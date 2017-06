Sportbladets V64-tips

V64-1

1 640 m auto

1 Flying Fortuna – Eriksson C 1 2 8 7 4 14,8a

2 Mill Zo – Söderström C 1 7 6 5 0 16,5

3 Sinister Face – Kolgjini A 2 4 4 1 1 14,5a

4 American Cheque* – Goop B 3 1 4 k 4 11,8a

5 Speedy Face – Kolgjini L 2 3 0 0 0 14,0a

6 Fritjof – Untersteiner J 2 4 5 4 5 13,8a

Rankning: 4–3–5–1–6–2.

Kommentar: Det blev till slut bara två hästar. Även om jag länge ville ha med en tredje. Tipset till American Cheque som var duktig i ­första starten i Sverige, och för team Goop. Uppgiften ser ­lämplig ut och formen ska vara på väg uppåt. Det ska bli intressant att se vad det blir för prestation nu, men vi vet sedan tiden i USA att ­hästen ­redan hanterar att springa rätt så snabba tider. Man kan väl säga att Sinister Face har börjat hitta rätt. Han blir bara bättre och ­bättre just nu. Han har också spår innanför favoriten och bör ta tillvara på den chansen. Det blir ett intressant test. Även om American ­Cheque så klart har ett otroligt mycket bättre rekord. Jag avstår faktiskt från att strecka Speedy Face den här gången, trots farten som finns i kroppen, på grund av problemen han har att sköta sig. Jag vill se ­säkrare takter först. Det kan visa sig väldigt dumt ...

V64-2

2 140 m auto

1 Chiquitita Diablo – Untersteiner P k 1 2 16,2

2 Global Unique – Goop B k 1 d 17,8

3 Sincerely Face – Malmqvist R 5 6 6 4 5 14,6a

4 Sophisticated Face – Söderkvist S 7 5 7 5 0 14,9a

5 Alegra B. – Lugauer C k 1 2 3 6 13,6a

6 Havefunwithme – Untersteiner J k d 2 0 3 16,3

7 Faith Hornline – Uhrberg T 3 6 4 4 0 16,4

8 Staro Let’s Dance – Ecce K 0 2 2 1 4 15,4a

9 Fine Lane – Oscarsson K 5 5 5 3 6 14,3a

10 Anne Royal – Jepson C J k 4 1 15,5a

11 Europhile Am – Eriksson C p k 8 1 16,5

12 Jullan Palema – Andersson M J 2 1 7 6 2 15,4a

Rankning: 1–2–5–12–11–3–10–8–6–9–4–7.

Kommentar: Spåret är bra, även om det inte skulle bli ledningen, för lovande Chiquitita Diablo. Det gör att hon får det första strecket. Bra läge för fartfyllda Global Unique. Blev för tufft upplägg för ­Alegra B. senast. Inte mycket att säga om. Nya bud och ett givet alternativ i diskussionen. Om Julian Palema får lite hjälp på vägen ... Spåret är inget plus för Europhile Am men insatsen senast var klart positiv och det är svårt att ta bort henne från systemet nu. Sincerely Face?

V64-3

3 140 m

1 Viktor Burge – Takter J d 0 0 3 7 16,8

3 160 meter

2 Going to Press – Uhrberg T 4 0 0 d 0 15,2

3 Idol B.T. – Eklundh A 0 0 7 0 5 15,7

4 H.S.No Fooling – Falsig B 0 0 5 4 5 14,1

5 Massitj – Goop B 6 d 0 3 2 13,7

6 Don Crowe – Lövgren J 0 k 5 0 0 15,2

7 Insert Ecus – Söderkvist S 6 1 0 d 7 14,7

3 180 meter

8 Surprise Power – Zadel P 0 0 4 2 d 13,5

3 200 meter

9 Conny Sisu – Ingves P d 0 d 0 1 14,4

10 Codebreaker – Bergh R 6 0 d 2 d 13,3

11 Top Model – Lugauer C 0 0 3 4 0 13,5

Rankning: 9–2–7–10–5–11–4–6–1–8–3.

