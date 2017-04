Sportbladets tips till V75 på Jägersro

Sportbladets expert Per Nicklasson guidar dig.

V75-1:

Loppet

Högklassiga lopp rakt igenom igen denna lördag.

Tipsettan

Ulisse Kronos höll urstarkt med tanke på resan senast. Han kan nog vinna det här loppet från dödens, men om kretsen kring honom vill ha häst kvar inför framtiden kanske det är dags att ge honom en ryggresa? Samtidigt kan det ju vara läge att tidigt köra till spets över lång distans, vill Cantona Mearas kusk verkligen svara om Ulisse kommer tidigt?

Motbuden

Cantona Mearas blev mosig från dödens i comebacken, men det är en fin häst och det loppet kommer att ha fört honom framåt i form. Valentin är mycket bra.

Skrällbudet

Tetraone Jet rensar en del vid seger. Fin häst.

Spetsbudet

Cantona America eller Ulisse Kronos.

! Statistik­vinnaren

Cantona Mearas.

Vår rankning

4 Ulisse Kronos

2 Cantona America

5 Valentin

3 Glider Slider

7 Tetraone Jet

8 Nonstop Cheri

6 Corot de Vandel

9 Ecupos Charlie

12 Don Crowe

11 Kosmpolit du Gull

10 Alsace In

1 Jetmoon Heart

V75-2:

Loppet

Vi vill inte ha den som är favorit här, vem det än blir.

Tipsettan

Ilona Håleryd är en svag tipsetta från dåligt spår men såg fin ut senast.

Motbuden

Alla! Även om täthästarna gynnas. Vi helgarderar.

Skrällbudet

Angie Simoni?

Spetsbudet

Nr 1, 3 eller 5?

! Statistik­vinnaren

Ulriika Highness.

Vår rankning

13 Ilona Håleryd

5 Flashing Victory

7 Red Hot Metalimo

2 Top de Luxe

15 Dear Friend

6 Likasi

9 Tricia

11 Angie Simoni

8 Ulriika Highness

1 Designlight

3 Different In

4 Juliana

10 Hekate Sund

12 Kendra Silvio

14 Liza With A.Z.

V75-3:

Loppet

Det såg lätt ut i lördags, såväl V75-omgången som helhet som Gulddivisionen, men det blev rekordsvårt. Så det blir väl favoritbetonat den här gången, när det på förhand ser så svårt ut. Men i Guld gäller samma sak som i lördags: På förhand finns det en stark favorit.

Tipsettan

Mosaique Face fick mycket gratis i årsdebuten men så fin som han såg ut var det nog ganska länge sedan han gjorde. ”Smidig som en katt”, har vi hört sägas om Mosaique Face, som ofta ser kantig ut, när han sett finare ut än vanligt tidigare om åren. Men senast var egentligen första gången som vi verkligen var beredda att skriva under på det. Vi gillar inte utgångsläget för honom, det är så små marginaler i loppen att det räcker att någon bestämmer sig för att tävla mot honom för att han ska vara sårbar. Men det är 75 000 kronor i andrapris och de flesta inser nog att dom har bättre chans att lägga beslag på dessa ifall de inte försöker etablera inbördeskrig med Mosaique Face, som kan få överta ledningen tidigt och sedan blir svårslagen.

Motbuden

Spring Erom är den som stadigast levererar på en hög nivå, denna fantastiska häst. Solvato var bra i årsdebuten och ännu bättre nu om han tagit det loppet på rätt sätt. Västerboonthenews är en utmanare om han får aktionen att stämma.

Skrällbudet

Firetotherain rensar nog som övriga bakom favoriten.

Spetsbudet

Det som talar emot att Mosaique Face tidigt kommer till ledningen är ifall dom andra inte kan bestämma sig för vem som ska ha förmånen att få släppa till honom. Normalt sett är det Västerboonthenews som är allra snabbast första biten.

! Statistik­vinnaren

Thai Navigator.

Vår rankning

8 Mosaique Face

5 Spring Erom

6 Solvato

3 Västerboonthenews

1 Fire to the Rain

2 Rocky Winner

7 Flex Lane

4 Thai Navigator

V75-4:

Loppet

Allting bör sättas i ett sammanhang, och det här är för sammanhanget ett topplopp.

Tipsettan

Winner’s Wine visade redan i fjol kapacitet långt utöver det vanliga men då hade han inte fysiken med sig. Av årsdebuten att döma verkar allt vara på plats ny. Spåret är lurigt för en orutinerade häst, motståndet är dessutom tufft. Men det går inte att tippa emot Winner’s Wine.

