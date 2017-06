Sportbladets V86-tips

V86-1

Loppet

Obesegrad efter fem starter inför den här. Vi tror att sjätte raka kommer nu.

Tipsettan

Det brukar dyka upp några sådana här hästar per år. Alltså hästar från Timo Nurmos stall som smygs igång mot enklare sällskap för att lagom till storloppssäsongen drar igång ha samlat ihop ett imponerande antal segrar i följd. Om Izzy är ett ämne för de största årgångsloppen är ännu tidigt att svara på. Men att hon har en bra chans att förlänga sin segerrad törs vi säga, särskilt när läget blev så fint. I en i övrigt mycket svårlöst omgång behöver vi inte skämmas när vi inleder med att spika omgångens bank.

Motbudet

Unbearable har form, läge och bra kusk.

Skrällbudet

Bonete ställs mot svårare motstånd nu men är bra.

Spetsbudet

Izzy spetsar, om inte direkt så efter en bit.

! Statistik­vinnaren

Izzy.

Vår rankning

5 Izzy

3 Unbearable

7 Bonete

2 Alandias Da Vici

8 Global Takeaway

6 Fashion Love

4 Västerbo Brazilia

12 Sigel Doc

10 Milles Flirt

9 Sheilah Laday

11 Gina Boko

1 Stella Pona

V86-2

Loppet

Tätt lopp för lovande treårsston.

Tipsettan

Vamp Kronos sitter direkt i andraspår och har bättre spår än de andra mer betrodda hästarna i loppet. Hon har varit väldigt duktig i de två senaste loppen och med bibehållen form så är hon med på målfotot igen.

Motbuden

Saranda Face är det givna spetsbudet. Senast vann hon från just ledningen på ett enkelt vis. Visst är det tuffare motstånd nu när prissumman är maxad, men det fanns marginaler att ta av senast och hon kan bli svårfångad om hon har en bra dag. Maharani De Baroda höll duktigt efter tuff resa senast på en topptid. Har hon tagit det loppet på rätt sätt kommer hon ytterligare förbättrad till denna starten.

Skrällbudet

Hermes Boko var väldigt bra senast efter en jobbig resa och dessutom galopp på vägen.

Spetsbudet

Saranda Face är den som tidigare visat sig vara kvick.

! Statistik­vinnaren

Shestheone Trot.

Vår rankning

2 Vamp Kronos

3 Saranda Face

7 Maharani De Baroda

6 Hermes Boko

10 Elle Mearas

12 Run Chica Run

11 Shestheon Trot

4 Crowd Pleaser

1 Saliga

9 Poem In Motion

5 Tahiti Journey

8 Flight Lane

V86-3

Loppet

Orutinerade treåringar där mycket kan hända från start till start. Läge för en större gardering.

Tipsettan

Spickleback Face galopperade i en slutstrid senast och såg ut att som sämst komma tvåa. Han hade då landat på en låg 15-tid och gör han om den positionen duger han långt i detta sällskap. Han har haft spår två bakom bilen tidigare och kunde då inte öppna något vidare imponerande.

Motbuden

Wreckless M.M. höll sig i skinnet senast, om än i en småknepig stil. Då räckte det till seger. Han visade också upp en startsnabbhet som gör honom tidig igen. My Angel Laday ser ut att vara en ”riktig häst”.

Skrällbudet

Regina Brodda gick i mål med krafter kvar senast.

Spetsbudet

Orutinerade treåringar och ingen har någon stor rutin på bilstart. Wreckless M.M. tog sig till spets senast från spår sex bakom bilen och kan göra så igen.

! Statistik­vinnaren

My Angel Laday.

Vår rankning

3 Spickleback Face

6 Wreckless M.M.

4 My Angel Laday

10 Calle Crown

12 Regina Brodda

1 Mill Zeb

5 Peakster

2 Bellatrix Zet

7 Kingofthehill F.

8 Global U.Turn

9 Digital Promisse

11 Digital Music

V86-4

Loppet

Trevliga fyraåriga damer slåss om 300 000 kronor.

Tipsettan

Jämnt lopp där kanske de bästa hästarna har sämst spår. Mulligan är en fin häst som säkert kommer att dyka upp i någon årgångsfinal. Hon var duktig direkt i säsongsdebuten men säkert än bättre till denna start.

Motbuden

Amalia Cash vann lopp i samma serie i februari och slog då flera hon möter nu. Även för hennes del har hon nu lopp i kroppen. Spåret är sämsta tänkbara men hon är bra nog att segerstrida trots det. Med risk för att bli tjatig, men även Mamasan gör nu sin andra start efter uppehåll och är redo för större uppgifter. Når Global Tendency spets kan hon överraska.

Skrällbuden

Bella Mont slog både Mulligan och Mamasan när de möttes förra sommaren. Hon har fin form och blir helt bortglömd av spelarkollektivet nu.

Spetsbuden

Come And Dream som släpper till Global Tendency?

! Statistik­vinnaren

Amalia Cash.

