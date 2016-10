Läkarna frågande till Johaugs förklaring

Johaug kan träna med Kalla & Björgen

Therese Johaug får inte tävla eller träna under organiserade former. Med andra ord: Under avstängingen är det fritt fram att träna med landslagskollegor som Marit Björgen. – Vänner är vänner och de måste få stötta varandra, säger norske landslagchefen Vidar Løfshus till Dagbladet.