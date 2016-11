Hargin har chans på pallen i Levi

Under lördagen sken solen i Levi, men under herrarnas första åk hade dimman dragit in över backen. André Myhrer var snabbast av alla åkare fram till den andra mellantiden. Men i branten körde det svenska slalomhoppet ur.

– Kort sejour, men jag är jättenöjd med åkningen. Jag gjorde som planerat, sedan vet jag inte vad som händer. Jag driver ner någon sväng och så får jag kämpa lite, säger han och fortsätter:

– Det är så jävla tråkigt att packa ihop grejerna. Det är långt till nästa race men det är svårt att ändra på nu.

”Var värst för mig”

Mattias Hargin ligger åtta efter det första åket, men har bara 32 hundradelar upp till pallen.

– Jag är nöjd. Det var skön åkning. Jag kan trycka mer, jag tappade lite här nere men annars var det ganska bra körning. Jävligt skönt att ha första åket gjort, nu är jag inne i tävlingen och gör upp om det i andra, säger han.

Jens Byggmark hade problem med sikten i backen och 1,66 efter ledande Marcel Hirscher på en 28:e plats.

– Det var lite lurigt att ta sig ner och vet var man är i banan. Konturerna försvinner så du ser inte riktigt om det blir några spår. Det blir bara värre och värre, för mig var det värst, säger han med ett leende.

Anton Lähdenperä ligger precis före Byggmark på 27:e. 22-årige Kristoffer Jakobsen körde in före de båda veteranerna på en 22:a plats.