Vår rankning

6 Mulligan

12 Amalia Cash

9 Mamasan

8 La Diva Rossi

10 Bella Mont

4 Global Tendency

2 Juni Håleryd

7 Looks Likeaqueen

3 Come And Dream

11 Like A Star

1 Fortune Teller

5 Genuine Boko

V86-5

Loppet

När andra bländas av vackra rader eller hypersnabba segertider vaskar vi fram ett guldkorn alla andra Eldoradoeskapister verkar ha missat.

Tipsettan

Strecklistan kommer att hinna rätta till sig något, men i skrivande stund är vår tipsetta en enprocentare! Fux De Luxe levererar varje gång och har visat mycket gott kunnande för klassen. Näst senast blev han slagen med en snusläpp av Great King Wine på V75 och senast gjorde han ett fint lopp efter stor startgalopp. Vi chansspikar i en svår omgång.

Motbuden

M.T.Lancelot har en bra spetschans och kan bli svår att nå från ledningen. Fairplay Pellini har varit väldigt bra i tre raka segrar. Flashing Boko håller hög klass.

Skrällbudet

New Elegance blir bara bättre och bättre.

Spetsbudet

M.T.Lancelot är snabb ut och har ett passande läge.

! Statistik­vinnaren

Fairplay Pellini.

Vår rankning

9 Fux De Luxe

2 M.T.Lancelot

11 Fairplay Pellini

12 Flashing Boko

3 New Elegance

8 Joker Tooma

1 Slaghöken

5 Cuarto Käbb

7 Ramon Dekkers

10 Un Dernier Rire

4 Largo

5 Actual Star

V86-6

Loppet

Flera läckra treåringar återfinns här. Vår favorittreåring får tipset.

Tipsettan

Lucifer Lane har mött äldre hästar på slutet och gör finfina lopp precis varje gång. För seger nu så krävs det att allt klaffar på vägen men Johan A Nilsson som kör har skött sig med den äran hittills. En eloge till kretsen runt hästen som låter amatörkusken få chansen i sulkyn.

Motbuden

Born Unicorn har visat fin startsnabbhet och med Björn Goop i sulkyn kan det bli ledning från start till mål. Väljer Goop att släppa får han en fin resa ändå. Vikens High Yield är den som då kan få överta.

Skrällbudet

Young Da Vici har vi inte sett botten på ännu.

Spetsbuden

Born Unicorn spetsade från åttondespår senast. Vikens High Yield är snabb ut och förste utmanare i spetsduellen.

! Statistik­vinnaren

Neelix.

Vår rankning

7 Lucifer Lane

1 Born Unicorn

4 Vikens High Yield

9 Neelix

3 Excalibur Sisu

10 Young Da Vici

6 Vanilla Pod

11 The Bucket List F.

12 Pontiac S.W.

8 Van Kronos

2 Eurythmic Sisu

5 M.T.Machiavelli

V86-7

Loppet

Häftigt lopp med många startsnabba och formstarka.

Tipsettan

Det finns oändligt många möjliga loppscenarion här. Det finns gott om startsnabba hästar som vill till spets så räkna med en rejäl körning från start. King City har ett bakspår och kan därför inte vara med i den mest initiala körningen, men hans starkaste bit är ändå till slut.

Motbuden

Den av Star Advisor Joli, Victor A.U. och Next to None Sib som kommer till ledningen (eller rent av A.Hannibal eller Emmett Brown!?) som kommer till ledningen är förmodligen den förste utmanaren till vår tipsetta. Vi vill ha med dem alla på systemet och dessutom lägga till 2, 3 och 10 också.

Skrällbudet

A.Hannibal är snabb ut och får en fin resa.

Spetsbuden

Knappt så man ens vågar sig på en gissning, men Next to None Sib som släpper till Star Advisor Joli?

! Statistik­vinnaren

Star Advisor Joli.

Vår rankning

9 King City

6 Star Advisor Joli

4 Victor A.U.

7 Emmett Brown

1 A.Hannibal

2 Mellby Collector

3 Next to None Sib

10 Order by Keeper

8 Rite on Win

5 Mystery Love

12 Final Oak

11 Mr Turbo Triss

V86-8

Loppet

Några riktigt fina fyraåringar startar i V86-8.

Tipsettan

Dartagnan Sisu årsdebuterade senast genom att enkelt jogga ifrån konkurrenterna till en överlägsen seger som okörd på finfina tiden 1.12,8. Inför det loppet hade han bara ett banjobb i kroppen så vi kan förvänta oss en ännu bättre prestation nu. Från bakspår krävs lite positionsflyt, men han slipper samtidigt vara med i någon häftig spetskörning. På ren kapacitet blir han en spik på vårt system.

Motbuden

Det är svårt att ta tid med 100% akuratess. Men även med en felmarginal på några tiondelar så imponerade Handsome Brads sista 400 meter senast i Kungapokalen. Vår klocka visade i underkant 1.07.

Skrällbudet

Magic Happens, om han nu är fräsch och har form.

Spetsbudet

National Prince är oerhört snabb ut.

! Statistik­vinnaren

Listas Spartacus.

Vår rankning

9 Dartagnan Sisu

3 Handsome Brad

6 National Prince

11 Magic Gwin

2 Magic Happens

7 Ferrari River

5 Winner’s Wine

1 Sete

8 Antonio Trot

12 Listas Spartacus

10 Man At Work

4 Hochtheritis Sox



