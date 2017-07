Sportbladets tips till V75 – torsdag

Sportbladets expert Per Nicklasson guidar dig.

V75-1

Loppet

Trots tre sprintermästarförsök (som brukar vara lättlösta) bjuds det på en mycket svår Extra V75-omgång.

Tipsettan

Om man bara läser loppet som man tror att det blir kört är det fel att tippa Generaal Bianco som mycket väl kan hamna åt råttorna. Men det intrycket som det var på honom i debuten för Peter Untersteiner… äh, vi kan inte tippa emot honom trots spåret.

Motbuden

Holdyourhorses bör bli svårslagen från ledningen om han är lika fin som näst senast, även om det är hårdare emot nu och det kan krävas att han får bestämma en bit. Urban Kronos imponerar på oss, tråkigt spår nu. Niky Flax kan det mesta numera.

Skrällbudet

D.D.’s Perseverance om han tar i för fullt.

Spetsbudet

Holdyourhorses får ses som klar spetsfavorit.

! Statistik­vinnaren

Generaal Bianco.

Vår rankning

8 Generaal Bianco

3 Holdyourhorses

7 Urban Kronos

5 Niky Flax

9 Smevikens Cruiser

2 D.D.’s Perseverance

1 Tuxedo Bi

4 Rigel Face

12 Winston Laser

10 Global Strategy

6 Way to Go Chief

11 Ibiza Nalan

V75-2

Loppet

Det första av tre sprintermästarförsök.

Tipsettan

Diamanten är den klart bästa hästen. Det som kan fälla honom är om han inte kommer till på ett vettigt sätt från start. Men även med en del strul på vägen är han bra nog att kunna vinna.

Motbuden

Vi hade tyckt att det varit roligt att dubbla systemet med Diamantens stallkamrat Mindyourvalue W.F. som, även om han är lite ojämn, har gjort flera fina insatser i år. Senast såg han stark ut hela vägen men fick inte chansen då. Nu har han perfekt läge och om inte Diamanten kommer alltför tidigt är det troligt att Mindyourvalue W.F. provas i ledningen. Racing Mange är härlig; ger allt varje gång och tål de flesta typer av löpningsförlopp. Sobel Conway dömdes halvt som halvt ut för tre starter sedan då hans vinnar-gnista ifrågasattes. Han har gett belackarna (vi får erkänna att även vi hade våra tvivel) svar på tal med två mycket övertygande vinster.

Skrällbudet

Rekord Rune kändes som en ganska vanlig häst från början – snabb, men inte så mycket mer. Men nu börjar vi bli riktigt imponerade av honom. Segern näst senast var togs på väldigt övertygande vis, och är kretsen kring honom bara rädda om honom (däri ingår till exempel att inte köra alltför hårt efter galopp i loppen), kan dom ha en riktig guldklimp för framtiden.

Spetsbuden

Rekord Rune är mycket startsnabb, men tar väl inte en längd på Mindyourvalue W.F.? Diamanten är den enda som kan bli aktuell att släppa till för den senare.

! Statistik­vinnaren

Diamanten.

Vår rankning

7 Diamanten

1 Mindyourvalue W.F.

3 Racing Mange

2 Rekord Rune

4 Sobel Conway

8 Uppohoppa

6 Friend of Nature

5 Rocky Hanover

V75-3

Loppet

Talar styrka maktspråk även i det största sprinterloppet för fyraåringarna?

Tipsettan

Det finns nog inte så många travintresserade vars första tanke när dom hör namnet Rajesh Face är: ”Ja, det är en bra sprinter!” Rajesh Face är ju nämligen främst känd som en urstark pansarvagn som det är tänkt ska vinna Derbyt framåt höstkanten.

Men nu provar han ändå lyckan i Sprintermästaren, och även om han inte kan speeda kan han nog springa i 1.10-tempo (han gick ju trots allt 10,5 med inte helt lätt resa på distansen under elitloppshelgen) och strax därunder väldigt länge. Sedan är frågan om det räcker för att knäcka motståndarna en efter en?

Motbuden

Ghandi Boko har galopperat i båda sina starter över sprinterdistans men det är nog mest tillfälligheter och han känns tämligen allround. Intressant start här. Intressant är också Paul the Apostle. Det här blir hans första verkliga nappatag med de etablerade fyraåringarna. Han har var fin vid spetsseger senast och det är ingen stor överraskning om han leder det här loppet också runt om. Louie Brodde startgalopperade som V75-favorit senast. Såg gången innan mycket fin ut vid enkel seger. Överhuvudtaget har han sett bra ut i år. Han är startsnabb och bör få en fin resa trots spåret.

