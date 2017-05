Sportbladets V64-tips

V64-1

1 600 meter gräs

1 Angel Love – Neuroth J 2 5 4 2 2 60

2 Zarzuela – Gråberg P 5 2 3 5 5 S60

3 Hoku – Santos M 1 4 0 5 0 60

4 Dolly Dagger – Chaves E 1 0 5 2 3 B60

5 The Cat In Love – De Geer F 3 2 4 3 0 60

6 Mumm Mumm de Mumm – Karlsson S 1 0 6 1 0 60

7 Beaufort Twelve – Stott N 2 1 0 1 2 60

8 Seaside Song – Lopez C 2 1 1 3 3 55

Rankning: 3–7–1–4–8–6–2–5.

Kommentar: Årets första storloppsdag/kväll på Bro Park och det allra mest glädjande är att se de välfyllda loppen. Galoppen har ju haft problem med det som för travet också börjar bli ett problem. Men inte den här kvällen, även om det ”bara” är åtta deltagare i den första V64-avdelningen, i en omgång som ser ut att ge bra betalt för den som hittar alla sex vinnarna. Rutinerade Hoku, med årsdebuten avklarad, får tipset i den första avdelningen där vi går på tre streck. Dels för att det ser ut att kunna räcka, dels för att vi behöver snåla med strecken lite överallt eftersom omgången är svår.

V64-2

1 600 meter gräs

1 Busy Earning – Lopez C 1 0 2 0 0 B55

2 Marshgate Lane – Colldin R 0 0 2 1 1 S61

3 Talk My Talk – Johansen J 1 3 4 4 3 B57

4 Lord Of Trouble – Chaves E 0 0 3 5 0 54

5 Ruler Of Course – Henrique F 1 2 4 0 s 58

6 Dallas – Fresu A 4 0 1 2 0 B54

7 Rio Da Noite – Rodriguez M 3 4 0 0 4 54

8 Killroy – Neuroth J 1 3 0 2 3 60

9 El Abandonado – De Geer F 1 4 1 0 5 60

10 Vortex – Wilson O 2 4 2 2 2 B61

11 Red Hot Chili – De Souza N 1 1 1 3 2 S57

12 The Kicker – De Oliveira R 4 4 3 0 5 57

13 Jimmy Mack – Karlsson S 0 0 0 3 3 B54

14 Blackstone – Gråberg P 2 1 0 1 1 54

15 All or Nothing – Lokorian J 4 0 7 0 0 50

Rankning: 14–2–8–10–3–11–5–1–9–13–15–4–7–6–12.

Kommentar: Fem hästar på kupongen i jämna V64-2 där formstarke Blackstone får förstarösten.

V64-3

1 600 meter gräs

1 Sir Herman – Stott N – – – – 1 59

2 Buque De Flores – Rodriguez M 5 5 4 4 0 57,5

3 Manassas – Chaves E 6 2 6 2 0 59

4 Magic Johnson – De Souza N 4 2 3 2 s B59

5 Miss Cherie – Gonzalez Rocha F – – – k 0 57,5

6 Storm Wind – Neuroth J 4 2 4 1 4 59

7 Indika – Janetzky F 0 0 2 5 57,5

8 Garnett – Wilson O – k 4 1 0 B59

9 Hollys Surprise – Johansen J k k k 0 0 S57,5

10 Maxi Motion – Santos A 3 4 3 3 4 59

11 Bear Baroo – Fresu A 0 5 4 1 5 B59

12 Rajsa – Lopez C – – – 4 3 57,5

13 My Nephew – De Oliveira R – b 0 2 2 59

14 Basie – Gråberg P 1 2 4 2 3 59

Rankning: 1–8–13–14–3–6–12–4–7–10–11–9–2–5.

Kommentar: Sir Herman vann debuten på bästa sätt och får ses som omgångens bästa singelstreck, även om det alltid känns lite chansartat att spika orutinerade hästar.

V64-4

2 100 meter gräs

1 Red Zeppelin – Neuroth J 2 0 3 24 59

2 World Gone Mad – Tapia Dalbark A 2 4 2 0 s 62

3 Capaill Liath – Toverud I 0 4 2 0 1 S56

4 Qigong – Gonzalez Rocha F 1 4 2 0 0 56

5 Dapple – Janetzky F 5 0 1 4 0 B58

6 Sovell – Pilroth A 3 1 4 0 0 62

7 Dreams Cape – Wilson O 2 4 1 1 3 58

8 Fighter Carlras – De Oliveira R 3 0 5 5 0 59

9 Grand Quality – De Geer F 3 1 0 0 4 54

10 Hillary – De Souza N 0 3 4 5 5 54

11 Antigua – Fresu A 0 1 0 3 4 59

12 Backcountry – Guerrini A 1 5 2 1 1 B65

13 Heros Kalejs – Gråberg P 6 0 0 1 1 63

14 Carolingian – Holmquist U 4 0 0 5 2 B54

Rankning: 1–13–5–11–12–3–7–6–2–14–9–4–8–10.

Kommentar: Det här är en avdelning där vi gärna hade streckat på. Nu går vi på tre hästar; två betrodda samt Dapple som varit betrodd men kan bli bortglömd nu när han äntligen står vettigt till.

V64-5, DD-1

Rankning: 3–9–12–7–4–2–8–1–13–10–6–5–9–14–11.

Kommentar: Dianalöpning 2017 är ingen lättlöst historia. Brooklyn Carlas har inlett karriären bra. Spännande här. Dorcia är en bra häst som blir att räkna med om underlaget faller henne i smaken (paradoxalt nog är det inte alla hästar som gillar gräs). Vi skulle kunna räkna upp de flesta hästarna och hitta någon tänkbar anledning till varför de kan vinna, men i slutändan har vi bara råd med fem streck.

V64-6, DD-1

Rankning: 8–4–3–11–1–2–7–6–9–10–13–5–12.

Kommentar: Kashgar kommer med full form men tipsettan är ändå lite av en chansning då han bara gjort en start på gräs tidigare, inte säkert att det är hans bästa underlag även om det var hårt motstånd i den grässtarten i september i fjol. Man hade kunnat ge tipset till vem som helst av de tre förstarankade, både Delacroix och Dardenne är två tänkbara blivande stjärnor. Danny K. har lopp i kroppen nu.

V64-systemet 900 rader

V64-1: 3–7–1 (4–8)

V64-2: 14–2–8–10–3 (11–5)

V64-3: 1 Sir Herman (8–13)

V64-4: 1–13–5 (11–12)

V64-5: 3–9–12–7–4 (2–8)

V64-6: 8–4–3–11 (1–2)