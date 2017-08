Sportbladets V64-tips

V64-1

2 140 m

1 Sweet Glenna – Jansson D S 3 7 4 7 d 15,2

2 Västerbo Morning – Rundqvist A-K d 5 6 7 4 15,8

3 Repeat Amore – Eriksson J S d 0 0 0 6 16,9

4 Witty – Berglöf E 0 d 0 7 0 17,7

2 160 meter

5 Bellflower – Goop B 6 5 0 6 0 15,0

6 Zola Grand Cru – Jakobsson M 5 1 0 0 5 15,2

7 Opti Ribb – Gorski K 0 0 d 0 0 15,5

8 Hankypanky Frances – Eriksson U 3 1 6 6 3 15,1

9 M.T.Kornelia – Nyström P 5 2 4 6 0 13,9

2 180 meter

10 Takeaway – Kihlström Ö 0 0 0 0 1 13,3

11 Thorn Bird – Andersson M J d 0 1 3 3 13,6

12 Top Model – Haugstad K 0 3 0 0 0 13,5

13 Donatella Center – Lindblom M 4 5 4 4 0 12,1

Rankning: 13–10–11–8–6–2–12–5–9–3–1–4–7.

Kommentar: Okej insats i comebacken av Donatella Center, men inte mer. Vassare med lopp i kroppen och duger fint i sammanhanget. När det stämmer till för Takeaway är hon fortfarande tillräckligt bra. Tar också med Thorn Bird och Hankypanky Frances.

V64-2

2 100 m auto

1 Vida Loca Bi – Kihlström Ö k 2 1 2 16,9a

2 Infinity – Söderholm L-Å k 1 6 8 7 16,0a

3 Restless – Lindblom Å 0 6 4 2 0 14,5a

4 Tahiti Journey – Kontio J 1 1 6 0 5 14,2a

5 Xylona G.T. – Lennartsson P 6 1 4 0 3 16,0a

6 Global Unique – Goop B k 1 d d 17,8

7 Gun Palema – Andersson M J 6 2 d 4 2 15,0

8 Jullan Palema – Widell K 6 2 6 0 6 14,9a

9 Quite a Charm – Jakobsson M k 6 2 1 1 16,3

10 A Knight’s Victory – Oscarsson J d 6 0 0 0 15,5a

11 Global Upfront – Andersson O J k 8 3 3 1 15,9

Rankning: 1–3–6–4–9–11–5–8–7–2–10.

Kommentar: Trots en tuff resa senast gjorde Vida Loca Bi det klart bra. Kanske ingen enkel uppgift nu men hästen har trots allt gjort det så pass bra att hon förtjänar tipset här. Kommer dock att garderas upp ordentligt. Raden på Restless kanske inte ser så lockande ut, men då ska man tänka på att hon varit ute mot tuffa konkurrenter varje gång. Bör kunna blanda sig i striden nu från ett fint utgångsläge. Tycker att Global Unique känns svårbedömd nu efter paus men måste ändå tas på allvar. Tahiti Journey? Quite a Charm?

V64-3

2 100 m auto

1 Västerbo Gerrard – Andersson O J k 2 3 16,1

2 Scarlet’s Grace – Haugstad K 4 0 8 0 1 16,8

3 My Dream Art – Eriksson U k 1 1 16,5

4 Sahara Storm – Söderholm L-Å k d 2 2 5 14,2a

5 Hugo Gustivar Boko – Kontio J k 1 1 15,7

6 Gateruds Kashmir – Berglöf E 1 4 8 7 0 16,1a

7 Judge Memphis – Andersson M J 6 2 3 6 7 15,4a

8 Rolls Royal – Östre O J 8 1 5 2 7 16,5

9 M.T.Magic Dream – Erixon L k 4 1 0 1 15,7

10 Mellby Fog – Kihlström Ö 1 1 2 1 d 14,6a

11 Macelleria – Goop B k 7 1 0 6 15,3

12 Wanted – Eriksson K 1 1 4 0 5 16,6a

Rankning: 3–5–9–10–11–1–12–2–4–7–8–6

Kommentar: Det här loppet låser vi med två hästar. Det första strecket får My Dream Art. Givetvis inte särskilt överraskande med tanke på att han är obesegrad så här långt i karriären. Har ett bättre startspår än konkurrenten och det fäller avgörandet för mig. Men även Hugo Gustivar Boko har inlett tävlingskarriären med två segrar och har inte heller fått känna på hur det är att torska. Jag tror inte att vi har fått se i närheten av botten av honom ännu. Kör om det nu!

V64-4

2 640 m

1 Magic Allybis – Goop B 1 5 5 5 2 15,6

2 Ridgehead Ice – Andersson M J 0 2 5 7 5 14,3

3 Viktor Danoi – Kontio J 0 4 d 4 1 16,2

4 Västerbo Home Run – Rundqvist A-K 0 0 0 6 0 15,7

5 Promotion – Lindblom M 0 1 d d 1 17,1

2 660 meter

6 Sansiro Gel – Frick K K 6 1 0 8 5 15,7

7 Joe Martini – Koka S 5 0 6 0 0 15,2

8 Cuarto Käbb – Haugstad K d 2 3 3 7 15,2

9 Ridgehead Kwannon – Koskela J 2 1 0 6 0 14,9

2 680 meter

10 Persos Bojje – Eriksson U 4 0 4 1 3 14,3

11 Hotter Than Hell – Gustavsson K P 0 4 0 5 0 12,8

12 Jager Oaks* – Lennartsson P 0 2 5 0 4 13,3

13 Super Benny – Widell K 3 0 3 8 2 14,7

Rankning: 1–12–9–5–8–10–13–6–3–7–2–11–4

Kommentar: Formkurvan pekar uppåt och distansen skrämmer inte Magic Allybis. Får tipset. Jag säger ändå att Jager Oaks är bästa hästen i fältet, men är svårbedömd nu. Ridgehead Kwannon kan.

V64-5, DD-1

Rankning: 1–2–11–9–7–5–6–4–3–8–10.

Kommentar: Kan tänkas att det blivit fel i turordningen i ranken här. För det är inte alls mycket som skiljer mina två alternativ åt. Till slut var det ändå spåren som avgjorde. Min tipsetta Alvena Pele är mycket startsnabb och ger de övriga en rejäl match. Både om ledningen och om segern. Men Fridericus är bra och har den starkaste formen i gänget. I alla fall med stor sannolikhet och hästen var duktig senast även om han inte kunde göra någonting åt vinnaren då. Han är absolut bäst i spets och det torde bli ett rejält försök att ta hand om ledningen. Fridericus borde få full utdelning när som helst – och det kan absolut bli här. Jag räknar med att det blir full laddning den första biten. Det blir kul att se.

V64-6, DD-2

Rankning: 1–12–5–2–6–10–7–11–9–8–3–4.

Kommentar: Det är ett riktigt plusläge nu för Say That Again. Även om han inte har lyckats särskilt väl på V75 den senaste tiden tänker jag lämna honom ensam på DD-lappen nu. Han har varit ute i tuffa sällskap hela tiden och har trots allt kapacitet som räcker på rikstoton. Hästen borde helt klart få till det snart och det känns som om det är lite enklare emot nu. Då ska segerchansen vara god. Särskilt från spets. Så jag chansspikar Björn och hans häst. Spets och slut.

V64-systemet 240 rader

V64-1: 13–10–11–8 (6–2)

V64-2: 1–3–6–4–9 (11–5)

V64-3: 3–5 (9–10)

V64-4: 1–12–9 (5–8)

V64-5: 1–2 (11–9)

V64-6: 1 Say That Again (12–5)