Skrällbudet

Explosive Merlot får nästan gälla som någon slags ständig luring i den här typen av konkurrens. Han kan mycket men det är ofta han kommer bort av en eller annan anledning. När han får till det fullt ut hävdar han sig dock väldigt väl även mot de bästa.

Spetsbudet

Paul the Apostle är spetsfavorit före Louie Brodde.

! Statistik­vinnaren

United Love.

Vår rankning

5 Rajesh Face

6 Gandhi Boko

1 Paul the Apostle

7 Louie Brodde

3 Explosive Merlot

8 Grant Boko

4 United Love

2 Rawindski

V75-4

Loppet

Kanske det jämnaste och bästa försöket.

Tipsettan

Makethemark blir favorit, och det förtjänar han att vara, han är fantastiskt bra. Men vi tippar ändå Global Trust som är en sådan urkraft! Han har inte varit med tillräckligt mycket i de stora årgångsloppen för att ha hunnit bli en profil, men det kommer ett par månader och några lopp nu när han på allvar kan presentera sig för den bredare massan. Han har inte startat sedan i mitten på maj, men det är nog bara bra. Ska man vara med i de här loppen som Sprintermästaren och sedan förhoppningsvis Derbyt så är det lopp som sliter, då kan det vara bra att ha haft en träningsperiod. Någon ringrost räknar vi inte med.

Motbuden

Makethemark är nämnd. Något av moralisk vinnare i Norge senast då han fick göra hela loppet själv. Kan han få lite hjälp på vägen nu är han svårstoppad i spurten. Ännu bättre vore förstås om han fick ledningen, men det kan bli svårt. Electric Light rankas helt och hållet upp på det perfekta läget. Av samma anledning, fast tvärtom, rankas Dominion Beach ner. Hade han haft ett bra spår hade han varit en trolig tipsetta. Mellan de två sistnämnda placerar vi Muscle Hustle som är snabb med rätt resa och absolut segerfarlig.

Skrällbudet

Sliding Home visar förbättrade takter.

Spetsbuden

Electric Light har perfekt spår. Global Trust är den som ser ut att kunna utmana om ledningen.

! Statistik­vinnaren

Makethemark.

Vår rankning

4 Global Trust

3 Makethemark

1 Electric Light

5 Muscle Hustle

7 Fominion Beach

6 Sliding Home

2 Dupree

8 Basic Instinct

V75-5

Loppet

En obesegrad mot en med skyhög kapacitet som kommer tillbaka efter vila. Är det dullen vi kan se fram emot?

Tipsettan

Obesegrade Southwind Feji vann lätt från ledningen senast trots att hon låg på en del. Tränaren uttryckte efter-åt tankar om att börja köra bakifrån för att få henne att lugna ner sig. Problemet är att här är det väl inte läge att släppa ledningen?

Motbudet

Kash Brodda är nog ännu bättre häst än Southwind Feji och är hon efter sitt tre månader långa uppehåll fullt fräsch kan det bli åka av.

Skrällbudet

Sunna Love vid överpace? Formen finns.

Spetsbuden

Southwind Feji. Kash Brodda kan tänkas fråga om hon får överta.

! Statistik­vinnaren

Southwind Feji.

Vår rankning

3 Southwind Feji

6 Kash Brodda

9 Razzmatazz Face

1 Pearl Face

7 Urmia

2 Mon Etoile

11 Sunna Love

10 U.F.Andover Again

4 Zola Grand Cru

12 Bella Mont

5 Ridgehead Karisma

8 Unheard of

V75-6

Loppet

Mycket ovisst långlopp.

Tipsettan

Ready Ribb får tipset efter stor tankemöda. Han riskerar att bli av med ledningen, men kanske återta den?

Motbuden

Alfas da Vinci har varit upp och ner i år men senast var han toppfin, med det intrycket på näthinnan var vi sugna på att tippa honom. Men när man gör matematiken inser man att han måste ner på en 1.12-tid om han ska kunna runda allt, och det gör inte ens Alfas da Vinci alla dagar i veckan. Springover är en bra stayer vars spurt biter bra. Gijon var fin i årsdebuten och intressant även nu när det är hårdare emot. Count Response ska alltid räknas.

