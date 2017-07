Sportbladets V64-tips

V64-1

2 640 meter auto

1 Schatzi Fayline – Eriksson K 0 2 2 5 0 12,1a

2 Mellby Estella – Ohlsson U 2 5 4 3 3 14,4a

3 Cash Crowe – Takter J 1 1 1 3 1 12,7a

4 Unstirred Drink – Adielsson E 0 0 0 d 4 12,6a

5 New Flame – Linderoth P 5 0 4 d 0 13,5a

6 Amalia Cash – Kihlström Ö 1 1 7 2 5 13,5a

7 Dealwithakiss – Untersteiner J 0 1 4 d 5 12,5a

8 Mamasan – Goop B 1 6 2 3 0 12,4a

9 Lucky Babe – Punkari L 2 1 5 2 5 14,8

10 Like a Star – Kolgjini A 3 1 6 d d 13,3a

11 Firstlady Michelle – Boel S 0 3 4 6 3 12,0a

12 Nightlight M.L. – Karlsson M S 0 7 0 2 1 15,6a

Rankning: 3–6–1–4–7–8–10–2–12–11–5–9.

Kommentar: Först måste sägas att det är en helt annan bredd på

uttagningsloppet än det var för bara fyra-fem år sedan, då det oftast fanns en storfavorit i varje avdelning. Nu finns det bara ett par sådana­ i hela omgången, och av dessa är det bara säkert att en vinner. Tur att Cash Crowe är med i V64-1, för utan henne som givet singelstreck hade vi fått svårt att få ihop ett V64-system överhuvudtaget. Därmed inte sagt att det inte kan bli favoritbetonat ändå.

V64-2

2 640 meter auto

1 Flight Plan – Bergh R 6 3 3 0 0 14,2a

2 Zoom Zoom – Ohlsson U 2 d d d k 14,7a

3 Xperia Knick – Untersteiner J 4 0 3 3 0 10,9a

4 Rhyme Broline – Adielsson E 5 5 4 6 3 13,1a

5 Milady Amok – Kontio J 3 0 2 3 4 14,3a

6 Perfect Beauty – Westerholm N 0 0 1 0 3 14,2a

7 Julia af Solnäs – Untersteiner P 1 3 d 2 d 12,1a

8 J.A.Connie Bell – Eriksson K 1 0 2 1 0 13,5a

9 Undine – Kihlström Ö 3 1 5 0 4 12,9a

10 Fantasy River – Takter J d 0 1 1 2 12,9a

11 Come and Dream – Eriksson C 4 d 0 0 6 12,3a

12 Flo Jo Keeper – Goop B 0 3 6 0 4 11,8a

Rankning: 4–1–5–3–7–2–9–10–8–12–11–6.

Kommentar: Rhyme Broline gjorde ett bra lopp i skymundan senast och kan vara rejält på gång. Snabb ut om hon laddas. Flight Plan är också snabb ut och gör intressant debut i ny regi. Man kan rada upp dom en efter en och ange skäl till varför just den hästen kan vinna. Några har förstås mindre chans än andra men i slutändan landar vi ändå på att helgardering inte är någon dum lösning, med lite flyt kan man få träff på någon helt bortglömd.

V64-3

2 640 meter auto

1 Gorgeous Boko – Forss M 4 3 0 4 2 12,9a

2 Darling Mearas – Persson S 1 1 3 0 1 11,7a

3 Maremma Sock – Dalborg T 0 1 1 5 0 14,7a

4 Irish Cream Zon – Jepson C J d 1 5 3 4 15,2a

5 Julia Pellini – Uhrberg T 0 4 8 0 5 12,9a

6 Dragondamour Sisu – Kontio J 4 d 2 5 3 13,7a

7 Dream Lane – Adielsson E 6 4 1 1 2 12,4

8 Grace Boko – Ohlsson U 1 5 1 1 1 14,5a

9 Global Tendency – Untersteiner P 7 0 7 0 3 12,2a

10 Northern Trick – Untersteiner J 0 1 1 0 6 13,6a

11 Star Treatment – Kihlström Ö 0 6 8 0 0 14,3a

12 Zahara Goj – Goop B 1 0 0 0 3 10,8a

Rankning: 2–7–12–5–1–8–9–10–6–3–4–11.

