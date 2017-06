Sportbladets V64-tips

V64-1

2 140 meter volt

1 Startar ej

2 Anette Moon – Knutsson E 8 4 0 0 5 15,8

3 Burn Out – Tillman J 4 0 0 3 6 15,4

4 M.T.Jackie – Ginman O 0 2 4 3 4 16,6

5 Jetmoon Heart – Danielsson H d 5 5 0 3 16,2

2 160 meter

6 Finish Star – Gustafsson K 0 5 2 6 6 14,3

7 Right Broline – Lövgren J 4 8 0 3 2 13,9

8 Raven Chat – Zackrisson T 0 3 5 d 4 14,0

9 Guinness Rousse – Pettersson R 4 5 d 0 0 14,9

10 Kosmopolit du Gull – Persson F 3 2 7 3 d 14,3

11 Avocado Am – Untersteiner P 3 3 3 8 2 15,4

12 Go de Luxe – Knutsson K 5 7 4 0 3 15,8

13 Skymaster – Johansson H B 7 5 6 5 5 15,0

2 180 meter

14 Dumas Sand – Söderkvist S 7 4 2 5 5 14,5

15 See You Tomorrow – Jonasson C 0 4 6 5 0 13,8

Rankning: 7–12–3–10–14–8–11–4–13–5–2–9–6–15

Kommentar: Right Broline har en passande uppgift. Tänkbar spik för den som vill spara strecken till andra avdelningar.

V64-2

1 640 meter auto

1 Make Me – Tillman J 6 8 7 5 1 16,1

2 Global Tenderness – Untersteiner P 1 5 2 0 0 16,2a

3 Odessa Cheri – Eriksson C d 4 3 1 0 14,7a

4 U.S.A.Neo – Ginman O 2 2 0 1 0 16,2

5 Devil in Disguise – Crebas H 3 3 6 6 4 14,9

6 Eg a Lif – Lövgren J 6 5 4 0 6 14,6a

7 Bella Streamline – Karlstedt R 4 8 0 8 8 14,8a

8 Keycard – Lorentzen J 5 6 7 5 3 14,2a

9 Georgia – Ingves P 8 5 7 2 1 16,2

10 Linda Sånna – Söderkvist S 6 5 2 2 0 16,0a

11 Afrodite Miguan – Malmqvist M 7 0 8 2 2 14,7a

Rankning: 3–2–9–10–4–1–5–8–11–6–7.

Kommentar: Tre av de främsta hästarna har alla varit strukna inför detta. Odessa Cherie för en halsinfektion som ställde in tilltänkt årsdebut för en månad sedan. Global Tenderness ströks för samma sak, även det för en månad sedan. Georgia var struken för dåliga blodvärden för en och en halv månad sedan. Därför kan vi inte nöja oss med denna normalt sett starka trio på kupongen. Linda Sånna var sämre senast men hade gått starkt i starterna dessförinnan. U.S.A.Neo är normalt snäppet sämre, men kan vinna på de andras bristande (?) form.

V64-3

2 140 meter volt

1 Nelli Memory – Johansson L 0 5 0 7 2 14,9

2 Quantum le Monde – Brunzell J 5 6 2 3 1 14,6

3 Oli Follo – Knutsson E 2 0 5 7 6 14,9

4 Shirwan As – Bengtsson T 5 2 2 1 6 16,0

5 Noble Face – Gertsson E 5 5 5 5 2 16,6

6 Fabulous Tooma – Wisén A d 0 k 8 0 16,5

7 Werdelin – Oscarsson J L 1 5 1 1 7 15,7

8 Nuclear Kronos – Andersson M 0 4 8 5 0 16,2

9 Etincelle U.R. – Sundin J d 0 0 7 d 16,9

2 160 meter

10 Goldseeker – Pilenberg J 0 0 3 d 4 15,2

11 Sorridere – Malmqvist J 1 2 3 1 2 15,1

12 See You Happy – Jonasson C 0 0 4 4 3 14,1

13 Dirty Dancing In – Adolfsson S 5 1 1 1 2 14,2

14 Felix V.M. – Svensson Å 1 0 3 4 4 13,9

2 180 meter

15 Startar ej

Rankning: 2–7–4–13–11–14–5–1–3–12–6–10–8–9.