Skrällbudet

Bullyoung om man letar långt ner i strecklistan.

Spetsbudet

Inte alls lätt att räkna ut, vi passar på spetsstriden.

! Statistik­vinnaren

Ready Ribb.

Vår rankning

1 Ready Ribb

12 Alfas da Vinci

10 Springover

9 Gijon

5 Count Response

2 Ulisse Kronos

8 Digital Archive

3 Volocity de Vie

7 Casanova Sisu

6 Bullyoung

11 Peter Bagger

4 Partizan Face

V75-7

Loppet

För vår del avgörs mycket av loppet i starten.

Tipsettan

Mellan de tre första-rankade hästarna skiljer det väldigt lite i kapacitet. När det kommer till dagsform är det också hugget som stucket, men den som varit bäst länge är Galactica och på något sätt är hon den som mest förtjänar den här segern. Spåret talar till hennes fördel. Vi spikar henne i förhoppningen om att hon kan ta hand om ledningen.

Motbuden

Det är de tre förstarankade som gör upp om att få överta ledningen och den som når dit har en mycket bra chans att vinna loppet. Men Treasure Kronos och In Toto Sund är så bra hästar att det inte är kört för någon av dem även om de inte skulle nå till ledningen.

Skrällbudet

Tunika har lopp i kroppen. Vi tror att hon behöver fler innan toppformen sitter, men spåret talar för att hon kanske kan överraska ändå.

Spetsbudet

Vi räknar med att Spoil Me vill släppa. Så för Galactica gäller det att svara ut Treasure Kronos och In Toto Sund första biten.

! Statistik­vinnaren

Escada B.R..

Vår rankning

3 Galactica

4 Treasure Kronos

7 In Toto Sund

2 Spoil Me

9 Escada B.R.

1 Tunika

5 Cayenne Ovel

10 Cerveza

6 Christine Sixteen

8 Amhpibian Madness

NICKLASSONS TIPS:

Spiken

Diamanten (V75-2) kan vinna från alla positioner.

Galactica (V75-7) kan komma till ledningen den här gången. Bra chans i så fall.

Bästa spelet

Nätbolagen har släppt oddsen till Sprintermästarförsöken och Global Trust (V75-4) känns högintressant om vi får deras odds även på banan.

Stora systemet

Avd 1: 8–3–7–5–9–2–1–4 (12–10)

Avd 2: 7 Diamanten (1–3)

Avd 3: Alla åtta startande (5–6)

Avd 4: 4–3–1–5–7 (6–2)

Avd 5: 3–6 (9–1)

Avd 6: 1–12–10–9–5–2–8 (3–7)

Avd 7: 3 Galactica (4–7)

4 480 rader/2 240 kr

Lilla systemet

Avd 1: 8–3–7–5 (9–2)

Avd 2: 7 Diamanten (1–3)

Avd 3: 5–6–1–7 (3–8)

Avd 4: 4–3 (1–5)

Avd 5: 3–6 (9–1)

Avd 6: 1–12–10–9–5–2–8 (3–7)

Avd 7: 3 Galactica (4–7)

448 rader/224 kr

Chanssystemet

Avd 1: 8–3 (7–5)

Avd 2: 7–1–3–2–4 (8–6)

Avd 3: 5–6–1–7 (3–8)

Avd 4: 4–3 (1–5)

Avd 5: 3–6–9–1 (7–2)

Avd 6: 1–12–10 (9–5)

Avd 7: 3 Galactica (4–7)

960 rader/480 kr

DD-systemet

DD-1: 1 Ready Ribb

DD-2: 3–4–7

3 rader

Tänk på att …

… det är få hästar som Peter Untersteiner talar så väl om som Kash Brodda (V75-5). Tyvärr har hon dragits med skadekänningar. Spännande att se om tre månaders tävlingsuppehåll kan ha fått henne på rätt köl.

… Alfas da Vinci (V75-6) har 40 meter fram till hästarna på startfållan framför, han står alltså dubbla tillägg på dessa och det kan vara lätt att missa eftersom det normalt sett skiljer 20 meter mellan varje startfålla.

Kuskligan

1) Örjan Kihlström 21 segrar

2) Johnny Takter 11

3) Ulf Ohlsson 11

4) Erik Adielsson 10

5) Robert Bergh 9