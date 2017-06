Sportbladets V64-tips

V64-1

1 609 meter auto

1 Gisele de Veluwe* – Kontio J 2 5 4 0 2 12,4a

2 Xperia Knick – Untersteiner J 1 0 4 0 3 12,9a

3 Caddie Lisieux – Haugstad K 2 1 6 2 0 11,3a

4 Una Blessed – Paal W 2 0 d 2 2 12,0a

5 Come and Dream – Eriksson C 0 4 d 0 0 12,9a

6 Unchaperoned Dance – Kolgjini L 2 0 d 0 4 13,6a

7 Flo Jo Keeper – Goop B 4 0 3 6 0 12,5a

8 Quebec C.D. – Adielsson E 2 3 0 2 d 13,7a

9 Red River Broline – Oscarsson K 0 4 0 3 0 13,9a

Rankning: 3–1–2–4–8–5–7–9–6.

Kommentar: Caddie Lisieux fick dålig utdelning i fjol men var obestridlig etta kapacitetsmässigt i kullen då. Nu är hon inte det längre och det har inte gått på räls i år med blott en seger på fyra starter. Vi håller henne ändå för att vara den näst bästa hästen i kullen, efter Cash Crowe, och den här uppgiften bör hon ha bra chans att lösa från de flesta positioner.

V64-2

1 609 meter auto

1 Beatriz* – Andersen N 1 0 1 0 4 13,3a

2 Julia Pellini – Söderkvist S 0 0 4 8 0 13,4a

3 Absolut Gehör – Takter J d 0 5 3 2 13,5a

4 Bugatti Brick – Kontio J 0 0 4 3 1 11,8a

5 Gilda Newport* – Tesselaar D 1 1 1 1 2 10,4a

6 Caprinia Ås – Untersteiner J 0 1 4 0 1 12,7a

7 B.W.T.Burnin Alive* – Korvenoja T 2 9 3 1 1 13,3a

8 Unstirred Drink – Adielsson E 5 0 0 0 d 12,6a

Rankning: 5–7–4–2–8–1–3–6.

Kommentar: Uttagningarna till Stosprintern brukar kunna bli ganska händelselösa tillställningar på grund av att loppen är så ojämna. Vi börjar med tre spikar och ska man gardera någon är det Caddie Lisieux som vi redan har avhandlat. Här bör Gilda Newport ta hem segern. Fick visserligen segerraden bruten senast men var ju toppbra ändå. Det är enklare emot nu och vi har väldigt svårt att se någon på allvar kunna störa henne.

V64-3

1 609 meter auto

1 Greece Boko – Bergh R 0 5 1 6 1 11,3a

2 Unison Kronos* – Eriksson C 1 3 0 3 3 10,4a

3 Serious Sister – Kontio J 0 1 2 4 d 13,8a

4 Unter Uns – Lövgren J d 4 4 5 6 13,1a

5 Utrecht Rapid – Söderkvist S 3 d 1 3 3 13,4a

6 High Beam Hanover* – Untersteiner J 0 3 0 5 3 11,7a

7 Luck is Back – Oscarsson K 0 0 0 2 6 11,8a

8 Global Tendency – Untersteiner P 1 7 0 7 0 13,1a

Rankning: 2–5–6–1–7–4–8–3.

Kommentar: Unison Kronos gjorde Sverigedebut under Elitloppshelgen, i samma lopp som Gilda Newport för övrigt, och var mycket bra bakom denna och Umaticaya. Inga sådana topphästar emot den här gången, även om det är hyggligt emot. Men Unison Kronos kommer att hamna bra till – som vi ser det kanske lika bra att inte blanda sig i någon spetsstrid utan vänta tills ledarinnan (troligen Greece Boko) kört klart och sedan kliva förbi på upploppet.

V64-4

1 609 meter auto

1 Udessa Degli Dei* – Eriksson C 0 d 1 1 4 12,8a

2 Firstlady Michelle – Boel S 3 0 0 3 4 12,7a

3 Ginny Weasley – Bergh R 3 4 1 d 0 10,2a

4 Unica Gio – Westholm J 4 d 1 d 0 12,6a

5 Croquet Rose – Lövgren J 3 6 0 6 3 11,3a

6 Lady Zappa – Kontio J 1 0 3 5 7 12,1a

7 Juni Håleryd – Untersteiner P 2 2 1 6 1 13,5a

8 Lavidaloca de Vie – Kihlström Ö 1 4 2 0 0 12,0a

Rankning: 3–1–4–7–6–5–8–2.

Kommentar: Den sista uttagningen till Stosprintern ser ut att vara den på förhand öppnaste. Den som når ledningen bör ha bra chans i ett så här jämnt lopp, och vi håller Ginny Weasely som knapp favorit. Men inte tillräckligt stor spetsfavorit för att vi ska vilja spika. Udessa Degli Dei är snabb ut. Kanske kan tänka sig att prova i ledningen?

V64-5, DD-1

Rankning: 2–3–10–9–1–4–7–6–5–8.

Kommentar: Efter att de fyraåriga stona tävlat över engelska milen i fyra avdelningar är det hingstarnas tur att prova på distansen i något som kallas Genrepet och syftar till Sprintermästaren som avgörs nästa torsdag. Electric Light är spetsfavorit och därmed också favorit till segern. Men efter en fin insats senast har han varit struken för en halsinfektion och det kan ha satt ned formen något. Racing Mange har gått bra i skymundan hela året och fick en välförtjänt framgång då han vann i Danmark senast. Han har otroligt härlig inställning, Mange, och det tar honom långt i alla gäng. Cyber Lane vek sig från ledningen senast, fick segersviten bruten och visade sig mänsklig. Men det är främst bakspåret över kort distans som gör att han inte får tipsettan nu.

V64-6, DD-2

Rankning: 6–2–3–5–4–7–1–10–11–12–8–9.

Kommentar: Vi hade kunnat strecka några till i V64-avslutningen, men kanske bättra att hålla nere systemstorleken och lämna in det ett par gånger istället, resonerade vi. Därför får inte Apollo Damgård, som vinner så sällan, eller Hall of Fashion från bakspår plats på kupongen. Inte heller spurtstarka Twin’s Zindy som ser ut att få för långt fram. Lösningen på loppet kan vara att I’m Just a Sund frontar bland inte alltför startsnabba konkurrenter. Det ser ut att vara Apollo Damgård som kan ta emot, men han borde vilja släppa.

V64-systemet 180 rader

V64-1: 3 Caddie Lisieux (1–2)

V64-2: 5 Gilda Newport (7–4)

V64-3: 2 Unison Kronos (5–6)

V64-4: 3–1–4–7–6 (5–8)

V64-5: 2–3–10–9–1–4 (7–6)

V64-6: 6–2–3–5–4–7 (1–10)