Kommentar: Visst var det kanske i billigt sällskap senast men intrycket av högkapable Conny Sisu då var ändå av bästa kvalité. Han fullständigt krossade dem då. Givetvis har han en toppchans även den här gången om han bara sköter sig som han gjorde senast. Formen kommer knappast vara sämre den här gången heller.

V64-4

2 140 m auto

1 Bruce Simoni* – Oscarsson J L 0 d 3 5 4 15,5a

2 Urbino – Larsen H 3 1 0 5 d 15,6a

3 Zack de Castella – Elias M 3 d 0 3 0 15,0a

4 Pochacco – Svedlund K 1 5 4 7 d 15,0a

5 Move It – Jonasson C d d 0 1 4 14,3a

6 Benoit Simoni – Oscarsson K 3 2 1 0 2 14,0a

7 Support Attitude* – Niklasson M 0 5 0 1 4 13,5a

8 Victory Knick – Ekberg W 0 d 1 d 0 13,3a

9 The First Rose – Cracchiolo C 2 5 0 1 3 16,0

10 Chili Jordan – Olsson K 4 4 4 5 5 12,4a

11 Photo Lad H.H. – Granlund J d 6 5 7 3 14,9

12 Wilma Song – Carlsson E 2 6 6 3 2 13,8a

Rankning: 6–8–5–7–2–12–9–1–10–11–4–3.

Kommentar: Kevin har form och Benoit Simoni kan mycket. Presterade starkt senast och får tipset. Visst kan Victory Knick ­mycket mer än vad han visat i de senaste starterna. Dags nu? Formen är ­absolut bra på Move It och läget också vettigt. Kan bli bra. Med två lopp i kroppen efter frånvaro ska formen förstås snart vara på topp på Support Attitude. Vi får troligtvis se honom attackera bakifrån.

V64-5, DD-1

Rankning: 2–1–7–5–9–8–4–10–11–6–3.

Kommentar: Senast fick Somersault Sally en tung resa men var ändå duktig. Har toppform och är garanterad en fin resa. Gör sig hur som helst gällande till slut. Känslan är att hon kan få ett bättre lopp den här gången än vad den värsta konkurrenten ser ut att få. Roffar därmed också åt sig segertipset. Är det så att spåret ställer till det för Unrestricted? Kan vara så. Hon har i alla fall börjar året bra och jag misstänker att vi kommer få se henne en hel del i år. Kommer supermegastarkt till slut och blir minst sagt svettig att stå emot då. Det är uppåtform på Ultimate Wine. Visst är utgångsläget visset men hästen kan öppna bra och bör åtminstone hamna bra på det direkt. Kan i så fall utmana.

V64-6, DD-2

Rankning: 4–5–6–7–10–9–2–1–3–11–8.

Kommentar: Det här är ett klassiskt tvåhästarslopp om det är helt klart hugget som stucket om vem man väljer mellan New Generation och Malkin. I slutändan är det ändå de här två som ska göra upp om segerchecken. De övriga får ursäkta. Visst kan det skrälla, det kan det alltid, men rimligtvis är det de här två som det står emellan. Det är en klar plusdistans för New Generation. Som också har plusbetonad form och går stabila tider på den här distansen. Men det var inte länge sedan Malkin vann två gånger i rad på V75 och för det krävs en viss klass. Men i de senaste starterna har det inte riktigt stämt. Lär inte ge sig i första taget i spetsstriden heller. Bergh lär köra rejält mot Goop. Hur slutar det?

V64-systemet 288 rader

V64-1: 4–3 (5–1)

V64-2: 1–2–5–12–11–3 (10–8)

V64-3: 9 Conny Sisu (2–7)

V64-4: 6–8–5–7 (2–12)

V64-5: 2–1–7 (5–9)

V64-6: 4‑5 (6–7)