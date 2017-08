Sportbladets V64-tips

V64-1

2 400 meter dt

1 Dorcia – Lopez C 2 2 2 0 1 59

2 Robinia Face – Wilson O 5 0 4 1 3 59

3 Arctic Run – Chaves E 4 0 3 3 1 59

4 Zagharit – Stott K 2 1 0 3 0 S59

5 Mrs Kiesza – Johansen J 1 1 1 0 2 59

6 Rajsa – Gråberg P 0 3 1 3 0 59

Rankning: 1–5–3–2–4–6.

Kommentar: Dorcia var en praktskräll i Derbyt senast men behöver verkligen inte be om ursäkt för den segern. Utifrån det sett måste hon ha toppchans nu när hon möter enbart ston. Att hon gillar distansen bevisades i den senaste starten. Med bara sex hästar i loppet kostar det inte så mycket att helgardera och det kan man fundera på att göra om man nu överhuvudtaget ska gardera. Men det är ingenting som vi ens funderar på.

V64-2

2 650 meter dt

1 Stricker – Santos A 2 1 2 1 2 59

2 Plata o Plomo – Chaves E k 1 3 2 0 B59

3 Hongkong Honcho – Neuroth J 5 2 1 0 4 59

4 Gold Tyranny – Johansen J 1 0 3 1 3 59

5 Momentum – Lopez C 0 3 1 0 1 59

6 Stormy Ocean – Wilson O 4 4 1 1 0 59

7 Perfect For You – Rodriguez M 1 1 4 2 4 59

8 Freestyler – Stott K 0 0 3 0 2 59

Rankning: 1–4–5–2–6–8–7–3.

Kommentar: Av alla hingstar och valacker som fick sträcka vapen mot Dorcia var Stricker den som höll emot längst och belönades med en andraplats. Han gjorde ett topplopp och var klasser bättre än framförallt Plata o Plomo samt Stormy Ocean. Om inga stora formförändringar skett ska Stricker ses med mycket bra chans.

V64-3

200 meter dt

1 Duke Derby – Gråberg P 0 1 5 4 0 62

2 Last Interviewer – Holmquist U 2 1 3 4 5 51

3 Pouline – Chaves E 3 3 0 6 0 S54

4 Cala Boca – Ingvarsson J 0 3 3 2 6 48

5 Talk My Talk – Landgren J 3 0 1 1 1 57

6 Bokan – Neuroth J 5 3 1 1 5 62

Rankning: 6–1–5–2–4–3.

Kommentar: Vi är svaga för Duke Derby och han, i sin tur, älskar den här långa distansen. Formen är dock ett frågetecken varför vi förordar en annan häst, dock utan att våga eller vilja plocka bort Duke Derby. Bokan inledde säsongen med att besegra Duke Derby innan han

senast var femma i ett lopp på Övrevoll. Med de två loppen bör formen vara nära zenit. Talk My Talk har tre raka segrar men nu är det hårdare emot, lite för hårt misstänker vi, men han är klar tredjehäst.

V64-4

1 730 meter dt

1 Lifeisworthliving – De Barros D – – – – k 59

2 Binoche – Chaves E 4 6 0 0 1 59

3 Half Ming – Olsson F 3 5 3 5 0 59

4 Little Sister – Stott K – k 4 0 2 B59

5 Spicy Mix – Johansen J 2 2 0 0 4 59

6 Half Heaven – Wilson O 1 0 3 0 s 59

7 Sandy Legend – Karlsson S – – k 0 0 59

8 Queens – Gråberg P 2 3 0 0 2 B59

9 Clauses Madame – De Souza N – – k 0 0 B59

Rankning: 8–5–2–6–3–1–4–7–9.

Kommentar: Många löser nog loppet med fyra streck men vi tycker att det är bättre värde i att ta ställning då vi tror klart mest på Queens.

V64-5, DD-1

Rankning: 3–8–10–5–2–1–4–9–7–6.

Kommentar: Efter att ha snålat med strecken i fyra V64-avdelningar tar vi inga risker i de två avslutade – det är ju trots allt två handicap-lopp som utgör DD-omgången. På den spelformen nöjer vi oss dock med tre streck. Whatsinitforme är klar förstahäst, en spik för den som vill slå in på flerkupongspåret, en klar A-häst för den som spelar redcuerat. Heman Cross är lite av ett drag, vi tror att han är bättre än raden

visar. Be My Academy är ny på distansen men det behöver inte vara någon nackdel.

V64-6, DD-1

Rankning: 4–6–5–3–9–10–2–7–8–1.

Kommentar: Många av de här hästarna möttes i sin senaste start och i det loppet tycker vi att vinnaren I Kirk var klart bäst då han försvarade sig väl mot utmanaren Hills and Dales för att sista biten in mot mål gå ifrån i bestämd stil. Av övriga var Hills and Dales så långt före konkurrenterna att det är berättigat att ha honom som tvåa i ranken.

V64-systemet 200 rader

V64-1: 1 Dorcia (5–3)

V64-2: 1 Stricker (4–5)

V64-3: 6–1 (5–2)

V64-4: 8 Queens (5–2)

V64-5: Alla tio startande (3–8)

V64-6: Alla tio startande (4–6)