Kommentar: Darling Mearas övertygade senast och blir med garanti mycket svårslagen här. Vi betalar ändå lika mycket för en annan häst (vilket i slutändan kan stå oss dyrt då vi får pruta bort streckvärda­ hästar i andra avdelningar, men som också kan bli bra, så klart) efter­som Dream Lane har utvecklats enormt under året. Hon är kanske som allra bäst bakifrån men här är det ändå läge att försöka hinna förbi favoriten från start och koppla segergepp (?) den vägen.

V64-4

2 640 meter auto

1 They don’t Know – Jansson T 4 2 1 7 d 14,4a

2 Mellby Exotic – Kihlström Ö 1 5 6 5 0 13,6a

3 Global Tess – Moberg J 1 1 0 0 0 14,9a

4 Luck is Back – Persson S 0 0 2 6 0 11,8a

5 Comewithaflash – Forss M 4 0 3 5 1 13,2a

6 Impala Zon – Adielsson E 1 4 3 3 2 15,1a

7 D’Laina – Sjöström C 4 1 2 4 0 13,4a

8 Razzamatazz Face – Kolgjini A 1 1 6 d 5 12,8a

9 Genta – Goop B 2 2 0 6 0 12,9a

10 Lady Zappa – Ohlsson U 0 3 5 7 0 12,0a

11 J.J. – Söderström C 4 2 2 1 3 14,5a

12 Unrestricted – Untersteiner J 2 6 3 1 2 12,6a

Rankning: 12–5–9–2–8–1–3–10–4–7–6–11.

Kommentar: Av alla de 72 hästarna som försöker kvala in till Stochampionatet är nog Unrestricted en av få som man kan säga är gynnad av den långa distansen i förhållande till sina konkurrenter. Däremot är spåret inget som gynnar henne. Vi dubblar med Comewitaflash. Men åter ett lopp där vi gärna hade streckat på om vi fått.

V64-5, DD-1

Rankning: 1–5–3–4–2–11–8–6–7–10–9-12.

Kommentar: Det ser bra ut på förhand för Bugatti Brick som dragit bästa spåret. Men hon kommer från två stenhårda lopp i Stosprintern och det vore konstigt om dom inte sitter

i benen nu när hon bara får sex dagar på sig att återhämta sig. Vi tippar henne etta men det är, trots det perfekta spåret och hennes bevisade kunnande, inte med någon större övertygelse. Här hade vi gärna garderat hårt men på V64 tillåter vår plånbok bara tre streck. Synd att inte Unique Juni har

dokumenterad form, för då hade vi trott mycket på henne.

V64-6, DD-2

Rankning: 12–1–3–4–2–6–7–5–11–9–10–8.

Kommentar: Har vi gjort rätt eller fel som garderar Ultra Bright på V64? Klart är att hon är ett tänkbart singelstreck trots spåret. Hon blir bara mer och mer imponerande och måste vara topp-tre i kullen.

V64-systemet 720 rader

V64-1: 3 Cash Crowe (6–1)

V64-2: Alla tolv startande (4–1)

V64-3: 2–7 (12–5)

V64-4: 12–5 (9–2)

V64-5: 1–5–3 (4–2)

V64-6: 12–1–3–4–2 (6–7)

DD-systemet 7 rader

DD-1: 1–5–3–4–2–11–8.

DD-2: 12 Ultra Bright.

Vem tar spets?

DD-1: Bugatti Brick.

DD-2: Emelie Hall håller ut de övriga?

! Statistikvinnarna, DD

DD-1: Dame of Mearas.

DD-2: Ultra Bright.