Sportbladets tips till V75 – på Åby

Sportbladets expert Per Nicklasson guidar dig.

V75-1:

Loppet

Tunn Silverdivision, men inget helt lätt lopp att lösa.

Tipsettan

Origo Tilly var bra senast. Inte i den betydelsen att det var något speciellt hårt motstånd han slog, snarare tvärtom, utan på sättet han avgjorde utifrån hur loppet blev kört. Känslan under hela loppet var: kusken kör ju bort honom, storfavoriten! Det visade sig snarare att kusken visste vad han gjorde. När Origo Tilly väl klev in i matchen var det spel mot ett mål, sista biten byggde Origo Tilly på avståndet till de andra för varje steg han tog. Som sagt, han kanske var smått skyldig att vinna, men klockan ljuger aldrig och 1.09 sista 600 är starka papper mitt i vintern, oavsett klass och motstånd. Det blir tuffare nu för Origo Tilly, men intrycket senast gör att han förtjänar tipsettan.

Motbuden

Even’s First Boy är en gedigen V75-häst som är van vid hårdare motstånd. Det är möjligt att han egentligen är den naturliga tipsettan, problemet är, tycker vi, att Even’s First Boy alltid är ungefär lika bra som motståndet han möter, och därmed aldrig, eller i alla fall sällan, riktigt klar som vinnare. Emmett Brown räckte inte riktigt senast, vilket var lite överraskande med tanke på hur bra han var gången före. Nu är det lite enklare emot.

Skrällbudet

Hertig Shim fortsätter att visa fin form.

Spetsbudet

Lady Lee är nog snabbast första biten men hon kan nog övertalas att släppa utan större strid. Därmed kan det bli huggsexa om vem som ska få överta. Trust Launcher kanske?

! Statistik­vinnaren

Even’s First Boy.

Vår rankning

9 Origo Tilly

2 Even’s First Boy

8 Emmett Brown

5 Hertig Shim

1 Diggers Elias

7 Lady Lee

4 Trust Launcher

6 Valla d’Estino

3 Lasken Palema

V75-2:

Loppet

Många bra hästar, flera med dåliga spår.

Tipsettan

Det är synd att Rafiki Fri får gå så hårt så ofta, det kan nog hämma honom på lång sikt. Men det är en fantastisk häst. Senast vann han ett V4-lopp (normalt sett ingen merit) och som han gjorde det! 11,5 sista 800 med runt 07,5 i 400 meter när kusken sände. Hårt motstånd och dåligt spår, men Rafiki Fri är en häst som kan klara biffen ändå.

Motbuden

Global Signature är jättebra, men inne i en otursperiod. Senast men löpningsförloppet, den här gången med spårlottningen.

Skrällbudet

Amphibian Madness med en resa i rygg på ledaren?

Spetsbudet

Amphibian Madness och Quattro Töll är de startsnabbaste hästarna.

! Statistik­vinnaren

Rafiki Fri.

Vår rankning

11 Rafiki Fri

8 Global Signature

3 Quattro Töll

7 M.T.King of Cash

4 Sandsjöns Revenue

6 Partizan Face

2 Amphibian Madness

1 Carlos Milo

10 Sadik America

9 Quota

5 Mccabe

12 Arrividerci

V75-3:

Loppet

Som så ofta på V75 känns stoloppen öppna.

Tipsettan

Makera har fin form, men en tuff uppgift när hon ska ta in ett tillägg.

Motbuden

Global Seduction kan leda runt om ifall hon når ledningen.

Skrällbudet

So Nobel Gede?

Spetsbudet

Nummer 3 eller 6?

! Statistik­vinnaren

Kendra Silvio.

Vår rankning

14 Makera

3 Global Seduction

4 Pearl Face

5 Fourteenosix

6 Whega

13 Lonely Star

11 Kendra Silvio

1 So Nobel Gede

7 Soonaftermidnight

2 Varencia

9 Barca

10 New Fututre

8 French Flair

12 Miss Jägers

15 On Good Terms

V75-4:

Loppet

I en svår omgång är det grundläggande att hitta en bra spik. Någon sådan har vi inte men Basic känns som den kanske bästa spiken.

Tipsettan

Vi är imponerade av Basic som har förmågan att hålla i sin speed längre än de flesta. I ett stolopp är den långa distansen till fördel för henne. Trots läget har hon bra chans, men hon måste vara på topp för det finns många tänkbara utmanare.

Motbuden

Hanna Banker avslutade vasst i ett V5-lopp senast. Hon är snabb ut och skulle hon hamna i till exempel rygg ledaren är hon farlig därifrån, Florida Queen var mycket bra som treåring men sedan tog det stopp. Numera återfinns hon hos Flemming Jensen och där ser det ut att kunna lossna igen. Sättet hon avgjorde på senast var klart tilltalande.