Motbuden

Friend om Nature är given från perfekt läge. Kan mycket väl försvara ledningen. Can Lane kan mycket bättre än senast. Den som har råd streckar fem–sex.

Skrällbudet

Fourteenosix med vilsam resa och lucka 200 kvar?

Spetsbudet

Friend of Nature håller spets, eller Can Lane tar över via Fourteenosix?

! Statistik­vinnaren

Quiz Töll.

Vår rankning

4 Winner’s Wine

1 Friend of Nature

7 Can Lane

11 Fidagu U.R.

2 Niky Flax

12 Seethestar

6 Fourteenosix

5 Quiz Töll

8 Atomic Rain

9 Uptothechapel

10 Bourbon du Nord

3 Ibiza Nalan

V75-5:

Loppet

Svårt att tippa emot D.D.’s Hitman efter uppvisningen senast, svårt att rata Bravo Navarone efter uppvisningen senast. Vi gör båda sakerna.

Tipsettan

Vi tar ju inte ställning för någon av dom, men det var ändå väldigt svårt att bestämma sig för vem som skulle ha tipsettan – Breidabliks Nubbe eller D.D.’s Hitman? Vi valde den förre helt baserat på startspåret.

Motbuden

D.D’s Hitman såg fantastiskt fin ut senast, men det såg ju alla och han blir spelad därefter. Favorit trots spåret?

Skrällbudet

Trist spår, men fin senast. Springover med lite tur?

Spetsbudet

Re Doc är nog startsnabbast men Flash Håleryd kan också öppna och Breidabliks Nubbe vill nog ha ett ord med i laget. Vi tror på dom två med bästa spåren och mest på Nubben.

! Statistik­vinnaren

Bravo Navarone.

Vår rankning

3 Breidabliks Nubbe

11 D.D.’s Hitman

2 Flash Håleryd

10 Bravo Navarone

4 Albatros D.K.

8 Springover

7 Re Doc

5 Orion Tilly

6 Bartender In

12 Top of the World

9 Zinedine Bob

1 Amour de la Rue

V75-6:

Loppet

Väldigt mycket kan komma att avgöras i starten.

Tipsettan

Så här är det: Om Eldrick Boko håller ledningen är han mycket svårslagen. Men vår teori bygger på att Flo Rida Sea är snabbare från start, och villig att släppa ledningen. Som i så fall övertas av Amazing Dynamite? Och får denne överta ledningen ska det en del till för att han ska förlora. Vi spikar baserar på vårt uttänkta löpscenario.

Motbuden

Två stycken är givna vid gardering, sedan fler luringar.

Skrällbudet

Volontary Simplicity har härlig form, värd en seger.

Spetsbudet

Den korta versionen av olika potentiella scenarier är att Eldrick Boko eller Amazing Dynamite sitter i ledningen ut på första långsidan.

! Statistik­vinnaren

Eldrick Boko.

Vår rankning

7 Amazing Dynamite

1 Eldrick Boko

3 Clemenza Am

6 Flo Rida Sea

8 Let It Happen

4 Volontary Simplicity

9 And Here I am

10 Tournado Dream

12 Västerbo Arthur

11 Montana Crown

5 Teetime

2 Sugarboy Petoj

V75-7:

Loppet

Många om budet i en för omgången passande svår V75-avslutning.

Tipsettan

Coffie U.N.G. är snabb ut men når knappast ledningen med flera startsnabba invändigt. Det viktigaste är ändå att han hittar en bra position i rygg på andra hästar, för han, och det visade han senast, är ruskigt effektiv över upploppet med en sådan resa.

Motbuden

Making Love fick gå hårt efter galopp senast och gjorde det mycket bra. Långt framme om han tagit det rätt. Rafiki Fri måste man alltid varna för. Åter med dåligt spår förvisso.

Skrällbudet

New Moon Pellini kan bättre än senast.

Spetsbudet

Uncle Tupelo, Quattro Töll och Caddie Kassandra är alla mycket startsnabba.

! Statistik­vinnaren

Rafiki Fri.

Vår rankning

6 Coffie U.N.G.

5 Making Love

10 Rafiki Fri

3 Quattro Töll

4 Iago Zon

1 Uncle Tupelo

7 Caddie Kassandra

9 Stronghold

12 New Moon Pellini

11 Xanthis Amazing

8 Zorn Brick

2 Celebrity Lane



