Sportbladets V64-tips

V64-1

2 140 meter auto

1 Mr Planner – Jansson T 7 3 0 3 2 17,2

2 Karamelody – Gusén B 0 0 1 0 0 16,2

3 Murphys Law – Pettersson T 1 8 0 6 0 16,8

4 Global Undecided – Kontio J – – k 1 1 15,8a

5 Carlos Messi – Eriksson H G 0 1 0 0 3 16,4a

6 Reach for Divinity – Eriksson T k 5 3 1 d 17,9

7 Sharifah – Widell K 6 d 0 5 1 17,4

8 Bear Bahareh – Ohlsson U – – – k 1 17,9

9 Exclamation Mark – Kihlström Ö – – k 2 2 18,0

10 Carbure – Westerholm N k 1 0 0 1 17,5

11 Sir Francis Bacon – Svedlund B d 6 1 1 3 17,6a

12 Turboture – Andersen T 1 d d d k 16,6

Rankning: 8–4–9–10–5–1–11–12–2–7–6–3.

Kommentar: Bear Bahareh kunde ha haft bättre tur med spårlottningen i sin första start bakom bilen. Men nu är det som är och i bästa fall är spåret bara oddshöjande. Vi blev i alla fall imponerade av henne i debuten. Hon sattes inte på några prov men intrycket var mycket tilltalande. Spåret gjorde att vi ville gardera, men i slutändan tycker vi att hon är det bästa spikförslaget. Global Undecied är obesegrad efter två starter men ser lite enklare ut än vår tipsetta.

V64-2

2 140 meter volt

1 C.C.Simon – Erixon A d 5 6 d 1 13,5

2 Startar ej

3 This is Alex – Swartling L 5 6 4 0 d 13,9

4 French Me – Persson J d 7 1 3 2 14,1

5 Moa Star – Boström T 1 d d 2 0 15,1

6 I am Dynamite – Bergström N 0 0 0 4 7 13,7

7 Abaz America – Fritz L 3 2 5 3 7 13,7

8 Under Sund – Johansson M 0 0 8 0 0 15,4

2 160 meter

9 Linslusen A.U. – Brunzell J 0 0 4 0 0 14,2

10 Quick Razz – Orsimo I 3 0 6 0 5 14,5

11 My Ovi – Strand Jörgensen V 7 3 7 3 2 14,0

12 Yes We Can – Björk J A 6 3 0 0 0 14,3

13 Delux Håleryd – Åsberg J H 5 d 0 0 0 14,1

14 Ninepoints Charlie – Blom N 6 0 0 6 6 13,8

15 Magnifik Gelj – Mahony J d 6 1 0 8 14,3

Rankning: 11–1–4–6–5–13–9–15–7–10–12–14–3–8.

Kommentar: Montélopp med både mycket rutinerade och mindre rutinerade montéhästar. Vi tycker kort och gott att det ser rätt så öppet ut och sju streck får det bli för oss.

V64-3

1 640 meter volt

1 Grändens Lomma – Frick K K 0 7 0 d 0 24,2

2 Alfie – Karlsson L-E 6 1 2 1 5 24,1

3 Lysjö Mocca – Larsson K 0 0 0 0 0 24,7

4 Lill Maria – Brunlöf H 2 4 0 7 2 25,5

1 660 meter

5 Håksätter Svarten – Wallberg H 7 0 0 5 7 25,5

6 Lienpilen – Wahlman M 0 0 0 0 0 23,7

7 Lex Peidei – Jansson T 3 3 4 7 d 23,3

8 Svall Conrad – Johansson M 4 0 3 4 3 23,0

9 Myllkärrs Sune – Nyström P 3 0 6 7 6 24,5

10 Ulsrud Troll* – Kulblik H 0 3 0 0 2 23,7

11 Vestpol Gladiator – Kontio J 2 2 1 7 1 25,0

12 Liheim Svarten – Nordlund P 2 5 5 0 5 24,8

Rankning: 2–11–10–9–4–1–12–7–6–5–8–3.

Kommentar: Alfie håller sin fina form och här har hon en bra uppgift med spetsläge. Hon är ett tänkbart förslag till singelstreck men kanske är det ett litet minus för att hon är tränarkörd den här gången. Springspårhästarna på tillägg, Ulsrud Troll och Vestpol Gladiator, kan båda kliva iväg snabbt från start och kan mycket väl ha slag på Alfie redan kort efter start.

V64-4

2 140 meter auto

1 Fancy Nancy – Kontio J 1 0 1 2 5 15,8a

2 Edelsa – Lindegren E 2 5 2 2 5 16,6a

3 Icona Pop – Alsén O 7 0 4 4 0 15,1a

4 Tina Gel – Frick K 2 4 d d 6 16,7a

5 Grace Boko – Ohlsson U – k 1 5 1 16,2a

6 Wunder Dream – Lennartsson P 2 0 1 1 d 16,3a

7 Garlic and Shots – Widell K 4 4 d 4 d 15,4a

8 Lilly Sånna – Jansson T 1 2 2 3 0 15,5a

9 Ninepoints Annie – Westholm J 5 4 2 0 3 15,5

10 Lotusamarone – Karhulahti V 0 2 4 0 0 15,9a

11 Infatuated – Schön M 3 0 4 0 3 14,3a

12 Jazza Håleryd – Kihlström Ö 1 4 1 0 0 15,6a

Rankning: 5–11–6–1–12–10–9–2–8–4–7–3.

Kommentar: Grace Boko gör årsdebut. Vi var inte imponerade av henne i hennes två första starter i fjol, men i den sista var hon riktigt fin och det kan vara en intressant framtid hon går till mötes, även om hon är lite svårbedömd i årsdebuten. Loppet är ganska öppet men vi har bara råd med tre streck.

V64-5, DD-1

Rankning: 5–7–2–9–4–6–3–8–10–1.

Kommentar: Nappa Scar är en härlig häst som börjat säsongen bra. Två raka galopper dock men normalt sett är han travsäker och dessa kan tillskrivas tillfälligheter och kanske även toppform. Ottens Casher fick det smått serverat senast men behöver absolut inte be om ursäkt för segern. Det är lite lättare emot den här gången. A.Hannibal var inblandad i en vansinnesöppning senast och när kusken till slut gav upp spetsstriden var loppet redan kört för A.Hannibal som sedermera blev trött, tappade travet och galopperade. Det loppet kan få konsekvenser för hur han agerar nu vilket är synd, för vi tror att hans form var nära zenit inför senaste starten. Hur den är nu återstår att se, men normalt sett är han ett tidigt bud här. Michelangelo Ås hade ett starkt fjolår som dock avslutades med att han blev struken för hälta i oktober. När det nu är dags för comeback har han hunnit med att byta tränare. Om det är ett plus eller minus kan vi inte svara på, men hästen borde behöva lopp i kroppen. På sin höga kapacitet bör dock han ändå räknas.

V64-6, DD-2

Rankning: 3–5–7–6–1–9–10–11–12–2–4–8.

Kommentar: Ett roligt långlopp avslutar omgången. Det finns fyra hästar som man lätt hade kunnat försvara som

tipsettor. Nu slutade det med att vi rankar One Memphis

etta, men det skiljer alltså lite mellan den här kvartetten som vi streckar på båda spelformerna.

V64-systemet 840 rader

V64-1: 8 Bear Bahareh (4–9)

V64-2: 11–1–4–6–5–13–9 (15–7)

V64-3: 2–11–10–9–4 (1–12)

V64-4: 5–11–6 (1–12)

V64-5: 5–7 (2–9)

V64-6: 3–5–7–6 (1–9)