Skrällbudet

Gunell Palema bör fungera på distansen.

Spetsbudet

Hanna Banker är kanske snabbast om hon laddas. Basic har nog bra chans att få överta om hon skulle köras offensivt från start.

! Statistik­vinnaren

Basic.

Vår rankning

7 Basic

5 Hanna Banker

6 Florida Queen

4 Alwaysinblackpedia

1 Withma

3 Gunell Palema

11 Steady Brodda

10 Ninepoints Ariel

8 Seronera

9 Top Model

2 Elles W.Linnea

V75-5:

Loppet

Vi sparade det här loppet till sist och tog så många vi hade råd med. Det blev fyra stycken. Ta gärna fler.

Tipsettan

Sett till att Obi Wan skrällde senast, och att det var då man borde ha trott på honom, kan det kännas som att vi är tvåa på bollen när vi tippar honom nu. Men vi gör det inte så mycket för att han vann senast, som för att det ser ut att kunna gå undan från start här. Och då biter Obi Wans avslutning mycket bra.

Motbuden

Västerboonthenews har galopperat en del på slutet men är ingen osäker häst. Näst senast var han bra, en liknande prestation som då, kombinerad med en bättre resa, gör honom till ett allvarligt segerbud. Going for Gold Zaz är, efter ett misslyckat 2016 i Frankrike, svårbedömd i sin första Sverigestart på 18 månader.

Skrällbudet

Highspeed Call har bättre form än de flesta i loppet.

Spetsbudet

Alla som har framspår är mer eller mindre riktigt startsnabba, den som vill ha ledningen får vara beredd att offra lite. Vem vill offra mest? Vi vet inte.

! Statistik­vinnaren

Going for Gold Zaz.

Vår rankning

10 Obi Wan

7 Västerboonthenews

9 Going for Gold Zaz

4 Nothing But Class

3 Winmecredit

8 Fridericus

6 Highspeed Call

2 Art on Line

1 Increased Workload

11 Olympic Kronos

5 Sandrngham Hanover

V75-6:

Loppet

Ett kul lopp med idel formtoppade hästar, varav flera kommer att klättra genom klasserna i V75-systemet.

Tipsettan

Can Lane är en talang. Han möter flera andra som kan sorteras in i den kategorin men om Can Lane håller spets har han toppchans. Skulle han få tryck kan han släppa och utnyttja open stretch – den vägen vann han senast. Men han har galopp i sig också, så helt klar är han inte.

Motbuden

Magic Happens är en mycket fin häst som gjorde en stark insats senast och normalt borde vara ännu bättre nu. Persimmon Face provar för ledningen?

Skrällbudet

De fyra första höjer sig en aning. Av övriga ser Avec Wineut att få en fin resa.

Spetsbudet

Can Lane är spetsfavorit i kraft av spåret. Persimmon Face är den som främst utmanar från början.

! Statistik­vinnaren

Bowling Triple X..

Vår rankning

1 Can Lane

2 Magic Happens

6 Persimmon Face

8 Qahar Q.C.

3 Avec Wine

11 Bowling Triple X.

5 Nonstop Cheri

4 Dontstopbelievin

7 Cash Converter

9 Radjah d’Inverne

10 I Tooma

12 Elof Palema

V75-7:

Loppet

Bättre sport än så här får vi inte i den här klassen.

Tipsettan

Nio gånger av tio hade Master Crowe varit stenklar i ett V75-lopp i den här klassen den här årstiden. Problemet är att han nu möter Aron Palema, en häst som man hade kunnat skriva samma sak om. Och Hades Håleryd, klar typ åtta gånger av tio. Plus Digital Archive. Höll strålande i lördags. Fantastisk i starterna före det. Det är som Pd’A det här.

Motbuden

Bakom alla nämnda räknas nummer främst två till.

Skrällbudet

Hank von Håleryd om det mot förmodan löser sig.

Spetsbudet

Lurig spetsstrid. Digital Archive är inte att betrakta som en startsnabb häst, men det är inte säkert att någon tar sig förbi honom ändå. Den som tar ledningen är nog intresserad av att antingen prova där, eller bara släppa till Master Crowe?

! Statistik­vinnaren

Master Crowe.

Vår rankning

5 Master Crowe

9 Aron Palema

2 Hades Håleryd

1 Digital Archive

4 Valentino Strix

3 Västerbo Hard Cash

8 Hank von Håleryd

11 Qualis Talis

7 Peder Mykla

6 Unity Knick

12 Odin Töll

10 Sugarboy Petoj



