göra för hans del. Kolbergs Lille­fot har kommit igång rejält på slutet. Täta starter nu men det kan han kanske klara åtminstone en gång.

V64-systemet 960 rader

V64-1: 5 Paul the Apostle (9–6)

V64-2: 5–14–12–4–13 (6–9)

V64-3: 11–8–5–10 (9–4)

V64-4: 5–3 (1–2)

V64-5: 6–2–10 (1–11)

V64-6: 15–9–13–1–14–8–7–6 (12–4)