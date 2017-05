Sportbladets tips till V75 på Örebro

V75-1:

Loppet

Låt inte raden avskräcka, vi tror vår tipsetta kan leda runt om. Men kommer säkrare spikar så strecka flera.

Tipsettan

Top of the World går otroligt bra i spets och har vunnit 12 av 13 lopp då hon sprungit i ledningen. Det är oerhört starka siffror och planen – att Ulf Ohlsson kör fram till ledningen i ett tidigt skede – känns given. Formen är nog bra mycket bättre än raden. Senast hamnade Top of the World långt bak

i fältet från sitt då dåliga utgångsläge. Han gick riktigt fint över upploppet men fastnade bakom

hästar men krafter kvar. Nu lär de krafterna komma väl till pass och Top of the World är en rolig tipsetta vi tror en hel del på.

Motbudet

Queer Fish vann med ”halva upploppet senast”.

Alltså inte bara så som den slitna klyschan säger, hans segermarginal var abnorm på riktigt.

Skrällbudet

Sugarmakesmecrazy har matchats försiktigt. Nu startar man vecka/vecka och formen bör vara där.

Spetsbudet

Top of the World är snabb ut och ska till ledningen.

! Statistik­vinnaren

Top of the World.

Vår rankning

Vår rankning

3 Top of the World

2 Queer Fish

6 Sugarmakesmecrazy

10 Xlnt Chili Triple

1 Order to Fly

11 Beppe Am

9 Bartender In

5 Make It Quick

4 O.P.Q.C.

8 Da Vinci Boko

7 Toralf Jubb

V75-2:

Loppet

Lördagsloppet bjuder sällan på en spik, men nu känns den given.

Tipsettan

Athos Race har aldrig förlorat felfri. Snabb ut och stark som få. Förutsättningarna med springspår och lång distans kunde inte vara

mer fördelaktiga. Spik.

Motbudet

Prediction.

Skrällbudet

Barbaresco V.W. höll bra från dödens senast.

Spetsbudet

Athos Race.

! Statistik­vinnaren

Athos Race.

Vår rankning

Vår rankning

6 Athos Race

5 Prediction

8 Winner’s Wine

11 Magic Gwin

4 Barbaresco V.W.

12 Favorite Boko

7 B.T.’s Viclando

13 Actual Star

9 Camp Nou

1 Cuarto Käbb

14 Dalhem Express

15 Hunter Man

10 Caligula Hornline

2 Snella Doc

3 Blood Diamond

V75-3:

Loppet

Främst två hästar gör upp om segern här.

Tipsettan

Food Money var mycket fin i sin årsdebut då han från dödspositionen kämpade tappert hela vägen in i mål och det fanns inga tecken på ringrost. Det var också första gången han fick Ulf Ohlsson i sulkyn och Sveriges regerande kuskchampion får chansen på nytt. Ekipaget verkar trivas ihop och från ett fint spår över kort distans borde det bli full laddning från start. Kommer Food Money till ledningen har han en fin segerchans.

Motbuden

Thai Broadway tog på självaste Nuncio i spurten näst senast. Även senast svarade han för en starkt insats.

Skrällbudet

Highspeed Call har smygläge och en grym spurt.

Spetsbudet

Många startsnabba. Food Money?

! Statistik­vinnaren

Al Dente.

Vår rankning

Vår rankning

5 Food Money

2 Thai Broadway

1 Highspeed Call

4 Harry Haythrow

7 Dante Boko

8 Explosive De Vie

11 Magiccarpetride Us

6 Fridericus

3 Going For Gold Zaz

10 Boys Going In

9 Al Dente

12 Uzo Josselyn

V75-4:

Loppet

Bra hästar rankas ner, tyder på högklassigt lopp.

Tipsettan

Tuff matching för Smevikens Cruiser med tanke på alltför tuffa resan så sent som i lördags. Om hästen kommit ur det, och till det här, på ett bra sätt har han en nu en mycket fin uppgift. Tanken är helt klart att Smevikens Cruiser ska hålla ledningen. Är det sedan så att han är så bra som han kan vara, ja, då rör knappast de andra honom.

