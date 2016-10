Dario Cologna kräver Sundby på pengar

Det var i somras som norska skidförbundet kallade till presskonferens och avslöjade att Martin Johnsrud Sundby begått ett dopningsbrott under säsongen 2014/15. Han hade felaktigt använt sin astmamedicin under två tävlingar, Davos i december 2014, och Toblach, under Tour de ski 2015. Därför ströks norrmannens resultat i båda de tävlingarna och därmed blev han av med både Tour-segern och världscuptiteln.

Direkt när beslutet offentliggjordes berättade det norska skidförbundet att man skulle betala alla uteblivna prispengar, cirka 1,2 miljoner kronor, då man menade att Martin Johnsrud Sundby inte gjort medvetet fel.

Northug har inte begärt pengar

Men de fråntagna segrarna betyder mer än så rent ekonomiskt för Sundby. Hans skidsponsor Fischer betalade ut bonusar för alla de segrarna han nu förlorat.

Men nu krävs Sundby på stora delar av de pengarna då Dario Cologna, som vann världscupen i stället, vill ha sin rättmätiga bonus.

– Resultatlistorna är ändrade efter att Martin diskats och därför har vi bett Martin att betala tillbaka bonusarna från de här loppen, skriver Gerhard Urain på Fischer i ett mejl till NRK.

”Säger inte nej till samarbete”

Landsmännen Petter Northug, som vann Tour de Ski, och Didrik Tönseth, som vann i Davos, har också Fischer som skidleverantör. Northug har inte bett om några pengar från landsmannen. Didrik Tönseth vill inte kommentera ärendet.

– Det är en fråga som stannar mellan mig själv och min utrustningsleverantör, skriver han i ett SMS till NRK.

Fischer säger dock att man gärna fortsätter samarbeta med Martin Johnsrud Sundby även kommande säsong.

– Vi säger inte nej till att samarbeta med skidåkare som har sonat sitt straff. Vi har haft möten med Martin och skidförbundet och båda parterna är eniga om ett fortsatt samarbete, skriver Gerhard Urain.