Kommentar: Fyra till fem hästar ser ut att göra upp om detta. Vi spikar Quantum le Monde som gått starkt i två starter i monté.

V64-4

2 140 meter volt

1 Marduk* – Lövgren J k 3 d 2 2 15,7

2 Velvet Gio – Söderkvist S – – k 3 1 16,5

3 Cuba Libre Ice – Untersteiner J – k 3 1 5 16,4

4 Wish Bone – Persson F 3 4 4 3 0 16,4

5 Belle Godiva – Lugauer C – p k 3 2 16,6

6 Sincerely Face – Malmqvist R 4 2 5 6 6 15,5

2 160 meter

7 Gurrah Sting – Zackrisson T 0 4 0 5 4 16,6

8 Enclave – Zackrisson A 6 1 0 3 6 17,1

9 Europa Sisu – Ingves P 2 0 6 2 4 16,3

2 180 meter

10 Dats Caballo – Eriksson C 1 1 1 3 2 17,6

Rankning: 3–2–5–1–10–4–8–6–7–9.

Kommentar: Dats Caballo är förmodligen bästa hästen, övertygade i fjol som tvååring. Men står med dubbla tillägg i årsdebuten och även om det inte är så många att runda måste han nog ner på runt 13,5, om inte ännu bättre, och det kan vi inte begära av honom. Vi låser loppet på två hästar på startfållan, två som verkar lovande.

V64-5, DD-1

Rankning: 1–7–4–2–9–8–3–6–5.

Kommentar: Nej, nu är det väl ändå dags för Royal Fighter?! Hans form är förvisso dunkel efter tre månaders vila men hans tränare vill knappast presentera honom i tveksamt skick efter så pass lång paus. Spåret är perfekt och uppgiften som sådan den bästa han haft på väldigt länge. Det är klart att det är vanskligt att förlita sig på en häst som inte varit på topp på länge men bland de hetare motståndarna finns här en häst, Day or Night In, som gör årsdebut från tråkigt spår och en annan, Habitat, som tjänat nästan tio miljoner kronor i USA men inte alls fått till i Sverige ännu. Naglo’ del Nord svarade för en positiv årsdebut. Capello Bob ska inte glömmas helt. Elvaåringen gör det bra i skymundan och mot eventuellt ganska formsvagt motstånd kan han räcka.

V64-6, DD-2

Rankning: 10–3–9–8–6–1–2–11–4–7–5.

Kommentar: Bra men, eller kanske snarare och, svårt lopp. Uniko Power gick 12,4 på sprinterdistans med mer-smak senast. Det var nog hans bästa insats hittills i år, men han har varit bra så gott som varje gång. Black Beluga gör årsdebut men Untersteiner s:r brukar ha hästarna väl förberedda och Black Beluga visade bra kunnande i fjol. Gomez är ruskigt säker med fyra segrar på fem starter hittills. Borde kanske egentligen vara tipsetta och vi har ingen riktigt bra motivering till varför vi rankar honom ”bara” trea. Rajah Silvio kan mycket väl vara bästa hästen. Hade nog stått emot en så bra häst som Explosive Merlot om han inte upploppsgalopperat i årsdebuten. Spåret kan ju dock mycket väl ställa till det så pass att han aldrig kommer in i matchen.

V64-systemet 540 rader

V64-1: 7–12–3–10–14–8–11–4–13 (5–2)

V64-2: 3–2–9–10–4 (1–5)

V64-3: 2 Quantum le Monde (7–4)

V64-4: 3–2 (5–1)

V64-5: 1 Royal Fighter (7–4)

V64-6: 10–3–9–8–6–1 (2–11)