Motbuden

Now or Never Flair är en fantastiskt fin häst som det driver härligt för. Tufft att slå vår tipsetta om denne tar ledningen, men respekten för Now or Never Flair är stor.

Skrällbudet

Få är chanslösa. Dust Collector kan duga med tur.

Spetsbudet

Smevikens Cruiser. Swift Success är hotet.

! Statistik­vinnaren

Lucifer Lane.

Vår rankning

Vår rankning

1 Smevikens Cruiser

4 Now or Never Flair

3 Under the Table

9 Mach Number

10 Capone Sisu

11 Uppohoppa

5 Swift Success

7 Lucifer Lane

2 Kissmeonceagain

8 Dust Collector

6 Autobahn

12 Flashing Boko

V75-5:

Loppet

Häxlägen för förhandsfavoriterna kan bädda för en överraskning.

Tipsettan

Mr Perfection hann inte med att växla tempo på open stretch senast men det var ändå en bra insats. Lillchans på spets här men vettig segerchans oavsett.

Motbuden

Rigel Face är förmodligen bästa hästen, men än så länge inget att lita på. Havbergs Knight blir stadigt bättre.

Skrällbudet

One Memphis är stark men ska han vinna detta vill det nog till att kusken ger honom en snällare resa än han brukar göra.

Spetsbudet

Rekord Rune är snabb ut, borde vilja släppa på den här distansen. Niagara Broline snabbast av övriga?

Vill också släppa? I så fall Mr Perfection som tar över? Lurigt, vilket ni kanske förstår av alla frågetecken?

! Statistik­vinnaren

Mr Perfection.

Vår rankning

Vår rankning

7 Mr Perfection

8 Rigel Face

3 Havbergs Knight

5 Niagara Broline

6 One Memphis

1 Rekord Rune

10 Pharaon Face

11 Test Drive

4 Order by Heaven

2 Reggae Hall

9 Bonnies Celebrity

12 Grefstads Royalty

V75-6:

Loppet

Vår tipsetta kan vara oslagbar oavsett, det är inte omöjligt. Annars beror mycket på hur loppet blir kört.

Tipsettan

Trots att han inte vann senast var det gåshud på Moni to Spares insats senast. Det känns som det var ett tag sedan men det har faktiskt bara gått en månad, inte för långt mellan starterna tror vi.

Motbuden

Island Life föll kanske offer för dåligt banunderlag senast? Orkesmässigt såg han stark ut vid galoppen

i sista sväng på Romme.

Skrällbudet

Ottens Casher rensar nog en del. Formen på gång?

Spetsbudet

Moni to Spare öppnade vasst i årsdebuten men Say that Again är inte lätt att ta en längd på. Gör Moni to Spare det ändå? Svarar Say that Again ledningen, eller släpper den senares kusk till vad han vet är en bra rygg i Moni to Spare?

! Statistik­vinnaren

Island Life.

Vår rankning

Vår rankning

4 Moni to Spare

2 Island Life

1 Say That Again

9 Ottens Casher

5 Pointillist

8 Sheriff Bi

3 Bison Spiro

12 Donatella Center

11 Ryan Kronos

6 Cigor Coyote

7 K.A.Online

10 Chivas Boko

V75-7:

Loppet

Långlopp av allra högsta klass.

Tipsettan

Sauveur var trea senast på Vincennes. Svårbedömd insats för oss men vi vet vad han kan på svensk mark.

Motbuden

Fyra till sju stycken?

Skrällbudet

Bullyoung?

Spetsbudet

Balfour.

! Statistik­vinnaren

Balfour.

Vår rankning

Vår rankning

14 Sauveur

1 Balfour

10 Alfas da Vinci

11 Candor Hall

12 Nahar

9 Usain Henna

8 Bullyoung

7 Spitcam Jubb

2 Sembs Rebir

3 Max Not Sand

13 Archangel Am

15 Porthos Amok

4 Cinnamon Prince

6 I am Dynamite

5 Toronto Love



Se faktarutan nedan för expertens systemförslag, bästa spik och bästa spel med mera.